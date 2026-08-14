Ma ismét számot ad a kormány, Magyar Péter Vitézy Dáviddal tart sajtótájékoztatót

Pénteken sem maradunk kormányzati tájékoztatás nélkül, miután a csütörtöki bejelentések végén a miniszterelnök jelezte, hogy másnap folytatás várható. Magyar Péter csütörtökön a Paksi Atomerőmű és a Duna alacsony vízállása miatt kialakult aszályhelyzettel kapcsolatos kormány által hozott intézkedésekről adott tájékoztatást, pénteken Vitézy Dáviddal közösen folytatja.

A kormány újabb intézkedéseket jelenthet be pénteken

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Továbbra sem várható csapadékos idő, a Duna alacsony vízszintje újabb apadás elé néz. Az ország energiabiztonsága szempontjából fontos, hogy a Paksi Atomerőmű blokkjaiból legalább egy, de inkább kettő működni tudjon, ennek érdekében fontos kormányzati döntésekre volt szükség – hangzott el a csütörtöki kormányzati tájékoztató keretében. Magyar Péter ennek kapcsán több rendkívüli döntést is bejelentett.

A miniszterelnök beszámolója szerint már elkezdték megépíteni Paks és Dunaszentbenedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két nyolcvanméteres bárkát, hogy ha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 centiméter alá csökkenne a vízszint.

Az aszályos időjárás azonban nem csak az energiaellátást, de az agrárszektort is veszélyezteti. Ennek kapcsán a kormány hivatalos oldalán arról írt, hogy július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, és ez kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. „Ez alapján biztosnak látszik, hogy a mezőgazdaságot ért idei károk túltesznek a 2022-es történelmi aszályéven” – írták. A várható károk enyhítése érdekében az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával.

Ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja a tárca, ráadásul az előleg mértékét is megemeli 70 százalékról 75 százalékra. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak.

Pénteken azonban további intézkedéseket jelent majd be a kormány. A miniszterelnökség meghívója szerint délután háromkor a miniszterelnök Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel számol majd be a kormány döntéseiről.