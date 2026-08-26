Felháborodott a KDNP a tiszás képviselő bejegyzésén, szerintük a Tisza a DK helyébe lépett vallásellenességben

Felszólította a Tisza-kormány tagjait a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), hogy határolódjon el a katolikus egyház belső életébe történő beavatkozási kísérletektől. A párt követelte, hogy a kormány nyilvánítsa ki világosan: sem a kabinetnek, sem a Tisza Pártnak nem áll szándékában a papok és a hívők megfigyelése vagy bármilyen szintű kontrollja.

A KDNP elítéli Kiss János tiszás országgyűlési képviselő bejegyzését a pétervásárai plébános prédikációjával kapcsolatban (Forrás: Facebook)

Tragikus következményektől tart a KDNP

A KDNP azt írta, „mélységesen” elítéli Kiss János tiszás országgyűlési képviselő „megdöbbentő bejegyzését” a pétervásárai plébános prédikációjával kapcsolatban. Posztjában a helyi képviselő többek között úgy fogalmazott, „sajátos produkciót adott elő Robi atya most vasárnap, szentmisének álcázva”, valamint kormány, a miniszterelnök, illetve a Tisza elleni uszítással, „közösség elleni bűncselekménnyel” vádolta a plébánost. A közlemény szerint Kiss János posztjára

több ezer gyűlölködő, a plébános meghurcolását követelő, a keresztényeket gyalázó komment érkezett, akadt, aki külön törvényt javasolt a hasonló esetek szankcionálására.

A KDNP értékelése szerint mindez azt mutatja, hogy a Tisza a DK „helyébe lépett” vallásellenességben, de félő, hogy nem áll meg a hangulatkeltésnél, hiszen követői körében „a legsötétebb időket idéző gondolkodás hódít”, aminek tragikus következményei lehetnek.