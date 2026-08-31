"A kormány és Budapest partnersége immár törvény. És ha törvény, akkor többé nem politikai szándék vagy kedv kérdése, hanem kötelesség és felelősség" - írta Facebook-oldalán Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere kijelentette, hogy hamarosan a Parlament elé kerül az a törvényjavaslat, amely intézménnyé emeli a kormány és Budapest egyeztetésének fórumát, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát (FKT).

Karácsony Gergely: a kormány és Budapest partnersége immár törvény. Fotó: Mediaworks

Karácsony Gergely: a kormány és Budapest partnersége immár törvény

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen ma bejelenthettük, hogy hamarosan a Parlament elé kerül az a törvényjavaslat, amely intézménnyé emeli a kormány és Budapest egyeztetésének fórumát, a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsát (FKT). Ez a fórum eddig is létezett ugyan, de eddig a kormány akaratán múlt, hogy összeül-e egyáltalán. Így aztán évek óta nem is ülésezett: az Orbán-kormány Budapest-ellenes politikája ezt is kivéreztette, kiüresítette

- olvasható a főpolgármester bejegyzésében. Hozzátette, hogy "azzal, hogy az FKT törvényben rögzített intézmény lesz, és jogszabályi előírássá válik, hogy legalább negyedévente ülésezzen, végre megkerülhetetlen fóruma lesz a kormány és Budapest párbeszédének."

Posztjában külön kiemelte, hogy Budapestnek és a kormánynak rengeteg megbeszélnivalója van, ráadásul sürgeti őket az idő.

A város finanszírozásának kérdéseiről még azelőtt beszélnünk kell, mielőtt szeptemberben beállna ugyanaz a helyzet, mint ami az Orbán-kormány utolsó évében bekövetkezett. Ha nincs változás, akkor a pénzügyi helyzetünk is pontosan ugyanaz marad, mint az Orbán-kormány idején. Márpedig közös szándékunk, hogy együttműködéssel és partnerséggel lezárjuk a Budapest-ellenes kormánypolitika korszakát, meghaladjuk a város kivéreztetésével járó orbáni büntetőpolitikát, és felszámoljuk az ostoba és káros Budapest-vidék szembeállítást.

Mindezek fóruma lesz a Közfejlesztések Tanácsa, amelynek elnöke a miniszterelnök, társelnöke pedig a főpolgármester.

A törvény arról is szól, hogy az FKT döntése alapján egyes budapesti fejlesztések kiemelt beruházássá válhatnak, ezek megvalósítására pedig az állam és a főváros közös tulajdonában álló társaságokat is kijelölhetünk. Ez is megegyezik Budapest érdekeivel: évekig a város működőképességéért kellett megküzdenünk a kormánnyal. Itt az ideje, hogy végre a város fejlesztéséről szóljon az együttműködésünk.

Karácsony Gergely a minderre úgy hivatkozott, mint a kormány és Budapest viszonyának korszakváltó törvényjavaslata.