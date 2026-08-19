Kínos bakiba futott bele a kormányszóvivő, Simicskó István javította ki Köböl Anitát

Köböl Anita kormányszóvivő egy videóban a tisztavatás kapcsán arról beszélt, hogy az avatottak „most válnak hadnaggyá”. Simicskó István KDNP-s politikus szerint ez komoly szakmai tévedés, ugyanis a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán végzett honvédtisztjelölteket avatják tisztté, akik ezt követően kezdik meg szolgálatukat hadnagyi rendfokozatban.
Köböl Anita téves kijelentést tett a tisztavatás kapcsán
Simicskó István Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy
a tisztavatáson nem hadnaggyá válnak a jelöltek, hanem tisztekké avatják őket.
A hadnagy ugyanis már a tiszti állomány egyik rendfokozata, amelyben az avatást követően kezdik meg szolgálatukat.
A politikus szerint Köböl Anita kijelentése ezért nem egyszerű nyelvbotlás, hanem szakmai tévedés. Úgy vélte, a kormányszóvivőnek érdemes lett volna előzetesen utánanéznie a tisztavatás jelentésének és a honvédtisztek avatásának. Simicskó István azt is megjegyezte, hogy a kormányszóvivő megjelenése és kedvessége nem változtat azon, hogy a kijelentés szakmailag pontatlan volt.
A Magyar Honvédségnél a tiszti állomány rendfokozatai közé a hadnagy, főhadnagy és százados tartozik. Ezt követi a főtiszti állomány, amelynek rendfokozatai az őrnagy, alezredes és ezredes, míg a tábornoki állományt a dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy és vezérezredes alkotja.
A tisztavatás során tehát a honvédtisztjelöltek válnak tisztekké, majd hadnagyi rendfokozatban kezdik meg katonai szolgálatukat.