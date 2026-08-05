Megszólalt a közmédia villámgyorsan menesztett főszerkesztője

Magyar Péter egyetlen nyilvános hozzászólása is elegendő volt ahhoz, hogy a közmédia visszavonja az M1 Híradó már bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását. Hajdú Gábor most közösségi oldalán ismertette az események pontos időrendjét, megvédte szakmai múltját, és élesen bírálta a közmédia vezetésének eljárását.

Magyar Péter egyetlen hozzászólása is elég volt ahhoz, hogy a közmédia visszavonja az M1 Híradó már bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását (Forrás: Facebook)

Ugyanazzal indokolta a közmédia a kinevezését és az eltávolítását

Amint arról lapunk is beszámolt, a közmédia hétfőn jelentette be, hogy az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után Borsa Miklós tér vissza. Azonban Magyar Péter hozzászólását követően mindkét szakemberrel szerződést bontottak. Kovács János politikai elemző az Origónak azt mondta: a történtek kommunikációs kudarcként értékelhetők, és bár a Tisza-kormány érzékenyen reagál a közösségi médiában megjelenő kritikákra, a kommentkirúgási ügy még sokáig téma lehet.

@origo_hu Török Gábor: Ha a miniszterelnök mondja meg, ki lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé Hiába jelentették be az M1 Híradó új főszerkesztőjét és műsorvezetőjét, mégsem ők kerülnek a posztra. Magyar Péter annyit kommentelt a hír alá, hogy „nem hinném”, a köztévé pedig máris szerződést bontott az új munkatársakkal #origo #magyarpéter #közmédia #M1 #kettősmérce ♬ eredeti hang – Origo - Origo

Hajdú Gábor szerint a történtek rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozták őt és családját. Mint írta, a közmédia vezetése ugyanazzal az indokkal távolította el 24 órán belül, amellyel korábban felkérte a munkára.

Mindkét esetben arra hivatkoztak, hogy helyre kell állítani a közmédia hitelességét”

– fogalmazott. A szakember visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint propagandaműsorok készítésében vett volna részt. Kiemelte:

Három évtizedes pályafutása során mindig az újságírói normák betartására és a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekedett.

Felidézte, hogy 2015-ben, az M1 hírcsatornává alakítása után távozott a közmédiából, majd a G-napot követően a korábbi kormánypárti irányvonalával szakító Hír TV-nél dolgozott. Később azért igazolt az Echo TV-hez, mert állítása szerint a Hír TV akkori vezetése elkötelezte magát a Jobbik mellett, amit összeegyeztethetetlennek tartott a kiegyensúlyozottság elvével.