Karácsony Gergely döntött: maradnak a budapesti energiatakarékossági intézkedések

Karácsony Gergely közölte, hogy egyelőre érvényben maradnak a budapesti energiatakarékossági intézkedések: továbbra is szünetel a díszkivilágítás, energiatakarékos menetrend szerint közlekednek a villamosok és a metrók, valamint kikapcsolva maradnak a szökőkutak.

Karácsony Gergely főpolgármester

Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

A válság megmutatta az együttműködés fontosságát

A főpolgármester szerint Magyarország az elmúlt napokban megmutatta „szebbik arcát”, és példás társadalmi összefogás alakult ki az energiakrízis kezelésére. Hozzátette: Budapest saját kezdeményezésre vezette be az intézkedéseket, emellett olyan víztakarékossági programot is kidolgozott, amely a zöldfelületek megőrzését is biztosítja.

Karácsony Gergely a közösségi oldalán tudatta, hogy közben stabilan biztosítják az ívóvízellátást a városban, dolgozóik a hőség okozta elképesztő körülmények között is szolgálják a várost, és az elmúlt évek rengeteg újítása, fejlesztései most nyernek igazán értelmet.

Érdemes észrevenni azt is, hogy most végre nem háborút vívtunk az aszály ellen, és a paksi szivattyúproblémát sem önjelölt tábornokok akarták huszáros rohammal legyűrni. Ez is fontos változás

– fogalmazott a főpolgármester.

Hangsúlyozta, hogy az önkormányzatok hozzájárulását a krízis kezeléséhez a miniszterelnök is megköszönte, ami Karácsony Gergely szerint fontos gesztus, és „talán ez volt az első, amit az önkormányzatok az új kormánytól kaptak”.

A válság megmutatta az együttműködés fontosságát

Karácsony Gergely bejegyzése alapján krízishelyzetekben különösen látszik, hogy az országnak mennyi haszna származik a kormány és az önkormányzatok közötti jó együttműködésből.

"És látszik az is, mekkora bajt okozhat, ha hiányzik ez az együttműködés: kis híján szörnyű károkat okozott az a tárcakommunikáció, hogy a kormány elsőfokú vízkorlátozást rendelt el az egész országban, holott ilyet senki nem rendelhet és nem is rendelt el, lévén önkormányzati hatáskör, nem szólva arról, hogy ebben a hőségben túlzás nélkül létkérdés a zöldfelületek életben tartása. Okozott zavart és értetlenséget az is, amikor a bölcsődék és az óvodák vezetői közvetlenül kaptak levelet a szakminisztériumtól, miközben a fenntartók az önkormányzatok, és eleve csak azok az intézmények vannak nyáron nyitva, amelyek a gyerekek és a szülők érdekében ügyeleti szolgáltatást nyújtanak" – írta.