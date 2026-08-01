Új szabályok léptek életbe az energiafogyasztás csökkentéséről

Az országos energiahelyzet egyre kritikusabb, Magyar Péter miniszterelnök korlátozásokat jelentett be, és arról beszélt, hogy már hétvégén teljesen lekapcsolhatják a Paksi Aomerőművet. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebook-oldalán közölte, hogy a kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta termelésének átszervezését annak érdekében, hogy csökkentsék az esti csúcsidőszak energiaigényét.

Kapitány István szerint az eddigi önkéntes vállalások már egy kisebb erőmű teljesítményének megfelelő terhelést vesznek le a hálózatról (Forrás: Facebook)

Kapitány István méltatta az önkéntes vállalásokat

A miniszter tájékoztatása szerint a megkeresett cégek döntő többsége már konkrét tervekkel várta a kormány kérését a villamosenergia-felhasználás átütemezésére.

Kapitány István hozzátette, hogy nemcsak az ipari szereplők, hanem a kereskedelem, a vendéglátás és több szakmai szövetség is önként kereste meg a tárcát, felajánlva együttműködését.

Az eddigi vállalások összesen mintegy 240 megawattnyi már mérhető terhelést vesznek le az országos villamosenergia-hálózatról,

ami egy kisebb méretű erőmű termelésének felel meg.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy teljes paksi kiesés esetén az önkéntes vállalások önmagukban már nem feltétlenül elegendők.

Új szabályok léptek életbe

Kapitány István bejelentette, hogy szombaton új kormányrendelet lépett hatályba, amely alapjaiban változtatja meg a fogyasztáskorlátozások eddigi rendszerét.

Az új szabályozás szerint első lépésként a kormány önkéntes fogyasztáscsökkentést kér a nagy energiafelhasználóktól, miközben folyamatosan ellenőrzi a vállalások teljesítését.

Ha azonban a termelés és az import alakulása indokolja, a Mavir előzetes figyelmeztetést követően

kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhet el,

és meghatározott nagyfogyasztókat ideiglenesen akár le is kapcsolhat a villamosenergia-hálózatról.

Rendkívüli energiahelyzet alakult ki Magyarországon

Mint beszámoltunk róla, a kormány rendkívüli energiahelyzetről tájékoztatott. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a Duna rekordalacsony vízállása miatt – 44 év után először – teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet.

A kormányfő szerint várhatóan legkésőbb hétfőtől mintegy 2000 megawatt esik ki a hazai energiatermelésből, miközben a tartós hőség miatt folyamatosan emelkedik a villamosenergia-igény. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje a következő napokban tovább csökkenhet, ezért rövid távon nem várható az atomerőmű újraindítása.

Kapitány István bejegyzésében arra is kérte a politikai élet szereplőit, hogy a kialakult helyzetben segítsék a védekezési munkát.