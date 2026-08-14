Friss híreket közölt Orbán Anita a horvát erdőtűzben érintett magyarokról

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, tűz ütött ki csütörtök este Horvátországban. A Lokva Rogoznicában kitört tűz Omis felé terjedt tovább, ami miatt sokakat kellett evakuálni, és magyarok is menekülni kényszerültek. Orbán Anita nemrég a közösségi oldalán közölte a legfrissebb híreket a horvát erdőtűzről és az érintett magyarokról.

Friss hírek érkeztek a horvát erdőtűzről és az érintett magyarokról / Fotó: Vatrogasci - 193/Facebook

A jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni az erdőtűz által érintett területről. Közülük mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyar állampolgárt pedig egy másik helyszínre menekítettek ki. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról

- jelentette be a külügyminiszter, hozzátéve, a konzul kollégák egész éjszaka folyamatosan fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit, és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált érintettekkel is. A konzuli segítséget kérők pontos száma jelenleg még nem állapítható meg, mivel a kollégák most is egyesével hívják fel az érintetteket, és mérik fel, hogy kinek milyen segítségre van szüksége.

A megkeresések elsősorban a kimenekítéssel, az elhelyezéssel, a biztonságos visszatérés lehetőségével, valamint az otthagyott személyes tárgyakkal és járművekkel kapcsolatosak. Két család, összesen hét magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, és a jelenlegi információk szerint a járművük is a tűzben maradhatott.

Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba, más magyar sérültről jelenleg nincs tudomásunk. A konzuli szolgálat a kórházzal is kapcsolatban van, hogy azonnal értesüljünk, ha további magyar érintettről szereznek tudomást

- tette hozzá.

A helyszínen jelenleg két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is segíti a munkát. A Belügyminisztérium rendészeti államtitkárságával egyeztetve azt kértük, hogy a két magyar rendőr egyelőre maradjon a helyszínen, és továbbra is segítse a konzuli munkát. Ennek megszervezéséről a Belügyminisztérium gondoskodik, szállásukat pedig a zágrábi nagykövetség biztosítja. A másik helyszínre kimenekített 13 magyar állampolgárért két kisbusz indult el Magyarországról. A zágrábi nagykövetség és a Konzuli Szolgálat jelenleg valamennyi ismert érintettel felveszi a kapcsolatot, felméri az egyéni segítségigényeket, közreműködik a helyi hatóságokkal való kapcsolattartásban, és szükség esetén a továbbutazás, az elhelyezés vagy más konzuli segítség megszervezésében

- emelte ki Orbán Anita, majd úgy zárta a tájékoztatást, a tűz további terjedését a helyi hatóságoknak sikerült megakadályozniuk, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépek bevonásával. További evakuációról jelenleg nincs tudomásuk.