Hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség a tiszás Kiss János korábbi munkahelyén

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságon továbbra is nyomozás folyik ismeretlen tettes ellen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt a Tisza-tavi Ökocentrum korábbi beruházásaival összefüggésben - közölte a Heves Vármegyei Főügyészség. Sajtóhírek szerint a kifogásolt beruházások Kiss János tiszás országgyűlési képviselő ügyvezetői időszakában valósulhattak meg.

Kiss János korábban a Tisza-tavi Ökocentrum ügyvezetője volt, a beruházások ekkor valósultak meg (Fotó: Facebook)

Kiss János ügyvezetői időszakában történhettek a kifogásolt beruházások

Az eljárás feljelentés alapján indult. A feljelentést az Ökocentrum jelenlegi fenntartói és vezetése tette, miután egy belső átvilágítás során több korábbi beruházás körülményeivel kapcsolatban is kérdések merültek fel.

Sajtóinformációk szerint a vizsgálat során

az egyes fejlesztések költségei, műszaki tartalma és lebonyolítása között tapasztalt ellentmondások miatt vált szükségessé a hatóságok bevonása.

A Gyöngyös Ma korábban arról számolt be, hogy a nyomozás három beruházást érinthet:

a volt Fávor panzió tetőszerkezetének cseréjét, egy támfal megépítését, valamint az Ökocentrum kilátóteraszának újraburkolását.

Sajtóhírek szerint a kifogásolt beruházások Kiss János tiszás országgyűlési képviselő ügyvezetői időszakában valósulhattak meg.

Ugyanakkor Kiss János jelenleg nem gyanúsítottja az eljárásnak. A kivizsgálás és a feljelentés még azelőtt történt, hogy a politikus a Tisza Párt képviselőjelöltjeként megjelent volna a politikai életben. Mivel Kiss János országgyűlési képviselő, mentelmi jog illeti meg. Amennyiben vele szemben megalapozott gyanú merülne fel, az ügyet a mentelmi joggal érintett személyek ügyeiben is eljáró Központi Nyomozó Főügyészséghez kellene átadni.

Kiss János a papok szavait is szabályozná

Kiss János neve az elmúlt napokban egy másik ügy miatt is a figyelem középpontjába került. Mint arról az Origó is beszámolt, a tiszás politikus gyakorlatilag bűncselekménnyel vádolta meg a pétervásárai templomban szentmisét tartó atyát, miután állítása szerint a pap kritikát fogalmazott meg a Tiszáról.