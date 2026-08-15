Magyar Péter bejelentette: nőtt a vízszint az erőműnél

Amint arról beszámoltunk, Magyar Péter délelőtt rendkívüli sajtótájékoztatón számolt be a Duna alacsony vízszintje miatt bevezetett intézkedésekről és a megkezdett beruházásról. A miniszterelnök a sajtótájékoztatón is kiemelte, hogy a munkálatok ütemezetten haladnak és azt is elmondta: azért kezdték meg a bárkák irányított süllyesztését, mert az előrejelzések szerint vasárnap éjszaka, hétfő hajnalban a fő Duna szakasz elérheti a -132 cm-t a vízállást. Ebben az esetben pedig a két üzemelő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozza meg a bárkák tervezett elsüllyesztése és a fenékküszöb építésének megkezdése is.

A célunk, hogy megőrizzük a két üzemelő turbina működését, és a fenékküszöb építésével elérjük a Duna vízszintjének olyan mértékű duzzasztását, hogy fokozatosan, üzembiztosan visszakapcsolhassák a turbinákat

– jelentette ki a kormányfő.