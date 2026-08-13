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hadházy

Vádat emeltek az Alapjogokért Központ munkatársa ellen a horogkeresztes posztja miatt

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Az ügyészség vádat emelt az Alapjogokért Központ munkatársa ellen tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt. Koskovics Zoltán ellen azért indult eljárás Hadházy Ákos bejelentése alapján, mert egy horogkereszttel átrajzolt szivárványszínű zászlót ábrázoló képet osztott meg az X-en.
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hadházykoskovics zoltánügyészségalapjogokért központ

Az ügyészség vádat emelt Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője ellen tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt – közölte Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

Koskovics Zoltán ellen vádat emeltek a horogkeresztes poszt miatt
Koskovics Zoltán ellen vádat emeltek a horogkeresztes posztja miatt (Forrás: Hír TV)

Az ügy előzménye, hogy Koskovics tavaly júniusban, a Pride idején az X-en

egy horogkereszttel átrajzolt szivárványszínű zászlót ábrázoló képet osztott meg.

Hadházy Ákos ezt követően feljelentést tett. A volt országgyűlési képviselő szerint a bejegyzés homofób üzenete ostoba és sértő volt, jogi szempontból azonban a horogkereszt használata miatt lehetett eljárást indítani.

Először nem indult nyomozás Koskovics Zoltán ügyében

Hadházy beszámolója szerint a rendőrség első körben megtagadta a nyomozást, arra hivatkozva, hogy a kifogásolt bejegyzést időközben törölték, ezért nem lehetett megállapítani, hányan láthatták.

A volt képviselő azonban jelezte a hatóságoknak, hogy az interneten egyszerű kereséssel visszakereshetők a bejegyzéshez kapcsolódó adatok. Hadházy azt írta, hogy ezt követően ügyészi utasításra újraindult a nyomozás, az ügyészség pedig most vádat emelt Koskovics ellen.

A tiltott önkényuralmi jelkép használata miatt az érintett

legfeljebb 90 nap elzárással vagy pénzbírsággal büntethető

– tette hozzá.

 

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