Hortay Olivér az Origónak: Európa gázválság küszöbén áll

Bizonyos értelemben a kormányzatnak és az üzemanyagkészletek alacsony szintjére figyelmeztető szakmai szervezeteknek is igazuk van – mondta lapunknak Hortay Olivér. A szakértő emlékeztetett: a Nemzetközi Energiaügynökség normái alapján valóban 87 napra elegendő összesített készlet áll rendelkezésre Magyarországon, ám az egyes üzemanyagfajtákból elérhető mennyiség már korántsem ad ennyire megnyugtató képet. Különösen a gázolajkészletek mennyiségét tartja aggasztónak.

Hortay Olivér szerint különösen a gázolaj esetében kedvezőtlen Magyarország helyzete (Forrás: Facebook)

A 87 napos tartalék nem mutatja a teljes képet

A kormányzat és Kapitány István arra hivatkozik, hogy Magyarországnak 87 napra elegendő összesített üzemanyagkészlete van. Hortay Olivér rámutatott: ez megfelel a Nemzetközi Energiaügynökség számítási módszerének, amely 90 napra elegendő teljes energiamennyiség fenntartását írja elő.

Az üzemanyag-biztonság szempontjából azonban nemcsak az összesített mennyiség, hanem az egyes üzemanyagokból rendelkezésre álló tartalék is számít – tette hozzá. Ez határozhatja meg azt is, hogy a kormánynak mekkora mozgástere marad például egy későbbi árbeavatkozásra.

A szakértő szerint különösen

a gázolaj esetében kedvezőtlen a helyzet: a július végi adatok alapján ebből kevesebb áll rendelkezésre, mint április végén.

Mindez azért jelent komoly kockázatot, mert a nemzetközi gázolajpiacon egyre feszültebbé válik az ellátás, miközben a finomítói marzsok is jelentősen emelkednek.

A helyzetet több nemzetközi fejlemény is súlyosbítja:

Oroszország exportkorlátozást vezetett be,

a Hormuzi-szoroson nem tud érdemi mennyiségű üzemanyag kijutni,

Európában és más nagy régiókban is egyre nehezebb megfelelő mennyiségű gázolajat biztosítani,

a szűkülő kínálat folyamatosan felfelé hajtja az árakat,

a bizonytalan helyzet miatt felértékelődnek a stratégiai tartalékok.

Hortay Olivér kifogásolta azt is, hogy a kormányzat májusban lazított a készletezés szabályain. Korábban a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetségnek minél hamarabb vissza kellett töltenie a felhasznált tartalékokat, az új szabályozás alapján azonban erre jövő nyárig kapott időt.