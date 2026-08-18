Erre készül a közmédia augusztus 20-án

A közmédia tájékoztatása szerint az egésznapos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus - csak erre a napra szóló - visszatérésükkel azt jelzik, hogy a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik.

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Fotó: Mirkó István / MW

Ünnepi műsorral készül a közmédia

Azt írták: a két műsorvezető jelenléte önmagában is üzenetértékű. Mindketten olyan szakmai múlttal rendelkeznek, amelyben a közszolgálati média sokszínűbb és szakmai alapokra épülő működését képviselték.

Felidézték: Mészáros Antónia neve korábban elsősorban az "Az Este" című közéleti háttérműsorhoz kötődött. A BBC televízió legrangosabb londoni szerkesztőségeiben is éveken át dolgozó, tapasztalt újságíró a közmédiában határozott, mellébeszélést nem tűrő riporterként vált ismertté.

Mint írták, 2010-ben egy Orbán Viktorral készített interjúja után először eltávolították "Az Este" műsorából, majd ezt követően, 2011-ben a közmédiától is. Mészáros Antónia később az ATV-nél folytatta pályáját, majd 2017-ben távozott a képernyőről és az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója lett, ezt a pozíciót tölti be azóta is. 2021-ben a szervezet - ismert emberek gyermekkoráról szóló - "Így Lettem" című podcastjában vállalt újra műsorvezetői szerepet.

Bősze Ádám a magyar kulturális és zenei ismeretterjesztés meghatározó szereplője. A zenetörténész 2008-tól másfél évtizeden át dolgozott a Bartók Rádióban, többek között a Muzsikáló reggel és a Muzsikáló délután műsorvezetőjeként, valamint rangos opera- és koncertközvetítések kommentátoraként. Televíziós műsorvezetőként a nézők egyebek mellett a Virtuózok, a Kultikon, a MÜPArt Classic és az M5 Hétvégi Belépő című műsoraiból ismerhették.

A közlés szerint az augusztus 20-i egész napos műsorfolyam vendégei között a magyar közélet, a kulturális és tudományos élet meghatározó személyiségei is feltűnnek majd. A közmédia stábjai ott lesznek az összes fontos ünnepi rendezvényen, valamint a vidéki, határon túli és külföldi magyarság eseményein is.

A hagyományoknak megfelelően a közmédia élőben közvetíti a zászlófelvonást, a tisztavatást és az azt követő légiparádét, a Debreceni Virágkarnevált, kora este pedig a Szent Jobb-körmenetet. Este 21 órától szintén élőben láthatják a nézők a Duna parlamenti szakasza előtti látványelőadást. Az ünnepi műsorfolyamban az M1-en Híradót is láthatnak a nézők.

Az augusztus 20-i ünnepi műsor követhető a Médiaklikken is - olvasható a közleményben.