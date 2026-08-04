Hortay Olivér elmondta, miért vállalta a parlamenti munkát

Jelentős változások történtek az elmúlt időszakban a Fidesz parlamenti frakciójában: Gulyás Gergely lemondott frakcióvezetői tisztségéről, amelyet Bóka János vett át, Szijjártó Péter egykori külügyminiszter pedig bejelentette, visszaadja országgyűlési képviselői mandátumát és a BYD-nél vállal vezetői pozíciót. Augusztus elsején az ATV úgy értesült, Budai Gyula is elhagyhatja a Fidesz-frakciót, a két politikus helyére pedig Palóc André, valamint Hortay Olivér ülhet be. Előbbi a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője volt, míg Hortay Olivér a Századvég energetikai és klímapolitikai szakértője.

Bóka János frakcióvezető hétfőn bejelentette, Palóc Andrét, valamint Hortay Olivért kérte fel országgyűlési képviselőnek (Fotó: Mediaworks)

Végül kiderült, az értesülés igaznak bizonyult: Bóka János frakcióvezető hétfőn bejelentette, a két szakértőt kérték fel képviselőnek, míg Szijjártó Péternek és Budai Gyulának megköszönte az eddigi munkát. Lapunknak még aznap sikerült elérnie Hortay Olivért, hogy megkérdezzük: miért döntött úgy, hogy a tudományos, kutatói munka után elfogadta a felkérést, és közvetlen politikai szerepet vállal?

Lapunknak felidézte, hogy egy hete Bóka János kérte fel képviselőnek, ami nagy megtiszteltetés volt, de mérlegelnie kellett, hiszen egyúttal egy karrierváltást is jelentett: korábban ugyanis részben oktatóként a Műszaki Egyetemen részben kutatóintézet-vezetőként a Századvégnél dolgozott.

Egyedülálló megtiszteltetésnek és lehetőségnek tartottam, ezért kértem néhány nap gondolkodási időt, hogy a családommal is egyeztessek, de ezt követően azonnal elfogadtam a felkérést

– fogalmazott.

A Megafonos múlt

Ahogy azonban Szűcs Gábor esetében is, nála is felvetődik a kérdés: a megafonos múltja nem válhat-e a parlamenti munkája hátrányává. Hortay Olivér azt válaszolta, nem tart ettől. Hangsúlyozta, hogy már gimnazista kora óta az energetika érdekli, ezért mindig nagy intenzitással dolgozott a szakterületén.

Számos tudományos publikációja, médiaszereplése és energiapolitikai, gazdaságpolitikai témájú cikke jelent meg, a közösségi médiát pedig azért kezdte intenzívebben használni, mert az mára az egyik legfontosabb tájékozódási felületté vált. Hozzátette, hogy a Megafonnál sok segítséget kapott a közösségi kommunikáció elsajátításához.