Tóth Mátét és a Hír TV-t sem engedték be a paksi bejárásra

A Mi Hazánk korábbi köztársasági jelöltjét és a Hír TV stábját sem engedték be a paksi bejárásra és egyeztetésre. Tóth Máté útját elállták, miután Magyar Péter miniszterelnök meghívója csak a parlamenti pártok vezetőinek szólt. A Hír TV stábjának pedig a már elfogadott regisztrációját vonták vissza – számolt be róla a csatorna.

Tóth Máté és a Hír TV sem jutott be a paksi bejárására és egyeztetésére, amelyen a kormányfő is jelen volt

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A Hír TV beszámolója szerint szerettek volna ők is részt venni a paksi bejáráson, miután Magyar Péter miniszterelnök még csütörtökön meghívta a parlamenti pártok vezetőit és a sajtót a Paksi Atomerőműhöz, egyeztetésre és helyszínbejárásra. A Hír TV regisztrációját ugyan első körben elfogadta a Kormányzati Kommunikáció, azonban később helyhiányra hivatkozva visszavonták azt.

A stáb szeretett volna bejutni, azonban a biztonsági személyzet jelezte, hogy nincsenek rajta a listán. További segítséget azonban nem tudtak adni.

Tóth Mátét sem engedték be, az energiajogász szerint a kormányfő célja világos

Szintén sikertelenül próbálkozott Tóth Máté, a Mi hazánk energiajogásza, a párt korábbi köztársasági elnök jelöltje. Tóth Dunaszentbenedekről, a paksi építkezések közeléből jelentkezett be, amiben azt állította, hogy amikor meg próbált bejutni, elállták az útját.

A szakember szeretett volna részt venni a szakmai egyeztetésen, azonban jelezték neki, hogy Magyar Péter miniszterelnök meghívása csak a pártvezetőknek szólt.

„Innentől teljesen világos, hogy miről szól megint ez az abszolút filmszínház, semmi más célja nem volt ezzel Magyar Péternek, a miniszterelnöknek, minthogy elmondhassa, hogy Toroczkai László érdektelen, és nem foglalkozik az országgal” – fogalmazott. Tóth szerint az elmúlt időben több jóhiszemű javaslatot is tett a Mi Hazánk, azonban ezekkel nem foglalkozott a kormány.

Magyar Péternek pedig ezek alapján nem is áll érdekében a valódi szakmai egyeztetés, miután az energiajogász szerint az csak megzavarná ezt a „látványtechnikát”.

Ehhez képest csak gúnyt, lesajnálást, cinizmust kaptunk, odáig menően, hogy engem miniszterelnök úr a rágalmazás szintjét elérve, de természetesen a mentelmi joga mögé bújva kóklernek nevezett, az energiajogászi szakmámon gúnyolódott az, aki talán még a szakdolgozatát sem maga írta

– nyomatékosította Tóth Máté.

Toroczkai László X-oldalán közzétett bejegyzésben reagált az esetre és a paksi egyeztetésre.