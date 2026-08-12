Esti dugót okozott a napfogyatkozás Budapesten: sokan otthagyták a kocsit, inkább elindultak gyalog haza

Az Origo olvasói fotókat kapott a napfogyatkozás nem várt hatásairól, azaz a Hármashatár-hegy és a Normafa környékén kialakult forgalmi dugóról. A beszámolók szerint sokan inkább ott hagyták az kocsit a hegyen és elindultak gyalog haza.

Sokan inkább otthagyták a kocsit a hegyen és elindultak gyalog haza

Fotó: Olvasónk

A mai nap ritka jelenségnek lehettünk tanúi, hiszen hazánkban is látható volt a napfogyatkozás, még ha csak részleges is volt. Budapest lakossága sem akarta kihagyni az égi jelenséget, a legjobb helyek pedig egyértelműen meg is teltek, így a Normafa és a Hármashatár-hegy is. A napfogyatkozás végével azonban a budai infrastruktúra csődöt mondott.

Olvasónk beszámolója szerint teljesen beragadt a hegyről levezető kocsisor, sokan pedig inkább le is rakták az autót és elindultak gyalog haza.

Aki járt már autóval a budai részen az tudja, hogy a szűk, egy-egy sávos hegyi utakon a mindennapok részét képezik a forgalmi dugók. Olvasónk szerint nagyon sok a család, akik gyerekkel szeretnének lejutni, azonban ez egyelőre még nem látszik mikor történhet majd meg.