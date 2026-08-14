Friss híreket közölt Orbán Anita a horvát erdőtűzben érintett magyarokról

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, tűz ütött ki csütörtök este Horvátországban. A Lokva Rogoznicában kitört tűz Omis felé terjedt tovább, ami miatt sokakat kellett evakuálni, és magyarok is menekülni kényszerültek. Orbán Anita nemrég a közösségi oldalán közölte a legfrissebb híreket a horvát erdőtűzről és az érintett magyarokról.
A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni az erdőtűz által érintett területről. Közülük mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyar állampolgárt pedig egy másik helyszínre menekítettek ki. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról
- jelentette be a külügyminiszter, hozzátéve, a konzul kollégák egész éjszaka folyamatosan fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit, és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált érintettekkel is. A konzuli segítséget kérők pontos száma jelenleg még nem állapítható meg, mivel a kollégák most is egyesével hívják fel az érintetteket, és mérik fel, hogy kinek milyen segítségre van szüksége.
A megkeresések elsősorban a kimenekítéssel, az elhelyezéssel, a biztonságos visszatérés lehetőségével, valamint az otthagyott személyes tárgyakkal és járművekkel kapcsolatosak. Két család, összesen hét magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, és a jelenlegi információk szerint a járművük is a tűzben maradhatott.
Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba, más magyar sérültről jelenleg nincs tudomásunk. A konzuli szolgálat a kórházzal is kapcsolatban van, hogy azonnal értesüljünk, ha további magyar érintettről szereznek tudomást
- tette hozzá.
A helyszínen jelenleg két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is segíti a munkát. A Belügyminisztérium rendészeti államtitkárságával egyeztetve azt kértük, hogy a két magyar rendőr egyelőre maradjon a helyszínen, és továbbra is segítse a konzuli munkát. Ennek megszervezéséről a Belügyminisztérium gondoskodik, szállásukat pedig a zágrábi nagykövetség biztosítja. A másik helyszínre kimenekített 13 magyar állampolgárért két kisbusz indult el Magyarországról. A zágrábi nagykövetség és a Konzuli Szolgálat jelenleg valamennyi ismert érintettel felveszi a kapcsolatot, felméri az egyéni segítségigényeket, közreműködik a helyi hatóságokkal való kapcsolattartásban, és szükség esetén a továbbutazás, az elhelyezés vagy más konzuli segítség megszervezésében
- emelte ki Orbán Anita, majd úgy zárta a tájékoztatást, a tűz további terjedését a helyi hatóságoknak sikerült megakadályozniuk, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépek bevonásával. További evakuációról jelenleg nincs tudomásuk.
Ezt írta korábban Orbán Anita
Orbán Anita a közösségi oldalán korábban arról számolt be: "Az általunk ismert, illetve a konzuli szolgálathoz fordult magyar állampolgárok jelenleg biztonságban vannak. Kollégáink az éjszaka folyamán több esetben közvetlenül egyeztettek a horvát hatóságokkal is annak érdekében, hogy honfitársaink biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet." Kiemelte: a konzuli szolgálat folyamatosan kapcsolatban van az érintett magyarokkal és a helyi hatóságokkal.
Magyarok menekültek a horvát erdőtűz miatt
A Facebookon számos magyar család számolt be arról, miként élték meg, hogy váratlanul menekülnie kellett. Egy édesapa arról írt, hogy két (2 és fél valamint 4 és fél éves) lányukkal kellett elhagyniuk omiši szállásukat az éjszaka folyamán, a csomagjaik nagy részét azonban hátra kellett hagyniuk.
Egy nő arról számolt be: nekik Staniciből kellett menekülniük. Mint írta, amint megérezték a füstszagot, elkezdtek pakolni, de nem gondolták, hogy ekkora a baj. A szél azonban feltámadt, és megfordította a tűz irányát, ami így pillanatok alatt már mellettük kezdett lángolni.
Megint más arról posztolt: Lokva Rogoznicából evakuálták őket, jelenleg Omisban van nekik kijelölve hely egy sportközpontban.
Volt, aki három kisgyerekkel menekült, és erről még egy videót is megosztott egy csoportban.
Más egyszerűen úgy fogalmazott az átélt élmények után, hazafelé tartva: soha többé Horvátország.