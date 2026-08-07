Magyar Péter: Átvészeltük a leginkább kritikus napokat - élőben a kormányzati sajtótájékoztató az Origón

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A miniszterelnök szerint a klímaváltozás valós és érezni a hatásait. Ennek kapcsán bejelentette, hogy a kormány elfogadott egy energetikai tervet és már meg is van a hálózatfejlesztési közbeszerzés eredménye.

Az EU-s pénzek miatt el tudnak indulni az energetikai fejlesztések

– tette hozzá.

Elindul a szélerőművek kapacitásnövelése is, hamarosan lesz közbeszerzés is rá

– ismertette. Azonban jelezte: a szélenergia nem old meg minden gondot. Olyan energia mixet kell kialakítani, ami mindig a lehető legolcsóbb energiát biztosítja.

Magyar Péter: Átvészeltük a leginkább kritikus napokat Fotó: Mediaworks

Arra is kitért a kormányfő, hogy az energiatárolókapacitást is bővíteni kell, mivel tárolókapacitás hiányában, előfordul, hogy hazánknak nappal exportálnia kell energiát, ugyanis nem csak kevesebb, de több sem lehet a rendszerben.

A miniszterelnök az előző kormányt hibáztatva azt mondta, hogy nem gondoskodtak az ország biztos ellátásáról. Azzal vádolta az Orbán-kormányt, hogy úgy biztosították a nagyfogyasztóknak az energiaellátást, hogy tudták, hogy nincs meg hozzá az ország megfelelő hálózata, nem tud eleget termelni és nem tud eleget importálni. A miniszterelnök azzal is megvádolta az ellenzéket, hogy azért dolgoznak hogy a magyaroknak rosszabb legyen. Mindezt azzal próbálta meg alátámasztani, hogy támadják azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány hoz.

Magyar Péter az energiaválság kapcsán kijelentette:

Megcsináltuk közösen, és átvészeltük a leginkább kritikus napokat

A miniszterelnök felidézte, hogy nagyjából egy hete vált kritikussá a helyzet, azonban nemzeti összefogással sikerült felülkerekedni a válságon. A kormányfő arról is beszélt, hogy nagyon gyorsan ideér a víz a Dunán a forrástól ezért és az esőzések kiszámíthatatlansága miatt nem megbízhatóak az előrejelzések.

Magyar Péter azt is elmagyarázta, hogy miért nem szükséges már az önkéntes energiafelhasználás visszafogása: „más a 40 fok és a 32”- mondta, hozzátéve: minél melegebb van annál több áram fogy, annál többre van szükség. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a következő napokban lehűl az idő, ezért kevesebb energiára lehet majd szükség, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell attól tartani, hogy újra ilyen helyzet alakulhat ki.

A Paksi Atomerőművel kapcsolatban elmondta, hogy a helyzet stabil.

Az utolsó turbina stabilan működik.Jelenleg 14 centivel vagyunk a leállítási küszöbszint felett és az osztrák vízgyűjtőn lévő eső miatt még tovább emelkedhet a vízszint. Azonban nemsokára feltehetően újra csökken majd a vízszint, így a többi turbina indítása még nincs kilátásban.



A miniszterelnök bejelentette, hogy 5 százalékra csökkenti a tűzifa áfáját szeptember 15-től.

Magyar Péter a bejelentés kapcsán azzal vádolta a korábbi kormányt, hogy csak beszéltek a rezsicsökkentésről, de valójában elfordultak azoktól, akiknek a legnagyobb szüksége lett volna rá.