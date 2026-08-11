Reagált megkeresésünkre a MÁK, csak egyetlen terület érintett a kibertámadásban

Még augusztus másodikán érte kibertámadás a Magyar Államkincstár (MÁK) mezőgazdasági és vidékfejlesztési területének informatikai rendszerét, ami miatt egyes belső számítógépeken található fájlok elérhetetlenné váltak. A kibertámadásban a jelenlegi információk szerint nem történt adatvesztés, az ügyféladatok biztonságban vannak, a szakértők pedig már dolgoznak a rendszer helyreállításán. A vizsgálatok első megállapításai szerint a támadás orosz szerverekről érkezhetett.

Reagált megkeresésünkre a MÁK, csak egyetlen területet érintett a kibertámadásban (Fotó: Mediaworks)

Utóbbi feltételezéshez ugyanakkor érdemes hozzátenni, hogy a támadásról egy internetes fórumon és saját honlapján is részleteket közzétevő, ByteToBreach néven ismert hacker a Telex megkeresésére azt állította: fogalma sincs, honnan származik az az információ, hogy a támadás orosz szerverekről érkezett. Levelében beismerte, hogy ő áll a támadás mögött, és mint írta, ahogy két hete az általa feltört román földhivatali rendszer (ANCPI) esetében, úgy itt is

egyedül a pénz motiválta a támadást.

A lap által megszólaltatott szakértők szerint ha a közzétett képernyőképek valóban a támadás során készültek, akkor a behatolás rendkívül súlyos lehetett, a támadó ugyanis széles körű jogosultságokat szerezhetett a hálózaton belül.

A MÁK továbbra is állítja, a kibertámadásban adatvesztés nem történt

Az Origo a támadás után nem sokkal megkeresést küldött a MÁK-nak, amelyre reagálva az intézet azt írta: az informatikai hálózatot ért incidens teljes körű kivizsgálásán több szervezet kiberbiztonsági szakértői együttműködve dolgoznak. A jelenlegi információk alapján a támadás ügyfél-, illetve állampolgári adatokat nem érintett, és adatvesztés sem történt.

Vagyis a támadó a jelenlegi információk alapján a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési szakterület, azaz a Nemzeti Kifizető Ügynökség informatikai hálózatában szerzett jogosultságot, de ezen kívül más területeket nem tudott sikerrel támadni

– hangsúlyozták.

A támadás miatt feljelentést tettek a rendőrségnél és a Kincstár valamennyi szolgáltatási területén biztosított az üzemszerű, jogszabályoknak megfelelő működés. Mint írták, a Nemzeti Kifizető Ügynökségnél a kérelmek befogadása, az ügyintézés és a kifizetések teljesítése folyamatos.