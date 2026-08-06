Légkondi- és redőnyhasználati tippeket adott a Tisza Párt, kiborultak a kommentelők

„Ha akkor próbálod lehűteni a lakást, amikor már felmelegedett, akkor már nehezebb dolgod lesz. Viszont ha napközben csukva tartod az ablakokat, és lehúzod a redőnyt vagy behúzod a sötétítőt, akkor sokat javíthatsz a helyzeten. Majd amikor estére lehűl a levegő, nyiss ablakot és szellőztess. Így kellemesebb marad a hőmérséklet a lakás, kevesebbet kell használni a légkondit vagy ventilátort és energiát is megtakaríthatsz. Sok kicsi sokra megy” – közölte hivatalos Facebook-oldalán a Tisza Párt. A bejegyzést többségében röhögő fejes emojival hálálták meg a kommentelők, akik zöme felháborodását fejezte ki a „jó tanácsok” miatt.

Többen azon háborodtak fel, hogy hülyének nézi őket a kormánypárt: „Tök hülyének néznek minket. Óvoda.” „Ezek esküszöm teljesen hülyék! Édes jó istenem!” „Még jó hogy kormányra kerültetek, különben hülyén halnánk meg. Balf...szbrigád!”

Ezt biztosan szakember vizsgálta!

Mások azt vetették fel, hogy ilyen hosszú ideje tartó hőségben estére már nem hűl le annyira a levegő, hogy érdemes lenne szellőztetni: „Estére hogy hűlne már le a levegő? Tegnap este 9kor 36 fok volt.” „Igen, a redőny a betonfalakból áradó 40-50 fokot blokkolja. Ezt biztosan szakember vizsgálta...” „Szerintem abba kellene most már ezt hagyni, de tényleg, mert kezd kontraproduktív lenni. Negyedik emeleten van a lakásunk, a tető felettünk, 40 fok van benn, pedig a redőnyök lenn vannak. De, sajnos kell a légkondi, mert se élni, se lélegezni, se megmoccanni nem lehet ilyen klímában. Nem kívánunk sem hőgutát kapni, sem rosszul lenni.” „Naaaa most már mindennek van határa! Megártott a meleg??” „Lassan a covidos nyunyókás néni színvonala jön szembe nálatok...”