Karácsony Gergely a kormánytól vár segítséget a Népliget megújításához

Részleteket osztott meg a Népliget megújítási terveiről a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a Városliget túlhasználattól, a Népliget azonban alulhasználattól szenved.

Karácsony Gergely főpolgármester a felüljáróról nem emlékezett meg posztjában (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A főpolgármester a tervek kapcsán elárulta, hogy a park területének fejlesztése az öntözés kiépítésével kezdődne, amelyhez a park alatt megbújó szürkevízvezetéket használnák ki. Karácsony Gergely egyúttal reményét fejezte ki, hogy a Tisza-kormány segítséget nyújt majd a megújításban, miután a Népliget területe állami tulajdon is.

A főpolgármester szerint ezzel a koncepcióval „megtörhet a Népligetet fojtogató évtizedes negatív spirál”, hiszen

az új kormány nemcsak a Planetárium felújítását tervezi, de a Népliget közelében épül meg a Közlekedési Múzeum is.

A kiváló közlekedési kapcsolatokkal rendelkező park pedig emellett új vasúti megállót is kap a Déli Körvasút keretében, így már csak magának a parknak kellene új erőre kapnia.

Karácsony Gergely a felüljáróról hallgat

A főpolgármester elképzeléseit több orgánum is bírálta, mivel a Tisza terveit támogatja, ám az Orbán-kormány terveit következetesen elutasította a Városliget kapcsán. Ezt egyébként Karácsony a beépíteni tervezett terület nagyságával indokolta, miután szerinte össze se lehet hasonlítani a két projektet méretét tekintve.

„Mintha egy kétezer négyzetméteres, már létező és fontos feladatot ellátó épület felújítása és 50 ezer négyzetméternyi (csak a Nemzeti Galéria ekkora lett volna) új épület megépítése ugyanaz a tétel lenne. És mintha a Városliget és a Népliget ugyanaz a történet lenne” – írta. A főpolgármester ugyanakkor azt is jelezte, hogy míg a Városliget a túlhasználattól, a Népliget az alulhasználattól szenved.

A park alacsony kihasználtsága pedig bevonzza azokat a nemkívánatos társadalmi jelenségeket, amelyek miatt aztán még kevesebben használják parkként az egyébként gyönyörű Népligetet

– fűzte hozzá.

Karácsony Gergely emlékeztetett: a Népliget hajdanán az egyik legfontosabb zöld terület volt a budapesti polgárság számára. A megújulás kapcsán azonban a népligeti felüljáróról egy szót sem ejtett. A felüljáró állapota évek óta folyamatosan romlik, nemrég pedig már sávlezárást kellett alkalmazni.