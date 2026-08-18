Elindult a Közhang, új platformot kapott a Tisza társadalmi egyeztetése

Radnai Márk, a Működő és Emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos bejelentette a Közhang elindulását. Az új felületen nemcsak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, mérlegelni a lehetőségeket és konkrét javaslatokat megfogalmazni.
A Közhang nem közösségi oldal
Radnai Márk hangsúlyozta, hogy a Közhang nem közösségi oldal, nem petíció és nem is egy újabb kérdőív. A platformon történetekkel, videókkal és interaktív feladatokkal mutatják be az egyes témákat, a technológia pedig segít rendszerezni a beérkező véleményeket, összekapcsolni a hasonló elképzeléseket és átláthatóvá tenni a közös eredményeket.
Az első országos egyeztetés a közmédia megújításáról szól. A folyamatba a Közhang internetes oldalán regisztrációval, illetve regisztráció nélkül, anonim módon is be lehet kapcsolódni.
Radnai Márkot június 13-i hatállyal nevezte ki a miniszterelnök működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztossá.
Feladatai közé tartozik a társadalmi részvétel magyarországi és nemzetközi jó gyakorlatainak vizsgálata, valamint a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságának erősítése.
A Tisza alelnöke júniusban azt is bejelentette, hogy nem koordinálja tovább a Tisza-szigetek működését. Döntését azzal indokolta, hogy kormánybiztosként minden állampolgár számára nyitott és pártatlan társadalmi egyeztetési rendszert épít, amelyet nem tartana helyesnek összekapcsolni a párt belső közösségszervezésével.
Megígérték a társadalmi egyeztetést, aztán elmaradt
A társadalmi egyeztetés kiemelt eleme a Tisza politikájának, korábban már több kérdésben is ígérték az emberek bevonását a döntésekbe. Emlékezetes, a köztársasági elnök kiválasztásáról is egyeztetést ígértek, majd Magyar Péter később azt mondta, hogy csak ajánlásokat vártak. Mint az Origo beszámolt róla, a véleménynyilvánítás elmaradása nagy felháborodást váltott ki, Radnai Márk pedig sajátos magyarázattal reagált a bírálatokra:
A társadalmi egyeztetés nem az, hogy két választás között néha megkérdezzük az emberek véleményét.
A Közhang választ adhat arra a kérdésre, hogy miként képzeli el a társadalmi egyeztetést a kormánybiztos.