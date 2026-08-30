Semjén Zsolt: Orbán Viktor nélkül a Fidesz elemeire hullik szét

Az év végéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a Kereszténydemokrata Néppártban (KDNP) a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a párt országos választmányon döntöttek a küldöttek vasárnap Lakitelken. A párt decemberre teljesen megújulhat.
Az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak, nemcsak Magyarország keresztény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta – jelentette ki Semjén Zsolt. A KDNP elnöke a középosztály megerősítését példátlannak nevezte a magyar történelemben. Mint mondta: a keresztény civilizáció védelmét normatívvá tették, nemcsak Magyarországon, Európában is és a külhoni magyarokat sem lehet már úgy gyalázni, mint Gyurcsány Ferenc idején. Megvédtük Magyarországot a migrációtól és felráztuk Európát – mondta.
A pártelnök választási vereség okát elemezve rámutatott: éveken át tartó, egy százalék alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Emellett politikai okként jelölte meg, hogy „jobbszélre csúsztak” többi között a migrációs vita és az EU-való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó.
Ennek következménye lett, hogy a jobbközép és – mellette a balközép is – üresen maradt és ide ment be a Tisza az Orbán Viktorral szembeni gyűlölet üzenetével
– mutatott rá. Jelezte: ha nem tudnak visszamenni középre úgy, hogy a radikális szavazókat is megtartják, nem tudnak választást nyerni a jövőben.
Semjén Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy az Orbán-kormányra rá tudták „nyomni” azt a hazugságot, hogy ki akar lépni az Európai Unióból és a Keletet választotta, amire a fiatalok érzékenyen reagáltak. Valamint pszichológiai oknak nevezte, hogy hosszú volt a 16 év, az első szavazók kétévesek voltak, amikor kormányozni kezdtek, nem láttak mást, csak a Fidesz-KDNP-t. Ezeken túl a kormány hibájának nevezte, hogy nem fékezte meg az oligarchák gátlástalanságát, a velük szembeni részben gyűlölet meghatározó volt a vereségben.
Jelezte továbbá, hogy az idei választás az online térben dőlt el. Az EU betiltotta a fizetett hirdetéseket a Facebookon, majd a techóriás szolgáltatók lecsavarták a kormánypárti tartalmakat és feltekerték a protesttartalmakat – részletezte.
A jelenlegi kormányra kitérve elmondta: senki ne gondolja, ez egy szuverén kormány.
Van két delegált tag: Kapitány István, aki a Shell és Kármán András, aki a bankok embere, amiből az következik, hogy a multik és a bankok kitalicskázzák majd az extraprofitjukat és elkezdődik a privatizáció, mindent eladnak
– hangsúlyozta. Majd közjogilag érvénytelennek nevezte ami a köztársasági elnökkel és az Alkotmánybírósággal történt, mert alapvető jogelvekkel szemben születtek a döntések. A most felállt Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt pedig párhuzamba állította az ÁVH-val és azt mondta: ez az ötvenes évek, azaz „bárkivel bármit”.
Semjén Zsolt negatív trendfordulót lát a konjunktúrában, a lakosság és a cégek esetében egyaránt.
Arra számít, hogy idő kérdése és eljön a kijózanodás, a csalódás, a düh a kormánnyal szemben.
A kiábrándulásból azonban nem következik egyenesen, hogy a korábbi időszakot visszasírják a választók. A kereszténydemokrácia önmagában megáll, de azt, hogy „mi a fideszesség”, nehezebb megmagyarázni – mondta. Ugyanakkor szerinte Orbán Viktor nélkül a Fidesz elemeire hullik szét. Azt ígérte, nem lesznek árulók Orbán Viktorral szemben sem, ahogy Antall Józsefhez is hűek maradtak.
Alternatívát kell nyújtani a keresztény gondolkodású szavazó számára
A Helyzetkép és jövőkép című elemzéssel összefüggésben Hölvényi György EP-képviselő fő feladatként jelölte meg, hogy a 300-400 ezer keresztény gondolkodású szavazó számára alternatívát nyújtsanak. Ha hitelesen képviselik, hogy a KDNP világnézeti párt, akkor lesz létjogosultsága – jelentette ki.
Vejkey Imre pártügyész szerint kereszténydemokratának lenni nem pusztán politikai kérdés. Az a kérdés, akarnak-e olyan politikát, ami mögött van keresztény emberkép, erkölcsi mérce.
A további hozzászólók egyetértettek abban, hogy teljes megújulásra van szükség és ismét meg kell szólítani a templomba járó szavazóikat, akiknek jelentős részét elveszítették.
Felmerült az is, hogyan oldódhatott fel a párt ennyire a Fidesszel való szövetségben. A párt szuverenitását helyre kell állítani, fel kell készülni az önálló indulásra az önkormányzati választáson – hangzott el. A felszólalók többsége egyetértett azzal, hogy a kettős tagságot meg kell szüntetni.
Latorcai Csaba ügyvezető alelnök kiemelte: nehéz pillanatban vannak, de ez egyúttal történelmi lehetőség is. Az elmúlt években kevesebb érdemi kritikát fogalmaztak meg, mint kellett volna. A szövetségi rendszerben való politizálás kényelmessé vált és kiengedték a döntésekben való állandó jelenlét igényét, a párt arctalanná vált a választók előtt – vélekedett.
Nem a kereszténydemokráciával van baj, hanem azzal, hogy sokszor nem voltak eléggé kereszténydemokraták. Nem kell más pártok politikájának kiegészítőjévé válni – állapította meg. Hozzátette: el kell fogadni, hogy a politikai környezet, a választók, a kommunikáció és a pártszövetségi viszonyok megváltoztak.
A szembenézés egyetlen célja: a megújulás, ami nemcsak kötelező feladat, hanem kényszer is - mondta. Kijelentette: nem magyarázkodó hanem cselekvő, önálló, karakteres KDNP kell, világos programmal. A kereszténydemokrácia a jövő egyetlen igazi válasza – összegzett.