Karácsony Gergely a kormánytól vár segítséget a Népliget megújításához

Részleteket osztott meg a Népliget megújítási terveiről a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a Városliget túlhasználattól, a Népliget azonban alulhasználattól szenved.
A főpolgármester a tervek kapcsán elárulta, hogy a park területének fejlesztése az öntözés kiépítésével kezdődne, amelyhez a park alatt megbújó szürkevízvezetéket használnák ki. Karácsony Gergely egyúttal reményét fejezte ki, hogy a Tisza-kormány segítséget nyújt majd a megújításban, miután a Népliget területe állami tulajdon is.
A főpolgármester szerint ezzel a koncepcióval „megtörhet a Népligetet fojtogató évtizedes negatív spirál”, hiszen
az új kormány nemcsak a Planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a Közlekedési Múzeum is.
A kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park pedig emellett új vasúti megállót is kap a Déli Körvasút keretében, így már csak magának a parknak kellene új erőre kapnia.
Karácsony Gergely a felüljáróról hallgat
A főpolgármester elképzeléseit több orgánum is bírálta, mivel a Tisza terveit támogatja, ám az Orbán-kormány terveit következetesen elutasította a Városliget kapcsán. Ezt egyébként Karácsony a beépíteni tervezett terület nagyságával indokolta, miután szerinte össze se lehet hasonlítani a két projektet méretét tekintve.
„Mintha egy kétezer négyzetméteres, már létező és fontos feladatot ellátó épület felújítása és 50 ezer négyzetméternyi (csak a Nemzeti Galéria ekkora lett volna) új épület megépítése ugyanaz a tétel lenne. És mintha a Városliget és a Népliget ugyanaz a történet lenne” – írta. A főpolgármester ugyanakkor azt is jelezte, hogy míg a Városliget a túlhasználattól, a Népliget az alulhasználattól szenved.
A park alacsony kihasználtsága pedig bevonzza azokat a nemkívánatos társadalmi jelenségeket, amelyek miatt aztán még kevesebben használják parkként az egyébként gyönyörű Népligetet
– fűzte hozzá.
Karácsony Gergely emlékeztetett: a Népliget hajdanán az egyik legfontosabb zöld terület volt a budapesti polgárság számára. A megújulás kapcsán azonban a népligeti felüljáróról egy szót sem ejtett. A felüljáró állapota évek óta folyamatosan romlik, nemrég pedig már sávlezárást kellett alkalmazni.
A főváros ugyanakkor a probléma ellenére jelenleg nem tud forrást biztosítani a felüljáró felújítására. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egyébként korábban maga is foglalkozott a felüljáróval, amivel kapcsolatban a teljes bontás is felmerült. A kérdés természetesen komplex, hiszen a városban található felüljárók többségének az állapota közel sem kielégítő, azonban forgalom szempontjából a legtöbb kiemelkedő jelentőségű.