Feljelentés követő weboldalt hozott létre a kormány

A kormány eltökélt, hogy felderítse a közpénzek jogszerűtlen, pazarló és gondatlan felhasználásának eseteit az elmúlt két évtizedből – írta közleményében a Miniszterelnökség. A kormány által üzemeltetett oldalon az eddigi átvilágítások eredményei és a feljelentések is követhetőek lesznek.

A kormány a feljelentéseket összesítő weboldalt hozott létre

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Az atlathato.kormany.hu oldalon keresztül érhető el az összesítés az eddig megtett 21 feljelentésről. Ugyanezen a weboldalon található egyébként az elmúlt öt év civil támogatásait listázó interaktív térkép is.

A vizsgálatok összesen 2103 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek jelenleg több mint felét az Eximbank ügyei teszik ki. A 21 feljelentésből 11 ügyben már nyomozás is indult – írták.

A weboldalon elolvasható a feljelentésekben szereplő ügyek rövid leírása, az érintett összeg, és hogy melyik minisztériumnál tárták fel a gyanúra okot adó dokumentumokat. Ezen a ponton azonban egy egészen szürreális részlet következik, hiszen a közlemény szerint az itt szereplő összegek nagyságrendje felfoghatatlan, így azzal illusztrálták őket, hogy hány kórházat, vagy hány mentőautót lehetett volna vásárolni.

A teljes összeg nagyságrendje szinte felfoghatatlan, ezért az oldal azzal szemlélteti ezt, hogy 70 teljes kórház felújítására vagy 30 ezer mentőautó vásárlására futotta volna belőle, illetve a nettó mediánfizetéssel számolva csaknem 403 ezer év alatt lehetne megdolgozni ezért a 2 billió forintért

– áll a hivatalos kommunikációban.

A kormány azonban figyelmeztet: az oldal minden esetben a feljelentésekben szereplő összegeket mutatja, „de ez eltérhet a nyomozások során és a bírósági eljárásokban kimondott végső értéktől”.