Az elemző szerint már az első nap kiderült, milyen is lesz az új közmédia

A tegnapi napon, az államalapítás ünnepén újraindult az M1 Híradó. A Tisza-kormány a közmédia teljes átalakításákor azt kommunikálta a nyilvánosság felé, hogy céljuk a propganda felszámolása, és hogy az állampolgárok egy „független és hiteles” híradóból tudjanak tájékozódni. Deák Dániel egy nappal a nemzeti ünnep után felhívta a figyelmet azonban arra, az új „közmédiában” a kormánnyal szembeni kritikus hangot mindössze Horn Gábor baloldali politológus jelenti.

Deák Dániel szerint már az első nap kiderült, milyen is lesz az új közmédia (Fotó: Mediaworks)

Közösségi oldalán először is felidézte, a közmédia függetlensége és pártatlansága a rendszerváltoztatás óta megoldatlan kérdés Magyarországon. Ennek egyik fő oka, hogy a finanszírozása végső soron a kormány és a parlament döntéseitől függ – „és mint tudjuk, az rendeli a nótát, aki fizet”. Emlékeztetett: Magyar Péter is világossá tette, hogyan képzeli el ezt a viszonyt, amikor egy kommentben rúgatott ki két embert az M1 Híradójából.

A miniszterelnök a kampányban ugyanakkor nem ezt ígérte, hanem egy teljesen független, pártpropagandától mentes közmédiát, amely egyenlő esélyeket biztosít a kormány és az ellenzék számára

– emelte ki.

A közmédia kizárólag a Tisza holdudvarából hívott vendégeket

Mint írta, ehhez képest a közmédia első napjának műsoraiban szinte kizárólag olyan vendégek jelentek meg, akik a Tisza holdudvarához tartoznak, vagy láthatóan közelednek hozzá. Példaként megemlítette a „rendszerváltó bulin” ünneplő, legutóbb már Orbán Viktort is támadó Kapu Tibort, illetve Vitray Tamás újságírót. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a leginkább ellenzékinek nevezhető hangot pedig az egykori SZDSZ világából érkező Hack Péter és a – korábban említett – Horn Gábor jelentette.

Deák Dániel emlékeztetett arra is, még az elmúlt 16 év közmédiájában is rendszeresen saját hangjukon játszották be az ellenzéki politikusok megszólalásait a híradóban.

Most már erre sem került sor: mindössze a műsorvezető olvasta fel az egyik fideszes képviselő Facebook-posztját. Eközben a Tisza pártrendezvényére már külön tudósítót is küldtek

– mutatott rá.