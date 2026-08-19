Kínos bakiba futott bele a kormányszóvivő, Simicskó István javította ki Köböl Anitát

Köböl Anita kormányszóvivő egy videóban a tisztavatás kapcsán arról beszélt, hogy az avatottak „most válnak hadnaggyá”. Simicskó István KDNP-s politikus szerint ez komoly szakmai tévedés, ugyanis a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán végzett honvédtisztjelölteket avatják tisztté, akik ezt követően kezdik meg szolgálatukat hadnagyi rendfokozatban.

Simicskó István szerint Köböl Anita kijelentése nem egyszerű nyelvbotlás, hanem szakmai tévedés (Fotó: Mediaworks)

Köböl Anita téves kijelentést tett a tisztavatás kapcsán

Simicskó István Facebook-bejegyzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy

a tisztavatáson nem hadnaggyá válnak a jelöltek, hanem tisztekké avatják őket.

A hadnagy ugyanis már a tiszti állomány egyik rendfokozata, amelyben az avatást követően kezdik meg szolgálatukat.

A politikus szerint Köböl Anita kijelentése ezért nem egyszerű nyelvbotlás, hanem szakmai tévedés. Úgy vélte, a kormányszóvivőnek érdemes lett volna előzetesen utánanéznie a tisztavatás jelentésének és a honvédtisztek avatásának. Simicskó István azt is megjegyezte, hogy a kormányszóvivő megjelenése és kedvessége nem változtat azon, hogy a kijelentés szakmailag pontatlan volt.

A Magyar Honvédségnél a tiszti állomány rendfokozatai közé a hadnagy, főhadnagy és százados tartozik. Ezt követi a főtiszti állomány, amelynek rendfokozatai az őrnagy, alezredes és ezredes, míg a tábornoki állományt a dandártábornok, vezérőrnagy, altábornagy és vezérezredes alkotja.