Semjén Zsolt: Orbán Viktor nélkül a Fidesz elemeire hullik szét

Az év végéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a Kereszténydemokrata Néppártban (KDNP) a helyi szervezetektől a pártvezetésig. Erről a párt országos választmányon döntöttek a küldöttek vasárnap Lakitelken. A párt decemberre teljesen megújulhat.

A KDNP teljes tisztújítást tart az év végéig Fotó: Ladóczki Balázs

Az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes, volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak, nemcsak Magyarország keresztény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta – jelentette ki Semjén Zsolt. A KDNP elnöke a középosztály megerősítését példátlannak nevezte a magyar történelemben. Mint mondta: a keresztény civilizáció védelmét normatívvá tették, nemcsak Magyarországon, Európában is és a külhoni magyarokat sem lehet már úgy gyalázni, mint Gyurcsány Ferenc idején. Megvédtük Magyarországot a migrációtól és felráztuk Európát – mondta.

A pártelnök választási vereség okát elemezve rámutatott: éveken át tartó, egy százalék alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Emellett politikai okként jelölte meg, hogy „jobbszélre csúsztak” többi között a migrációs vita és az EU-való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó.

Ennek következménye lett, hogy a jobbközép és – mellette a balközép is – üresen maradt és ide ment be a Tisza az Orbán Viktorral szembeni gyűlölet üzenetével

– mutatott rá. Jelezte: ha nem tudnak visszamenni középre úgy, hogy a radikális szavazókat is megtartják, nem tudnak választást nyerni a jövőben.

Semjén Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy az Orbán-kormányra rá tudták „nyomni” azt a hazugságot, hogy ki akar lépni az Európai Unióból és a Keletet választotta, amire a fiatalok érzékenyen reagáltak. Valamint pszichológiai oknak nevezte, hogy hosszú volt a 16 év, az első szavazók kétévesek voltak, amikor kormányozni kezdtek, nem láttak mást, csak a Fidesz-KDNP-t. Ezeken túl a kormány hibájának nevezte, hogy nem fékezte meg az oligarchák gátlástalanságát, a velük szembeni részben gyűlölet meghatározó volt a vereségben.