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Tényellenőrzés buktatta le Magyar Pétert: valótlanságot állított az FBI vezetőjéről

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Kash Patel

Tényellenőrzés buktatta le Magyar Pétert: valótlanságot állított az FBI vezetőjéről

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Magyar Péter a pénteki sajtótájékoztatóján azzal próbálta megvédeni Unger Anna jelölését, hogy állítása szerint az FBI vezetője sem jogász. Deák Dániel rámutatott: Kash Patel nemcsak jogi diplomával rendelkezik, hanem ügyvédként és ügyészként is dolgozott.
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Kash Patelfbi igazgatóUnger AnnaOrszággyűlésSzövetségi Nyomozó IrodajogászMagyar Péter

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, pénteken az Országgyűlés megválasztotta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének Unger Annát. Ezt követően Magyar Péter újságírók előtt igyekezett válaszolni azokra a kritikákra, amelyek szerint Unger Anna nem rendelkezik jogi végzettséggel. A miniszterelnök védekezésként az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda vezetőjét, Kash Patelt hozta fel példának. Deák Dániel Facebook-bejegyzése szerint az összehasonlítás alapjául szolgáló állítása tényszerűen téves volt.

Kash Patel
Kash Patel, az FBI vezetője igenis jogászvégzettségű, ráadásul komoly szakmai tapasztalattal is rendelkezik (Fotó: Alex Brandon / Associated Press)

Szeretnék reagálni arra a vádra, arra a kritikára, hogy de hát nem jogász. Szeretném feltenni a kérdést az itt jelen lévő újságíróknak és a nézőknek is, hogy ezt tudják-e, hogy az FBI-nak – talán ez a név ismerős – a vezetője jogász-e. Nem. Nem”

 – fogalmazott Magyar Péter.

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Kash Patelnek valójában komoly jogi tapasztalata van

Deák Dániel a közösségi oldalán tényellenőrzésnek vetette alá a miniszterelnök kijelentését. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy 

Kash Patel, az FBI vezetője igenis jogászvégzettségű, ráadásul komoly szakmai tapasztalattal is rendelkezik.

Az FBI hivatalos életrajza alapján Kash Patel:

  • Juris Doctor jogi diplomát szerzett;
  • nemzetközi jogi képzésen is részt vett a University College Londonon;
  • védőügyvédként kezdte meg a pályafutását Floridában;
  • állami és szövetségi büntetőügyekben is eljárt;
  • később az amerikai igazságügyi minisztériumban nemzetbiztonsági ügyészként dolgozott.

Ebből egyértelműen következik, hogy Magyar Péter nem mondott igazat az FBI vezetőjének végzettségéről. Kash Patel ugyanis nemcsak jogi diplomával rendelkezik, hanem ügyvédként és ügyészként is szerzett gyakorlati tapasztalatot, így a rá való hivatkozás nem alkalmas Unger Anna jogi végzettségének hiányával kapcsolatos kritikák cáfolatára.

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