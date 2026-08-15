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Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette: nőtt a vízszint az erőműnél

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Csak ma 5 ezer tonna kő érkezett Paksra – írta közösségi oldalán a Magyar Péter. A kormányfő arról is beszámolt, hogy vízszintemelkedés tapasztalható az erőműnél.
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Magyar Péterkormányvízszint

Ütemezetten halad a fenékküszöb építése mindkét partról. Ma az előrejelzett apadással szemben nőtt a vízszint az erőműnél. Köszönhetően a beállított két 80 méteres bárkának – írta Facebook-oldalán a kormányfő.

A kormányfő bejelentette, nőtt a vízszint az erőműnél Fotó: Markovics Gábor
A kormányfő bejelentette,  nőtt a vízszint az erőműnél Fotó: Markovics Gábor
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Amint arról beszámoltunk, Magyar Péter délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be a Duna alacsony vízszintje miatt bevezetett intézkedésekről és a megkezdett beruházásról. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón is kiemelte, hogy a munkálatok ütemezetten haladnak és azt is elmondta: azért kezdték meg a bárkák irányított süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalban a fő Duna szakasz elérheti a -132 cm-t a vízállást. Ebben az esetben pedig a két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozza meg a bárkák tervezett elsüllyesztése és a fenékküszöb építésének megkezdése is. 

A célunk, hogy megőrizzük a két üzemelő turbina működését, és a fenékküszöb építésével elérjük a Duna vízszintjének olyan mértékű duzzasztását, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat

– jelentette ki a kormányfő.

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