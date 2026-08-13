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Itt vannak a kormány rendkívüli intézkedései

Rendkívüli

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kormány támogatás

Itt vannak a kormány rendkívüli intézkedései

40 perce
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Augusztus és október között az aszálykárok mérséklésére a kormány 106 milliárd forintot folyósít 150 ezer gazda számára. A kormány rendkívüli intézkedései között szerepel még továbbá a kis- és középgazdaságok megsegítése a megnövekedett termelési költségek miatt.
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kormány támogatásagráriumaszály

Rendkívüli intézkedésekről döntött a kormány az idei aszály miatt, a gazdák azonnali segítséget kapnak fizetőképességük megtartására – olvasható a kormány oldalán csütörtökön közzétett tájékoztatás szerint.

A kormány döntése értelmében augusztus és október között 106 milliárd forint támogatás érkezik a károsult gazdáknak
A kormány döntése értelmében augusztus és október között 106 milliárd forint támogatás érkezik a károsult gazdáknak 
Fotó: DANIEL KARMANN / DPA

Ismertették: július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyi, mint az előző év hasonló időszakában. A bejelentések alapján az aszály okozta kár az agrárium minden ágazatát érintette, közülük is az egyik leginkább károsult a tejtermelés.

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium az idei elemi károkat elszenvedő gazdákat egy úgynevezett szuperelőleg kifizetésével segíti a rendelkezésre álló források felhasználásával.

A tárca ezeket a kifizetéseket a szokásos októbernél hamarabb, már szeptemberben elindítja, az előleg mértékét 70 százalékról 75 százalékra emelik. Ez augusztus és október között mintegy 106 milliárd forint azonnali forrást jelent 150 ezer magyar gazdálkodónak. Felidézték, a minisztérium a tavaszi fagy- és jégesőkárokat szenvedett gazdáknak hektáronként 100 ezer forintos kárenyhítési előleget fog kifizetni a kárfelmérések lezárultával.

A kormány arról is döntött, hogy az Európai Unió válságalapjából mintegy 16,7 millió eurós (mintegy 6 milliárd forintos) rendkívüli támogatást hív le a megnövekedett termelési költségek ellensúlyozására, elsősorban a kis- és közepes gazdaságok védelmében. 

Ezen kívül a kormány az agrárminisztert egy átfogó, hosszú távú mezőgazdasági stratégia kidolgozásával bízta meg – olvasható a honlapon.

 

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