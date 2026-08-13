Új támogatást javasol a KDNP a társasházak felújítására

A KDNP, a parlament honlapján olvasható javaslatának indokolása szerint a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról szóló, 2026 júniusában elfogadott törvény olyan reklámeszközöket is érint, amelyek elhelyezéséből a társasházak korábban rendszeres bevételhez jutottak, és ebből finanszírozták a közös tulajdonú épületrészek karbantartását, felújítását.

Felújítási alapot hozna létre a társasházaknak a KDNP. (illusztráció)

Fotó: MTI/Honéczy Barnabás

A társasházak felújítását segítené a KDNP, új alapot hoznának létre

A KDNP-s képviselők által benyújtott indítványban ezért felkérik a kormányt, hogy szeptember 30-ig terjesszen az Országgyűlés elé törvényjavaslatot, amelyben felméri a társasházaknak okozott vagyoni hátrányokat, valamint létrehoz egy kompenzációs, felújítási, örökségvédelmi és energetikai korszerűsítési alapot.

A javaslat szerint az évente 5 milliárd forintos alap forrásaira a tárasasházak mellett a műemléklakások és műemlékházak tulajdonosai is pályázhatnának, az adóalapot csökkentő műemlék-kedvezményi jogcímek közelgő megszűnésére hivatkozva ugyanis a KDNP számukra is indokoltnak látja a részleges kompenzációt.

Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a javaslatról szóló csütörtöki Facebook-videójában azt mondta: az elmúlt napokban a kormány sikerpropagandát folytatott arról, hogy a költségvetés 500 milliárd forintos többletbevételre tett szert. Ennek a javasolt alap létrehozása mindössze egy százaléka lenne, de a társasházakban és a műemléklakásokban lakók számára valódi segítséget nyújthatna - hangsúlyozta.