Diszkó a Kossuth téren: nem kérnek a kommentelők az augusztus 20-i buliból

Mint arról az Origo beszámolt, szerdán ismertette a kormány az augusztus 20-i ünnepségsorozat programjait. Az elhangzottak szerint idén a tradíció és a kortárs ünneplés összeér a Kossuth téren, ahol reggel a hagyományos zászlófelvonást és tisztavatást is megtartják, lesz légiparádé is, este viszont ugyanitt bulit tartanak. A Kossuth tér ideiglenesen a Diszkó tér nevet kapja.

Valóságos kommentcunamit indított el az augusztus 20-ig Kossuth téri diszkó terve (Forrás: képernyőkép)

Azonban a diszkónak már az ötlete is valóságos kommentáradatot indított el nem máshol, mint a balliberális 444.hu cikke alatt. Egyikük úgy fogalmazott:

Ez méltatlan augusztus 20-hoz.

Más szerint „egy államalapítási ünnepet így megszégyeníteni”, míg egy újabb kommentelő csupán ennyivel reagált a hírre:

Pofám leszakad...

Volt, aki már a rendszerváltás mérlegét is megvonta a program hallatán:

Minden maradt a régiben. Ennyit a rendszerváltásról.

Egy másik hozzászóló pedig egyenesen a tiszásokat vette elő: