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napfogyatkozás

Esti dugót okozott a napfogyatkozás Budapesten: sokan otthagyták a kocsit, inkább elindultak gyalog haza

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Természetesen mindenki szerette volna a lehető legjobb helyről nézni a mai napfogyatkozást. Ez azonban komoly dugót okozott a Hármashatár-hegy és a Normafa környékén, sokan inkább otthagyták a kocsit ahol volt és elindultak gyalog.
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napfogyatkozásdugóHármashatárhegy

Az Origo olvasói fotókat kapott a napfogyatkozás nem várt hatásairól, azaz a Hármashatár-hegy és a Normafa környékén kialakult forgalmi dugóról. A beszámolók szerint sokan inkább ott hagyták az kocsit a hegyen és elindultak gyalog haza. 

Sokan inkább otthagyták a kocsit a hegyen és elindultak gyalog haza
Sokan inkább otthagyták a kocsit a hegyen és elindultak gyalog haza 
Fotó: Olvasónk 

A mai nap ritka jelenségnek lehettünk tanúi, hiszen hazánkban is látható volt a napfogyatkozás, még ha csak részleges is volt. Budapest lakossága sem akarta kihagyni az égi jelenséget, a legjobb helyek pedig egyértelműen meg is teltek, így a Normafa és a Hármashatár-hegy is. A napfogyatkozás végével azonban a budai infrastruktúra csődöt mondott. 

Olvasónk beszámolója szerint teljesen beragadt a hegyről levezető kocsisor, sokan pedig inkább le is rakták az autót és elindultak gyalog haza. 

Aki járt már autóval a budai részen az tudja, hogy a szűk, egy-egy sávos hegyi utakon a mindennapok részét képezik a forgalmi dugók. Olvasónk szerint nagyon sok a család, akik gyerekkel szeretnének lejutni, azonban ez egyelőre még nem látszik mikor történhet majd meg. 

 

 

Részleges napfogyatkozás 2026
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