Magyar Péter: Átvészeltük a leginkább kritikus napokat - élőben a kormányzati sajtótájékoztató az Origón

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A miniszterelnök szerint a klímaváltozás valós és érezni a hatásait. Ennek kapcsán bejelentette, hogy a kormány elfogadott egy energetikai tervet és már meg is van a hálózatfejlesztési közbeszerzés eredménye.
Az EU-s pénzek miatt el tudnak indulni az energetikai fejlesztések
– tette hozzá.
Elindul a szélerőművek kapacitásnövelése is, hamarosan lesz közbeszerzés is rá
– ismertette. Azonban jelezte: a szélenergia nem old meg minden gondot. Olyan energia mixet kell kialakítani, ami mindig a lehető legolcsóbb energiát biztosítja.
Arra is kitért a kormányfő, hogy az energiatárolókapacitást is bővíteni kell, mivel tárolókapacitás hiányában, előfordul, hogy hazánknak nappal exportálnia kell energiát, ugyanis nem csak kevesebb, de több sem lehet a rendszerben.
A miniszterelnök az előző kormányt hibáztatva azt mondta, hogy nem gondoskodtak az ország biztos ellátásáról. Azzal vádolta az Orbán-kormányt, hogy úgy biztosították a nagyfogyasztóknak az energiaellátást, hogy tudták, hogy nincs meg hozzá az ország megfelelő hálózata, nem tud eleget termelni és nem tud eleget importálni. A miniszterelnök azzal is megvádolta az ellenzéket, hogy azért dolgoznak hogy a magyaroknak rosszabb legyen. Mindezt azzal próbálta meg alátámasztani, hogy támadják azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány hoz.
Magyar Péter az energiaválság kapcsán kijelentette:
Megcsináltuk közösen, és átvészeltük a leginkább kritikus napokat
A miniszterelnök felidézte, hogy nagyjából egy hete vált kritikussá a helyzet, azonban nemzeti összefogással sikerült felülkerekedni a válságon. A kormányfő arról is beszélt, hogy nagyon gyorsan ideér a víz a Dunán a forrástól ezért és az esőzések kiszámíthatatlansága miatt nem megbízhatóak az előrejelzések.
Magyar Péter azt is elmagyarázta, hogy miért nem szükséges már az önkéntes energiafelhasználás visszafogása: „más a 40 fok és a 32”- mondta, hozzátéve: minél melegebb van annál több áram fogy, annál többre van szükség. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a következő napokban lehűl az idő, ezért kevesebb energiára lehet majd szükség, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell attól tartani, hogy újra ilyen helyzet alakulhat ki.
A Paksi Atomerőművel kapcsolatban elmondta, hogy a helyzet stabil.
Az utolsó turbina stabilan működik.Jelenleg 14 centivel vagyunk a leállítási küszöbszint felett és az osztrák vízgyűjtőn lévő eső miatt még tovább emelkedhet a vízszint. Azonban nemsokára feltehetően újra csökken majd a vízszint, így a többi turbina indítása még nincs kilátásban.
A miniszterelnök bejelentette, hogy 5 százalékra csökkenti a tűzifa áfáját szeptember 15-től.
Magyar Péter a bejelentés kapcsán azzal vádolta a korábbi kormányt, hogy csak beszéltek a rezsicsökkentésről, de valójában elfordultak azoktól, akiknek a legnagyobb szüksége lett volna rá.
Szigorodik a vadon élő állatok cirkuszi szerepeltetésének szabályozása 2027 január elsejétől.
A kormányszóvivők közölték: a kormány megszünteti azt a kiskaput, amely lehetővé teszi, hogy a dohányipari cégek társadalmi megjelenés címén bújtatott reklámokat jelenítsenek meg.
Magyarországon uniós átlag felett vannak a daganatos betegségből bekövetkező halálesetek. Ezeknek azonban nagy része elkerülhető lenne. Azonban a szűrővizsgálatokon kevesen vesznek részt, ezért a kormány több forrást biztosítana az egészségügyi szűrésekre. Ezért az egészségügyi minisztert a jelenlegi rendszer átvilágítására és új terv kidolgozására kérték.
Új támogatási rendszert vezetnek be a gyermekvédelemben élők jogosítványszerzésének támogatásában, mivel az eddigi program nem váltotta be a célját. Mostantól azonban ezek a gyerekek ingyen juthatnak majd jogosítványhoz.
A kormányzati sajtótájékoztatón bejelentették: az uniós források elköltésének átláthatóságát azzal tervezik javítani, hogy könnyebben elérhetőbbé és részletesebben átláthatóvá teszik a kormány által kötött szerződéseket.
A NVVH felállítását a központi költségvetésből fogják fedezni - jelentették be a kormányszóvivők.
A hivatal akkor fogja megkezdeni a munkáját, ha az országgyűlés megszavazza az elnökét és a 4 alelnökét
– mondták el. Hozzátették: a hivatal csak az országgyűlésnek felelni majd, nem lesz kapcsolata az állammal.
A kormány csökkenti a gazdák terheit és növeli az agrárkamara függetlenségét – jelentette be a kormányszóvivő. Elmondta: növelik a kamarának a függetlenségét, a szervezetek tisztviselői nem lehetnek megválasztott politikusok, emellett segítséget nyújtanak a gazdáknak azzal, hogy bizonyos helyzetben a kamara eltekinthet a tagdíj befizetésétől.
A kormány célja emellett, hogy gyors likviditással és kellő összeggel tudják támogatni a gazdákat a baban. Idén nagyobb a mezőgazdasági kár, mint a rekordan számító 2022-es évben.
A várakozások szerint a kormányzati sajtótájékoztató fókuszában az energiaválság lesz, de nagy eséllyel szóba kerülhet a Tisza Párt köztársasági elnök-jelöltje, valamint a jövő hét hétfőre és keddre meghirdetett rendkívüli parlamenti ülés is.