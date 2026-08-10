Az energiaválság, az aszály és a Duna alacsony vízállása ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy Magyarországnak egyszerre kell alkalmazkodnia a megváltozott éghajlati körülményekhez és biztonságossá tennie energiaellátását. A kialakult helyzet kapcsán több médium is megkereste a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt, azt tudakolva, mit tett Áder János és az általa létrehozott szervezet a válság megelőzéséért.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tételesen bemutatta, mit tett az elmúlt években a klímaváltozás következményeinek mérsékléséért (Forrás: Facebook/Kék Bolygó Alapítvány)

Az alapítvány szerint a kérdések jogosak, ezért a válaszokat nyilvánosan is közzétették. Megjegyezték ugyanakkor, hogy volt olyan sajtóorgánum, amely egyenesen „akadémiai szintű megoldási javaslatcsomagot” várt tőlük a kialakult víz- és energiaválság kezelésére.

A Kék Bolygó Alapítványon kérik számon a víz- és energiaválságot

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány válaszában mindenekelőtt tisztázta saját szerepét és felelősségi körét: szakmai javaslatokat tehet, programokat indíthat és figyelmeztethet a veszélyekre, de a megvalósításhoz szükséges politikai és közigazgatási döntéseket nem hozhatja meg, mert nem volt és nem része a kormányzatnak.

Az a mindenkori kormányzat dolga és felelőssége”

– szögezte le az alapítvány. A szervezet ugyanakkor több ügyben is konkrét javaslatokat fogalmazott meg.

Ezek közé tartozott a Velencei-tó vízpótlásának kérdése, a hulladékgazdálkodás átalakítása, valamint a Vizet a tájba! program.

Utóbbi célja, hogy az országba érkező víz minél nagyobb részét megtartsák, és azt az aszállyal sújtott területeken hasznosítsák.

Áder János már évekkel ezelőtt figyelmeztetett

A mostani helyzet nem előre nem látható válságként érkezett. Áder János már köztársasági elnökként is rendszeresen beszélt a klímaváltozás, a vízhiány és a természeti erőforrások túlzott felhasználásának következményeiről.

Hivatali ideje alatt három Víz Világtalálkozót rendeztek Budapesten: 2013-ban, 2016-ban és 2019-ben. Áder János az ENSZ Közgyűlése előtt is többször felszólalt a fenntartható vízgazdálkodás, a vízmegtartás és a rendelkezésre álló készletek védelme érdekében.

A korábbi államfő 2016-ban levélben fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz a párizsi klímamegállapodás ratifikációja ügyében, majd az Országgyűlésben is felszólalt az egyezmény mielőbbi elfogadásáért. Ugyanebben az évben azokat az európai állam- és kormányfőket is cselekvésre sürgette, akiknek országai akkor még nem ratifikálták a megállapodást.