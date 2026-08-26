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kötcsei piknik

Idén is kötcsei találkozó, Orbán Viktor is ott lesz

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A Fidesz elnöke, a korábbi kormányfő is ott lesz szeptember 12-én a jobboldal hagyományos eseményén. A kötcsei találkozón Orbán Viktor zárt körben beszél majd.
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kötcsei piknikOrbán ViktorHavasi Bertalan

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményben tudatta, hogy megvan a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény időpontja. A kötcsei találkozót idén szeptember 12-én tartják, Orbán Viktor pedig a hagyományoknak megfelelően beszédet mondd majd. 

A kötcsei találkozón ezúttal is zárt körben beszél majd Orbán Viktor
A kötcsei találkozón ezúttal is zárt körben beszél majd Orbán Viktor 
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Ezúttal sem lesznek nyilvánosak a kötcsei találkozó beszédei

Szeptember 12-én rendezik meg a kötcsei találkozót, amelyen beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt kormányfő – közölte Havasi Bertalan. A beszédek ugyanakkor a hagyományoknak megfelelően nem lesznek nyilvánosak. 

A tavalyi kötcsei találkozó még a választásokat megelőzően zajlott, a mostani azonban egészen más lesz, hiszen feltehetően Orbán Viktor az ellenzéki politika főbb irányvonalait jelöli majd ki beszédében. 

A kötcsei találkozót (Kötcsei Polgári Piknik, Kötcsei piknik) 2004. szeptember 3-tól minden évben, hagyományosan szeptember elején vagy közepén tartják. Az eseményt a Polgári Magyarországért Alapítvány és a szövetséges civil szervezetek szervezik, konzervatív politikusok és támogatóik részvételével. A rendezvény a jobboldali politikai közösség egyik legfontosabb találkozója Tusványos mellett. 

 

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