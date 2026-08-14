Bejelentést tesz a kormány – Vitézy Dávid tájékoztatója élőben az Origón

A kormány nyáron is dolgozik, a paksi kormányülésen is számos döntést hozott – hangzott el a kormányszóvivői sajtótájékoztatón, amelyen részt vesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is.

A kormány szerdán ülésezett Pakson (Fotó: Mediaworks)

A kormányfő az utolsó pillanatban mondta le az eseményt

Mint megírtuk, Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján ismertette, hogy már elkezdték megépíteni Paks és Dunaszentbenedek között a fenékküszöböt, amely tartósan segít emelni a folyó vízszintjét. Ezzel párhuzamosan előkészítenek két nyolcvanméteres bárkát, hogy ha szükséges, már napokon belül be tudjanak avatkozni, ha tényleg mínusz 132 centiméter alá csökkenne a vízszint.

A mai sajtótájékoztatón is részt vett volna a kormányfő, de nem sokkal előtte tájékoztatta a Miniszterelnökség az Origót, hogy Magyar Péter mégsem lesz jelen, mivel Pakson személyesen felügyeli a helyszíni munkálatokat.

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