Hortay Olivér az Origónak: Európa gázválság küszöbén áll

Bizonyos értelemben a kormányzatnak és az üzemanyagkészletek alacsony szintjére figyelmeztető szakmai szervezeteknek is igazuk van – mondta lapunknak Hortay Olivér. A szakértő emlékeztetett: a Nemzetközi Energiaügynökség normái alapján valóban 87 napra elegendő összesített készlet áll rendelkezésre Magyarországon, ám az egyes üzemanyagfajtákból elérhető mennyiség már korántsem ad ennyire megnyugtató képet. Különösen a gázolajkészletek mennyiségét tartja aggasztónak.
A 87 napos tartalék nem mutatja a teljes képet
A kormányzat és Kapitány István arra hivatkozik, hogy Magyarországnak 87 napra elegendő összesített üzemanyagkészlete van. Hortay Olivér rámutatott: ez megfelel a Nemzetközi Energiaügynökség számítási módszerének, amely 90 napra elegendő teljes energiamennyiség fenntartását írja elő.
Az üzemanyag-biztonság szempontjából azonban nemcsak az összesített mennyiség, hanem az egyes üzemanyagokból rendelkezésre álló tartalék is számít – tette hozzá. Ez határozhatja meg azt is, hogy a kormánynak mekkora mozgástere marad például egy későbbi árbeavatkozásra.
A szakértő szerint különösen
a gázolaj esetében kedvezőtlen a helyzet: a július végi adatok alapján ebből kevesebb áll rendelkezésre, mint április végén.
Mindez azért jelent komoly kockázatot, mert a nemzetközi gázolajpiacon egyre feszültebbé válik az ellátás, miközben a finomítói marzsok is jelentősen emelkednek.
A helyzetet több nemzetközi fejlemény is súlyosbítja:
- Oroszország exportkorlátozást vezetett be,
- a Hormuzi-szoroson nem tud érdemi mennyiségű üzemanyag kijutni,
- Európában és más nagy régiókban is egyre nehezebb megfelelő mennyiségű gázolajat biztosítani,
- a szűkülő kínálat folyamatosan felfelé hajtja az árakat,
- a bizonytalan helyzet miatt felértékelődnek a stratégiai tartalékok.
Hortay Olivér kifogásolta azt is, hogy a kormányzat májusban lazított a készletezés szabályain. Korábban a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetségnek minél hamarabb vissza kellett töltenie a felhasznált tartalékokat, az új szabályozás alapján azonban erre jövő nyárig kapott időt.
Az energetikai szakértő szerint a halasztás azért kockázatos, mert
a gázolaj drágulásával a készletek újraépítése is egyre többe kerülhet.
Úgy véli, júniusban, az olajárak átmeneti csökkenése és a finomítói marzsok mérséklődése idején kedvezőbb feltételekkel lehetett volna feltölteni a tartalékokat.
Hortay Olivér szerint veszélyes lenne hirtelen leválni az orosz energiáról
Magyar Péter aláírta azt a dokumentumot, amely Oroszországot Magyarországra nézve fenyegetésként határozza meg. Hortay Olivér ezt energiaellátási és energiabiztonsági szempontból is aggasztó fejleménynek nevezte, mivel Oroszország továbbra is meghatározó szerepet tölt be Magyarország energiaellátásában.
Emlékeztetett: tavaly a magyar olajimport 90 százaléka, a gázimportnak pedig 75 százaléka érkezett Oroszországból.
Az orosz gáz nemcsak Magyarország, hanem több szomszédos ország ellátásában is nélkülözhetetlen szerepet játszik.
Az Európai Bizottság azt várja Magyarországtól, hogy október 1-jéig mondja fel az Oroszországgal kötött hosszú távú gázvásárlási szerződését, miközben azonnali ügyleteket sem köthetne. Magyarország és Szlovákia korábban bírósági eljárást indított az intézkedés ellen, ennek jelenlegi állása azonban Hortay Olivér szerint nem világos. A mostani politikai lépések az energetikai szakértő szerint abba az irányba mutatnak, hogy a Tisza-kormány végre akarja hajtani az orosz energiahordozókról történő leválást, noha erről egyelőre nem született egyértelmű hivatalos nyilatkozat.
Energiabiztonsági szempontból nem igazán indokolható, hogy önként kirúgjuk az ellátásunk legvastagabb lábát
– fogalmazott Hortay Olivér. A képviselő szerint továbbra sem lehet tudni, honnan pótolná a Tisza-kormány az orosz olaj és földgáz kieső mennyiségét, illetve mit kapna ezért cserébe Magyarország. Úgy véli, a bizonytalanság már most nehéz helyzetbe hozza az ipari fogyasztókat és a piaci szereplőket.
Arra is figyelmeztetett, hogy egy hirtelen leválás, különösen egy esetleges eszkalációs spirál közepette, gazdaságilag és társadalmilag is jóval nagyobb károkat okozhatna, mint egy előre megtervezett, fokozatos átállás.
Kapitány István bakija megdrágíthatja az MVM beszerzéseit
Amint arról lapunk beszámolt, Hortay Olivér hatalmas bakinak nevezte, hogy Kapitány István nyilvánosságra hozta Magyarország gázpiaci fedezeti pozícióit.
Ezzel olyan többletinformációt osztott meg a piaci szereplőkkel, amely potenciálisan megdrágíthatja az MVM jövőbeli beszerzéseit és finanszírozását, ez pedig kárt okozhat a magyaroknak. Szerintem ez olyan hiba, amelyet ezen a szinten nem szabad elkövetni
– jelentette ki Hortay Olivér.
A frissen beiktatott országgyűlési képviselő mozgalmas parlamenti időszakra számít. Úgy látja, hogy
az Európai Unió gázválság küszöbén áll: míg tavaly év végén 28–30 euró körül alakult a gáz tőzsdei ára, jelenleg már 65–70 euró között mozog, egyes előrejelzések pedig év végére 100 eurós árszintet valószínűsítenek.
Ennek egyik oka, hogy Európában rendkívül alacsony a gáztárolók töltöttségi szintje. Ezzel párhuzamosan az olaj- és üzemanyagpiacon is súlyos kihívások jelentkeznek. Hortay Olivér ezért arra készül, hogy képviselőként az energiapolitikai vitákban is ismertesse álláspontját, és érdemi válaszokat kérjen az ország energiaellátását meghatározó kérdésekre.