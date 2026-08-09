Irán szerint közel a megállapodás, felszabadulhat a Hormuzi-szoros

Irán először ismerte el, hogy érdemi előrelépés történt a Hormuzi-szoroson zajló kereskedelmi hajózás helyreállításáról folytatott egyeztetéseken. Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter szerint Teherán és Omán közel jár egy ideiglenes tengeri tranzitútvonal létrehozásáról szóló megállapodáshoz, ez azonban még nem jelentené a szoros azonnali és teljes újranyitását – írta a Világgazdaság.
Irán súlyos feltételeket szabott Washingtonnak
A tervezett útvonal a Perzsa-öbölbe behajózó és onnan távozó kereskedelmi hajók közlekedését könnyítené meg.
Az iráni külügyminiszter ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a megállapodás önmagában még nem oldaná meg a szoros körül kialakult válságot, ezért az energiaellátásban várható enyhülés is korlátozott lehet.
Aragcsi közölte, hogy a vízi út teljes megnyitása további feltételekhez kötött. Ezek közé sorolta az Egyesült Államok által az iszlámábádi megállapodás megsértésével okozott károk megtérítését is.
A júniusban aláírt egyetértési megállapodás kevesebb mint egy hónapig maradt hatályban, mielőtt a Hormuzi-szoros ellenőrzésével kapcsolatos nézeteltérések miatt összeomlott.
Teherán az alábbi követeléseket támasztotta Washingtonnal szemben:
- az Egyesült Államok szüntesse meg a tengeri blokádot;
- vonja vissza az Irán körül állomásozó katonai erőit;
- oldja fel az Iránnal szemben bevezetett amerikai szankciókat;
- feltétel nélkül tegye hozzáférhetővé a befagyasztott iráni eszközöket;
- térítse meg a korábbi megállapodás megsértésével okozott károkat.
Omán arról számolt be, hogy az egyeztetések „pozitív és konstruktív légkörben” haladnak.
A maszkati vezetés egyúttal a szorosban zajló katonai műveletek felfüggesztését kérte, hogy azok ne veszélyeztessék a hajózás helyreállítását célzó diplomáciai erőfeszítéseket. Washington egyelőre óvatosan értékeli a fejleményeket. Donald Trump amerikai elnök hónapok óta a szabad hajózás helyreállítását követeli, és újabb Irán elleni támadásokat helyezett kilátásba, ha Teherán nem nyitja meg a szorost.
J.D. Vance amerikai alelnök szerint az elmúlt napokban történt előrelépés, de továbbra sem világos, hogy az egyeztetések eredménye elfogadható lesz-e Washington számára. Mint fogalmazott, „valójában még a játszma közepén járunk”.
Vance szerint a biztonságos hajóforgalom helyreállításához el kell távolítani a szorosban telepített iráni aknákat, Teheránnak pedig kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy nem támadja meg az áthaladó kereskedelmi hajókat.
A támadások és a jemeni harcok is veszélyeztetik az alkut
A diplomáciai előrelépés ellenére továbbra sem szűntek meg a támadások a térségben. Az Abu Dhabi National Oil közlése szerint szombat hajnalban rakéták vették célba egyik hajóját, miközben az a Hormuzi-szoroson haladt át. A támadásban senki sem sérült meg, a vállalat három másik hajóját azonban szintén támadás érte a héten.
Rob Haworth, a US Bank Wealth Management vezető befektetési stratégiai igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a Hormuzi-szoros megnyitását célzó tartós megállapodás továbbra is nehezen elérhető.
A szakértő szerint a forgalom egyelőre alacsony marad, a befektetők pedig bizonytalanok abban, hogy a felek képesek lesznek-e hosszú távú megoldást találni.
Egy amerikai tisztviselő azt állította, hogy Washington az Omán és Irán közötti megállapodás bejelentése után visszavonná a blokád keretében bevezetett korlátozásokat. Teherán ugyanakkor vitatja, hogy az Egyesült Államok közvetlenül részt venne a Hormuzi-szoros igazgatásáról szóló tárgyalásokban. A fejlemények az olajpiacot is mozgásban tartják.
A kereskedők annak lehetőségét mérlegelik, hogy egy megállapodás nyomán ismét napi több millió hordónyi olaj juthatna ki a Perzsa-öbölből. A Brent hordónkénti ára 83 dollár fölött zárt, ezzel azonban sorozatban a harmadik veszteséges hetét fejezte be.
Az egyezség létrejöttéhez Irán legfelsőbb vezetőjének, Mojtaba Khameneinek a jóváhagyása is szükséges, erre azonban egyelőre nincs bizonyíték. A folyamatot tovább veszélyeztetik a jemeni összecsapások: az Irán által támogatott húszik és a Szaúd-Arábia mögött álló, nemzetközileg elismert jemeni kormány között ismét fellángoltak a harcok.
A térség bizonytalansága azért is meghatározó, mert a Hormuzi-szoros lezárása óta Szaúd-Arábia olajexportjának jelentős része a Vörös-tengeren halad keresztül. Egy újabb katonai eszkaláció ezért nemcsak a készülő megállapodást sodorhatja veszélybe, hanem a globális energiaellátásra és az olajárakra is súlyos hatást gyakorolhat.