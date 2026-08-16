A kormány fogadópontot létesített, várják a felajánlásokat

Több száz vízügyi, műszaki és biztonsági szakember dolgozik jelenleg is a dunai bárkák irányított elsüllyesztésén. A kormány ennek okán a paksi Erzsébet szállóban kialakított egy fogadópontot, ahová várják a felajánlásokat.

A kormány fogadópontot alakított ki a felajánlások fogadására

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A kormány közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Ehhez azonban több száz szakember folyamatos munkája szükséges.

A nekik szánt felajánlásokat pedig örömmel fogadják. „Köszönjük mindenkinek a közös cél érdekében végzett áldozatos munkát!” – zárult a bejegyzés. Magyar Péter és a kormány a rekord alacsony vízszint és aszály miatt rendkívüli lépések mellett döntött, miután a dunai vízállás miatt a Paksi Atomerőmű működése is veszélybe került.

A vízszint megemelése érdekében a kormány elrendelte egy fenékküszöb építését, amely lényegében egy víz alatti gátat jelent.

Az így keletkezett, alsó ellenállás ugyanis felfelé hajtja a vizet, ami a gát utáni szakaszon emelkedést eredményez. Emellett több bárka elsüllyesztéséről is döntöttek, amelyek lényegében ugyan ezt a funkciót látják majd el.