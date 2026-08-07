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karácsony gergely

Karácsony Gergely döntött: maradnak a budapesti energiatakarékossági intézkedések

2 órája
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Maradnak a Budapesten bevezetett energiatakarékossági intézkedések – jelentette be pénteken Karácsony Gergely. A főpolgármester szerint a város eddig is fegyelmezetten reagált a krízisre, és a kormány–önkormányzat együttműködésének erősítését sürgette.
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karácsony gergelykormányegyüttműködésbudapest

Karácsony Gergely közölte, hogy egyelőre érvényben maradnak a budapesti energiatakarékossági intézkedések: továbbra is szünetel a díszkivilágítás, energiatakarékos menetrend szerint közlekednek a villamosok és a metrók, valamint kikapcsolva maradnak a szökőkutak.

Karácsony Gergely
Karácsony Gergely főpolgármester
Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

 

A válság megmutatta az együttműködés fontosságát

A főpolgármester szerint Magyarország az elmúlt napokban megmutatta „szebbik arcát”, és példás társadalmi összefogás alakult ki az energiakrízis kezelésére. Hozzátette: Budapest saját kezdeményezésre vezette be az intézkedéseket, emellett olyan víztakarékossági programot is kidolgozott, amely a zöldfelületek megőrzését is biztosítja.

Karácsony Gergely a közösségi oldalán tudatta, hogy közben stabilan biztosítják az ívóvízellátást a városban, dolgozóik a hőség okozta elképesztő körülmények között is szolgálják a várost, és az elmúlt évek rengeteg újítása, fejlesztései most nyernek igazán értelmet.

Érdemes észrevenni azt is, hogy most végre nem háborút vívtunk az aszály ellen, és a paksi szivattyúproblémát sem önjelölt tábornokok akarták huszáros rohammal legyűrni. Ez is fontos változás

 – fogalmazott a főpolgármester.

Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok hozzájárulását a krízis kezeléséhez a miniszterelnök is megköszönte, ami Karácsony Gergely szerint fontos gesztus, és „talán ez volt az első, amit az önkormányzatok az új kormánytól kaptak”.

A válság megmutatta az együttműködés fontosságát

Karácsony Gergely bejegyzése alapján krízishelyzetekben különösen látszik, hogy az országnak mennyi haszna származik a kormány és az önkormányzatok közötti jó együttműködésből.

"És látszik az is, mekkora bajt okozhat, ha hiányzik ez az együttműködés: kis híján szörnyű károkat okozott az a tárcakommunikáció, hogy a kormány elsőfokú vízkorlátozást rendelt el az egész országban, holott ilyet senki nem rendelhet és nem is rendelt el, lévén önkormányzati hatáskör, nem szólva arról, hogy ebben a hőségben túlzás nélkül létkérdés a zöldfelületek életben tartása. Okozott zavart és értetlenséget az is, amikor a bölcsődék és az óvodák vezetői közvetlenül kaptak levelet a szakminisztériumtól, miközben a fenntartók az önkormányzatok, és eleve csak azok az intézmények vannak nyáron nyitva, amelyek a gyerekek és a szülők érdekében ügyeleti szolgáltatást nyújtanak" – írta.

A főpolgármester reményét fejezte ki, hogy a helytállás a mostani krízishelyzetben azt erősíti a kormányzatban, hogy partnert lásson az önkormányzatokban és semmiképpen ne politikai ellenfelet.

Emlékeztetett, hogy eddig a parlamentben egy önkormányzatokat érintő döntés született: 

a képviselők háromszor akkora mértéken csökkentették a polgármesterek bérét, mint amennyire a sajátjukat.

Még ha ez nem tűnik első ránézésre egy gyönyörű barátság kezdetének, tudomásul vettük, bízva abban, hogy ezután már valóban az érdemi egyeztetés, együttműködés, partnerség ideje és lépései következnek

 – fogalmazott Karácsony Gergely.

Úgy folytatta, hogy ennek az együttműködésnek a kerete az önkormányzati rendszer átalakítása: a vidékfejlesztési tárca hamarosan összehívja az önkormányzatokat, amire az összes önkormányzati szövetség közös, egységes, az önkormányzatokat talpra állító, a kormány előtt álló kihívásokat maximálisan figyelembe vevő javaslatcsomaggal érkezik.

A program lényege, és az ebből fakadó várakozás valójában egy szóban is összefoglalható, mert minden abból következik: partnerség, partnerség a bajban és partnerség a hétköznapokban is – olvasható a főpolgármester bejegyzésében.

Korábban azt is megírtuk, hogy Karácsony Gergely új közlekedésbiztonsági intézkedéseket jelentett be azt követően, hogy nemrég halálos baleset történt Budapest VII. kerületében, az Erzsébet körút és a Király utca kereszteződésében.

 

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