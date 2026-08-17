Kilép a politikából az első erdélyi Tisza-sziget alapítója

Befejezi aktív pártpolitikai szerepvállalását Kátai István, a Magyar Péter nagyváradi látogatását szervező erdélyi Tisza-sziget vezetője – derül ki vasárnapi bejegyzéséből. Párt alapítását is tervezte Romániai Magyar Egységpárt néven, mert elmondása szerint hitt benne, hogy szükség van egy új politikai alternatívára.

Kátai István és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Romániai Magyar Egységpárt létrehozását és a saját aktív pártpolitikai szerepvállalásomat nem folytatom. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elfogadom azt, ami ellen eddig megszólaltam, és végképp nem jelenti azt, hogy hallgatni fogok

– jelentette be a közösségi oldalán az aktivista. Azt ígérte, hogy civilként továbbra is hallatni fogja a hangját „a klientelizmus, a korrupció, a megfélemlítés, az elnyomás és a politikai kiszolgáltatottság ellen”.

A Tisza előválasztásán is részt vett Kátai István

Kátai István az első erdélyi Kossuth Tisza-sziget alapítójaként szervezte meg 2025-ben Magyar Péter nagyváradi fogadását, és az ő kezdeményezésére rendezték meg Nagyadorjánban az első Közösségi Párbeszéd Tábort. Idén tavasszal bekapcsolódott a Tisza magyarországi választási kampányába is, és előválasztáson is indult.