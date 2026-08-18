Új szerepben tér vissza Jaksity Kata, sajtófőnök lett a Tudományos és Technológiai Minisztériumban

Két tapasztalt médiaszakemberrel erősítette meg kommunikációs csapatát a Tudományos és Technológiai Minisztérium – közölte a media1.hu. Jaksity Kata sajtófőnökként, Nemes Tamás pedig sajtófőnök-helyettesként és operatív kommunikációs vezetőként dolgozik a tárcánál. Nemes közvetlenül Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter mellett felel a minisztérium kommunikációjáért.

Jaksity Kata sajtófőnökként dolgozik a Tudományos és Technológiai Minisztériumban (Forrás: Facebook/Jaksity Kata)

Három évtized után ismét együtt dolgozik Jaksity Kata és Nemes Tamás

A személyi változásokról Nemes Tamás számolt be LinkedIn-oldalán. Bejegyzése szerint közel három hónapja kezdett el dolgozni a minisztériumnál.

Lassan három hónapja egy új és rendkívül inspiráló szakmai fejezet kezdődött az életemben: operatív kommunikációs vezetőként csatlakoztam a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz. Megtiszteltetés számomra, hogy közvetlenül Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter mellett dolgozhatok a minisztérium kommunikációján”

– fogalmazott. A szakember bejegyzéséből az is kiderült, hogy közvetlen kollégája Jaksity Kata, aki a minisztérium sajtófőnöke lett. Nemes felidézte, hogy körülbelül harminc évvel ezelőtt együtt kezdték televíziós híradós pályafutásukat a Magyar Televízióban. Mint írta:

Katával fél szavakból is megértjük egymást, azonos a gondolkodásunk, az eddigi sajtóvisszajelzések alapján »lehet« velünk dolgozni.”

A televíziózástól a kormányzati kommunikációig jutottak

Nemes Tamás az elmúlt években a Gattyán György nevével fémjelzett Docler Holding, valamint az azóta megszűnt Frisshirek.hu sajtókommunikációjáért felelt. Korábban újságíróként dolgozott, több éven keresztül a Magyar Televízió parlamenti tudósítója volt.

Televíziós pályafutása során többek között Betlen Jánossal, Siklós Andrással és Baló Györggyel dolgozott együtt a köztévé Parlamenti napló című műsorában.