Karácsony Gergely döntött: maradnak a budapesti energiatakarékossági intézkedések

Karácsony Gergely közölte, hogy egyelőre érvényben maradnak a budapesti energiatakarékossági intézkedések: továbbra is szünetel a díszkivilágítás, energiatakarékos menetrend szerint közlekednek a villamosok és a metrók, valamint kikapcsolva maradnak a szökőkutak.
A válság megmutatta az együttműködés fontosságát
A főpolgármester szerint Magyarország az elmúlt napokban megmutatta „szebbik arcát”, és példás társadalmi összefogás alakult ki az energiakrízis kezelésére. Hozzátette: Budapest saját kezdeményezésre vezette be az intézkedéseket, emellett olyan víztakarékossági programot is kidolgozott, amely a zöldfelületek megőrzését is biztosítja.
Karácsony Gergely a közösségi oldalán tudatta, hogy közben stabilan biztosítják az ívóvízellátást a városban, dolgozóik a hőség okozta elképesztő körülmények között is szolgálják a várost, és az elmúlt évek rengeteg újítása, fejlesztései most nyernek igazán értelmet.
Érdemes észrevenni azt is, hogy most végre nem háborút vívtunk az aszály ellen, és a paksi szivattyúproblémát sem önjelölt tábornokok akarták huszáros rohammal legyűrni. Ez is fontos változás
– fogalmazott a főpolgármester.
Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok hozzájárulását a krízis kezeléséhez a miniszterelnök is megköszönte, ami Karácsony Gergely szerint fontos gesztus, és „talán ez volt az első, amit az önkormányzatok az új kormánytól kaptak”.
A válság megmutatta az együttműködés fontosságát
Karácsony Gergely bejegyzése alapján krízishelyzetekben különösen látszik, hogy az országnak mennyi haszna származik a kormány és az önkormányzatok közötti jó együttműködésből.
"És látszik az is, mekkora bajt okozhat, ha hiányzik ez az együttműködés: kis híján szörnyű károkat okozott az a tárcakommunikáció, hogy a kormány elsőfokú vízkorlátozást rendelt el az egész országban, holott ilyet senki nem rendelhet és nem is rendelt el, lévén önkormányzati hatáskör, nem szólva arról, hogy ebben a hőségben túlzás nélkül létkérdés a zöldfelületek életben tartása. Okozott zavart és értetlenséget az is, amikor a bölcsődék és az óvodák vezetői közvetlenül kaptak levelet a szakminisztériumtól, miközben a fenntartók az önkormányzatok, és eleve csak azok az intézmények vannak nyáron nyitva, amelyek a gyerekek és a szülők érdekében ügyeleti szolgáltatást nyújtanak" – írta.
A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy a helytállás a mostani krízishelyzetben azt erősíti a kormányzatban, hogy partnert lásson az önkormányzatokban és semmiképpen ne politikai ellenfelet.
Emlékeztetett, hogy eddig a parlamentben egy önkormányzatokat érintő döntés született:
a képviselők háromszor akkora mértéken csökkentették a polgármesterek bérét, mint amennyire a sajátjukat.
Még ha ez nem tűnik első ránézésre egy gyönyörű barátság kezdetének, tudomásul vettük, bízva abban, hogy ezután már valóban az érdemi egyeztetés, együttműködés, partnerség ideje és lépései következnek
– fogalmazott Karácsony Gergely.
Úgy folytatta, hogy ennek az együttműködésnek a kerete az önkormányzati rendszer átalakítása: a vidékfejlesztési tárca hamarosan összehívja az önkormányzatokat, amire az összes önkormányzati szövetség közös, egységes, az önkormányzatokat talpra állító, a kormány előtt álló kihívásokat maximálisan figyelembe vevő javaslatcsomaggal érkezik.
A program lényege, és az ebből fakadó várakozás valójában egy szóban is összefoglalható, mert minden abból következik: partnerség, partnerség a bajban és partnerség a hétköznapokban is – olvasható a főpolgármester bejegyzésében.
Korábban azt is megírtuk, hogy Karácsony Gergely új közlekedésbiztonsági intézkedéseket jelentett be azt követően, hogy nemrég halálos baleset történt Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében.