Tényellenőrzés buktatta le Magyar Pétert: valótlanságot állított az FBI vezetőjéről

Kash Patelnek valójában komoly jogi tapasztalata van

Deák Dániel a közösségi oldalán tényellenőrzésnek vetette alá a miniszterelnök kijelentését. Bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy

Kash Patel, az FBI vezetője igenis jogászvégzettségű, ráadásul komoly szakmai tapasztalattal is rendelkezik.

Az FBI hivatalos életrajza alapján Kash Patel:

Juris Doctor jogi diplomát szerzett;

nemzetközi jogi képzésen is részt vett a University College Londonon;

védőügyvédként kezdte meg a pályafutását Floridában;

állami és szövetségi büntetőügyekben is eljárt;

később az amerikai igazságügyi minisztériumban nemzetbiztonsági ügyészként dolgozott.

Ebből egyértelműen következik, hogy Magyar Péter nem mondott igazat az FBI vezetőjének végzettségéről. Kash Patel ugyanis nemcsak jogi diplomával rendelkezik, hanem ügyvédként és ügyészként is szerzett gyakorlati tapasztalatot, így a rá való hivatkozás nem alkalmas Unger Anna jogi végzettségének hiányával kapcsolatos kritikák cáfolatára.