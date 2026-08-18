Új szerepben tér vissza Jaksity Kata, sajtófőnök lett a Tudományos és Technológiai Minisztériumban

Két tapasztalt médiaszakemberrel erősítette meg kommunikációs csapatát a Tudományos és Technológiai Minisztérium – közölte a media1.hu. Jaksity Kata sajtófőnökként, Nemes Tamás pedig sajtófőnök-helyettesként és operatív kommunikációs vezetőként dolgozik a tárcánál. Nemes közvetlenül Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter mellett felel a minisztérium kommunikációjáért.
Három évtized után ismét együtt dolgozik Jaksity Kata és Nemes Tamás
A személyi változásokról Nemes Tamás számolt be LinkedIn-oldalán. Bejegyzése szerint közel három hónapja kezdett el dolgozni a minisztériumnál.
Lassan három hónapja egy új és rendkívül inspiráló szakmai fejezet kezdődött az életemben: operatív kommunikációs vezetőként csatlakoztam a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz. Megtiszteltetés számomra, hogy közvetlenül Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter mellett dolgozhatok a minisztérium kommunikációján”
– fogalmazott. A szakember bejegyzéséből az is kiderült, hogy közvetlen kollégája Jaksity Kata, aki a minisztérium sajtófőnöke lett. Nemes felidézte, hogy körülbelül harminc évvel ezelőtt együtt kezdték televíziós híradós pályafutásukat a Magyar Televízióban. Mint írta:
Katával fél szavakból is megértjük egymást, azonos a gondolkodásunk, az eddigi sajtóvisszajelzések alapján »lehet« velünk dolgozni.”
A televíziózástól a kormányzati kommunikációig jutottak
Nemes Tamás az elmúlt években a Gattyán György nevével fémjelzett Docler Holding, valamint az azóta megszűnt Frisshirek.hu sajtókommunikációjáért felelt. Korábban újságíróként dolgozott, több éven keresztül a Magyar Televízió parlamenti tudósítója volt.
Televíziós pályafutása során többek között Betlen Jánossal, Siklós Andrással és Baló Györggyel dolgozott együtt a köztévé Parlamenti napló című műsorában.
Jaksity Kata a Magyar Televízió mellett a Klubrádióban és az ATV-ben is dolgozott. Az ATV Híradó egyik legismertebb műsorvezetője volt, a csatorna azonban 2019-ben, 11 év után, költségtakarékosságra hivatkozva megvált tőle.
Ezt követően kommunikációs és PR-vezetőként dolgozott a Horváth Csaba vezette Zuglói Önkormányzatnál, emellett a Zugló Információs és Médiacsoport Kft. ügyvezetői tisztségét is betöltötte. Az önkormányzati médiacég többek között a Zuglói Lapok kiadásáért, a kerület internetes és közösségi oldalainak működtetéséért, valamint Zugló kommunikációs és médiaszolgáltatási feladatainak ellátásáért felel.
Jaksity Kata és Nemes Tamás most ismét együtt dolgozik: előbbi sajtófőnökként, utóbbi pedig sajtófőnök-helyettesként és operatív kommunikációs vezetőként irányítja a Tanács Zoltán vezette minisztérium kommunikációját.