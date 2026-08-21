Közlekedési káoszt hozhat Karácsony Gergely terve, nemsokára komoly kihívás lehet elhagyni Budapestet

A József körút tervezett átalakítása csak egy eleme annak a közlekedéspolitikai fordulatnak, amellyel Karácsony Gergely városvezetése jelentősen visszaszorítaná a belvárosi autóforgalmat. Szepesfalvy Anna és Papp Tibor szerint nem azzal van probléma, hogy Budapest több teret biztosítana a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak, hanem azzal, hogy a korlátozásokat jóval hamarabb vezetik be, mint ahogyan létrejönnének az autózást kiváltó, megfelelő minőségű közlekedési lehetőségek.

Szepesfalvy Anna fővárosi Fidesz-frakcióvezető: közlekedési káoszt hozhat Karácsony terve – Fotó: Ladóczki Balázs

A főváros teljes közlekedési rendszerére is figyelni kellene

A Nagykörúton tervezett beavatkozás a Bringasztráda projekt előfutárának tekinthető. A Világgazdaság szerint a József körúton elválasztanák a kerékpárutat a járdától, átrendeznék az utcabútorokat, valamint parkolóhelyeket szüntetnének meg. Az Origónak nyilatkozó képviselők szerint mindezt azonban a főváros teljes közlekedési rendszerével összefüggésben kell vizsgálni.

A városvezetés ugyanis több befelé vezető út és csomópont áteresztőképességét is csökkentené. A Bajcsy-Zsilinszky úton kétszer egy sáv maradna, a Budafoki út a villamos megépítésével ugyancsak kétszer egy sávra szűkülne, ahogyan a Kossuth Lajos utcában is. Mindehhez társulna a rakpart lezárása, valamint a parkolási díjak emelkedése.

Szepesfalvy Anna szerint érthető cél a közterületek emberi léptékűvé alakítása, ez azonban nem jelentheti, hogy a városvezetés csak a feladat könnyebb részét végzi el.

– Ez a házi feladat könnyebb része, hiszen a tiltás, a sarcolás és a megszüntetés működik. A szükséges fejlesztések viszont nem valósultak meg, így nem jött létre valóban vonzó, jó minőségű alternatíva – fogalmazott a frakcióvezető. Ehhez szerinte P+R parkolókra, a kötöttpályás közlekedés fejlesztésére, valamint a külső kerületeket is elérő kerékpáros hálózatra lenne szükség.

A fővárosi városvezetés az elmúlt időszakban azonban gyakorlatilag egyetlen új P+R parkolót sem épített.

Amikor az emberek munkába vagy iskolába indulnak, azt mérlegelik, hogyan juthatnak el gyorsan, olcsón és kényelmesen a céljukhoz. A közösségi közlekedésnek e három szempont közül legalább kettőben meg kell nyernie a versenyt, hogy valódi alternatívát kínáljon.