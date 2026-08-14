Menesztette a Magyar Posta vezetőjét Kapitány István

Leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét Kapitány István. Magyarország gazdasági és energetikai minisztere péntek délelőtt, a Facebook-oldalán közölte a hírt.

Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét Kapitány István / Fotó: Mediaworks

Leváltotta a Magyar Posta vezetőjét Kapitány István

A miniszter a Facebook-bejegyzésében bejelentette, hogy visszahívta Láng Gézát a Magyar Posta Zrt. igazgatóságának elnöki tisztségéből, a társaság igazgatósága pedig megszüntette a vezérigazgatói munkaviszonyát.

Láng Géza egyébként 2025 eleje óta állt a Magyar Posta élén. Előtte 8 évig dolgozott a Posta Biztosítónál, 2019 és 2024 között pedig helyettes államtitkárként, majd a vállalat igazgatósági tagjaként vett részt az állami vállalat munkájában.

Kapitány István a közelmúltban a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatóját, Jákli Gergelyt is felmentette. A miniszter akkor azt is közölte, hamarosan bemutatja az új vezérigazgatót, aki Ságodi Attila lett.