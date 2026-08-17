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kátai istván

Kilép a politikából az első erdélyi Tisza-sziget alapítója

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Mégsem hozza létre a Romániai Magyar Egységpártot az első erdélyi Tisza-sziget vezetője. Kátai István bejelentette, hogy felhagy a politikával, és csak civilként fejt ki véleményt közügyekben.
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kátai istvántiszatisza - szigetromániai magyar egységpárterdélyMagyar Péter

Befejezi aktív pártpolitikai szerepvállalását Kátai István, a Magyar Péter nagyváradi látogatását szervező erdélyi Tisza-sziget vezetője – derül ki vasárnapi bejegyzéséből. Párt alapítását is tervezte Romániai Magyar Egységpárt néven, mert elmondása szerint hitt benne, hogy szükség van egy új politikai alternatívára.

Kátai István és Magyar Péter
Kátai István és Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A Romániai Magyar Egységpárt létrehozását és a saját aktív pártpolitikai szerepvállalásomat nem folytatom. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elfogadom azt, ami ellen eddig megszólaltam, és végképp nem jelenti azt, hogy hallgatni fogok

– jelentette be a közösségi oldalán az aktivista. Azt ígérte, hogy civilként továbbra is hallatni fogja a hangját „a klientelizmus, a korrupció, a megfélemlítés, az elnyomás és a politikai kiszolgáltatottság ellen”.

A Tisza előválasztásán is részt vett Kátai István

Kátai István az első erdélyi Kossuth Tisza-sziget alapítójaként szervezte meg 2025-ben Magyar Péter nagyváradi fogadását, és az ő kezdeményezésére rendezték meg Nagyadorjánban az első Közösségi Párbeszéd Tábort. Idén tavasszal bekapcsolódott a Tisza magyarországi választási kampányába is, és előválasztáson is indult.

 

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