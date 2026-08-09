Irán szerint közel a megállapodás, felszabadulhat a Hormuzi-szoros

Irán először ismerte el, hogy érdemi előrelépés történt a Hormuzi-szoroson zajló kereskedelmi hajózás helyreállításáról folytatott egyeztetéseken. Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter szerint Teherán és Omán közel jár egy ideiglenes tengeri tranzitútvonal létrehozásáról szóló megállapodáshoz, ez azonban még nem jelentené a szoros azonnali és teljes újranyitását – írta a Világgazdaság.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter szerint Teherán és Omán közel jár egy ideiglenes tengeri tranzitútvonal létrehozásáról szóló megállapodáshoz (Forrás: képernyőkép)

Irán súlyos feltételeket szabott Washingtonnak

A tervezett útvonal a Perzsa-öbölbe behajózó és onnan távozó kereskedelmi hajók közlekedését könnyítené meg.

Az iráni külügyminiszter ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a megállapodás önmagában még nem oldaná meg a szoros körül kialakult válságot, ezért az energiaellátásban várható enyhülés is korlátozott lehet.

Aragcsi közölte, hogy a vízi út teljes megnyitása további feltételekhez kötött. Ezek közé sorolta az Egyesült Államok által az iszlámábádi megállapodás megsértésével okozott károk megtérítését is.

A júniusban aláírt egyetértési megállapodás kevesebb mint egy hónapig maradt hatályban, mielőtt a Hormuzi-szoros ellenőrzésével kapcsolatos nézeteltérések miatt összeomlott.

Teherán az alábbi követeléseket támasztotta Washingtonnal szemben:

az Egyesült Államok szüntesse meg a tengeri blokádot;

vonja vissza az Irán körül állomásozó katonai erőit;

oldja fel az Iránnal szemben bevezetett amerikai szankciókat;

feltétel nélkül tegye hozzáférhetővé a befagyasztott iráni eszközöket;

térítse meg a korábbi megállapodás megsértésével okozott károkat.

Omán arról számolt be, hogy az egyeztetések „pozitív és konstruktív légkörben” haladnak.

A maszkati vezetés egyúttal a szorosban zajló katonai műveletek felfüggesztését kérte, hogy azok ne veszélyeztessék a hajózás helyreállítását célzó diplomáciai erőfeszítéseket. Washington egyelőre óvatosan értékeli a fejleményeket. Donald Trump amerikai elnök hónapok óta a szabad hajózás helyreállítását követeli, és újabb Irán elleni támadásokat helyezett kilátásba, ha Teherán nem nyitja meg a szorost.

J.D. Vance amerikai alelnök szerint az elmúlt napokban történt előrelépés, de továbbra sem világos, hogy az egyeztetések eredménye elfogadható lesz-e Washington számára. Mint fogalmazott, „valójában még a játszma közepén járunk”.

Vance szerint a biztonságos hajóforgalom helyreállításához el kell távolítani a szorosban telepített iráni aknákat, Teheránnak pedig kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy nem támadja meg az áthaladó kereskedelmi hajókat.