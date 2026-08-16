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Tisza-kormány

A kormány fogadópontot létesített, várják a felajánlásokat

54 perce
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Fogadópont létesült ahová várják a felajánlásokat azok számára, akik Pakson a bárkák irányított elsüllyesztésén dolgoznak. A kormány a rendkívüli intézkedést a Duna alacsony vízszintje miatt rendelte el, a helyszínen a közlemény szerint több százan dolgoznak.
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Tisza-kormányDunaPaks

Több száz vízügyi, műszaki és biztonsági szakember dolgozik jelenleg is a dunai bárkák irányított elsüllyesztésén. A kormány ennek okán a paksi Erzsébet szállóban kialakított egy fogadópontot, ahová várják a felajánlásokat. 

kormány fogadópontot alakított ki a felajánlások fogadására
A kormány fogadópontot alakított ki a felajánlások fogadására 
 Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A kormány közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Ehhez azonban több száz szakember folyamatos munkája szükséges. 

A nekik szánt felajánlásokat pedig örömmel fogadják. „Köszönjük mindenkinek a közös cél érdekében végzett áldozatos munkát!” – zárult a bejegyzés. Magyar Péter és a kormány a rekord alacsony vízszint és aszály miatt rendkívüli lépések mellett döntött, miután a dunai vízállás miatt a Paksi Atomerőmű működése is veszélybe került. 

A vízszint megemelése érdekében a kormány elrendelte egy fenékküszöb építését, amely lényegében egy víz alatti gátat jelent

Az így keletkezett, alsó ellenállás ugyanis felfelé hajtja a vizet, ami a gát utáni szakaszon emelkedést eredményez. Emellett több bárka elsüllyesztéséről is döntöttek, amelyek lényegében ugyan ezt a funkciót látják majd el. 

 

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