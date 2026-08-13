Vádat emeltek az Alapjogokért Központ munkatársa ellen a horogkeresztes posztja miatt

Az ügyészség vádat emelt Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője ellen tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt – közölte Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

Koskovics Zoltán ellen vádat emeltek a horogkeresztes posztja miatt (Forrás: Hír TV)

Az ügy előzménye, hogy Koskovics tavaly júniusban, a Pride idején az X-en

egy horogkereszttel átrajzolt szivárványszínű zászlót ábrázoló képet osztott meg.

Hadházy Ákos ezt követően feljelentést tett. A volt országgyűlési képviselő szerint a bejegyzés homofób üzenete ostoba és sértő volt, jogi szempontból azonban a horogkereszt használata miatt lehetett eljárást indítani.

Először nem indult nyomozás Koskovics Zoltán ügyében

Hadházy beszámolója szerint a rendőrség első körben megtagadta a nyomozást, arra hivatkozva, hogy a kifogásolt bejegyzést időközben törölték, ezért nem lehetett megállapítani, hányan láthatták.

A volt képviselő azonban jelezte a hatóságoknak, hogy az interneten egyszerű kereséssel visszakereshetők a bejegyzéshez kapcsolódó adatok. Hadházy azt írta, hogy ezt követően ügyészi utasításra újraindult a nyomozás, az ügyészség pedig most vádat emelt Koskovics ellen.

A tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt az érintett

legfeljebb 90 nap elzárással vagy pénzbírsággal büntethető

– tette hozzá.