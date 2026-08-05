Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
közmédia

Megszólalt a közmédia villámgyorsan menesztett főszerkesztője

57 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hajdú Gábor részletes Facebook-bejegyzésben számolt be arról, hogyan bontották fel 24 órán belül a szerződését. Az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjét a közmédia azt követően távolította el, hogy Magyar Péter a kinevezéséről szóló hírhez azt írta: „nem hinném…”
Link másolása
Vágólapra másolva!
közmédiahajdú gáborborsa miklóskirúgásM1 HíradófőszerkesztőMagyar Péter

Magyar Péter egyetlen nyilvános hozzászólása is elegendő volt ahhoz, hogy a közmédia visszavonja az M1 Híradó már bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását. Hajdú Gábor most közösségi oldalán ismertette az események pontos időrendjét, megvédte szakmai múltját, és élesen bírálta a közmédia vezetésének eljárását.

közmédia
Magyar Péter egyetlen hozzászólása is elég volt ahhoz, hogy a közmédia visszavonja az M1 Híradó már bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását (Forrás: Facebook)

Ugyanazzal indokolta a közmédia a kinevezését és az eltávolítását 

Amint arról lapunk is beszámolt, a közmédia hétfőn jelentette be, hogy az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után Borsa Miklós tér vissza. Azonban Magyar Péter hozzászólását követően mindkét szakemberrel szerződést bontottak. Kovács János politikai elemző az Origónak azt mondta: a történtek kommunikációs kudarcként értékelhetők, és bár a Tisza-kormány érzékenyen reagál a közösségi médiában megjelenő kritikákra, a kommentkirúgási ügy még sokáig téma lehet.

@origo_hu

Török Gábor: Ha a miniszterelnök mondja meg, ki lehet a köztévé vezetője, akkor az kormánytévé Hiába jelentették be az M1 Híradó új főszerkesztőjét és műsorvezetőjét, mégsem ők kerülnek a posztra. Magyar Péter annyit kommentelt a hír alá, hogy „nem hinném”, a köztévé pedig máris szerződést bontott az új munkatársakkal #origo #magyarpéter #közmédia #M1 #kettősmérce

♬ eredeti hang – Origo - Origo

Hajdú Gábor szerint a történtek rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozták őt és családját. Mint írta, a közmédia vezetése ugyanazzal az indokkal távolította el 24 órán belül, amellyel korábban felkérte a munkára.

Mindkét esetben arra hivatkoztak, hogy helyre kell állítani a közmédia hitelességét”

 – fogalmazott. A szakember visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint propagandaműsorok készítésében vett volna részt. Kiemelte: 

Három évtizedes pályafutása során mindig az újságírói normák betartására és a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekedett.

Felidézte, hogy 2015-ben, az M1 hírcsatornává alakítása után távozott a közmédiából, majd a G-napot követően a korábbi kormánypárti irányvonalával szakító Hír TV-nél dolgozott. Később azért igazolt az Echo TV-hez, mert állítása szerint a Hír TV akkori vezetése elkötelezte magát a Jobbik mellett, amit összeegyeztethetetlennek tartott a kiegyensúlyozottság elvével.

Magyar Péter egy kommentben fúrta meg az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását

Így telt Hajdú Gábor 24 órája a közmédiában

Hajdú Gábor bejegyzésében percre pontosan rekonstruálta kinevezésének és eltávolításának történetét:

  • augusztus 3-án 9 órakor aláírta munkaszerződését a Kunigunda úti székházban;
  • délelőtt megbeszéléseken vett részt, megismerkedett a newsroom munkatársaival, bejárta a stúdiót, majd beköltözött az irodájába;
  • 19 óra 42 perckor az MTI közzétette kinevezésének hírét;
  • ezt követően Magyar Péter a Telex híre alatt azt írta: „nem hinném…”;
  • 21 óra 24 perckor közölték vele, hogy olyan teherré vált, amelyet a közmédia nem tud felvállalni;
  • augusztus 4-én 14 órakor aláírta munkaszerződésének megszüntetését.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy szakmai előéletével nemcsak Bodacz Balázs, hanem a közmédia teljes menedzsmentje tisztában volt, a munkaszerződését pedig ennek ismeretében írta alá a vezérigazgató.

közmédia
Ha a közmédia jövőjét illetően Facebook-posztokban születnek döntések, az megkérdőjelezi annak függetlenségét (Forrás: Facebook/MTVA)

„Úgy ráztak le, mint kutya a vizet”

Hajdú Gábor szerint korábbi munkahelyváltásai – akár ő, akár munkáltatója kezdeményezte azokat – szinte minden esetben higgadt légkörben, a kölcsönös tisztelet jegyében zajlottak. Most azonban úgy bocsátották el, hogy a közmédia felkérése miatt már feladta előző munkahelyét. Mint írta:

A hitelességen alapuló három évtizedes munkásságomat sutba dobva úgy ráztak le, mint kutya a vizet. Finoman fogalmazva is kisszerű.”

Bejegyzésében azt kérdezte, eltűrhető-e bárki tények nélküli meghurcolása, illetve el kell-e lehetetleníteni mindenkit, aki az elmúlt 16 évben a kormánynak vagy valamelyik Fideszhez köthető vállalatnak dolgozott. Arra is kíváncsi volt, lehet-e valóban független a közmédia, ha Facebook-bejegyzésekre alapozott vélemények hatására születnek személyi döntések.

Mindhárom felvetésére ugyanazzal a fordulattal válaszolt, amelyet Magyar Péter írt a kinevezéséről szóló hír alá: 

Nem hinném…”

Hajdú Gábor végül hangsúlyozta, hogy számos alkalmas szakember dolgozik a közmédián belül és kívül is, akikkel létrehozható egy modern közszolgálati hírszolgáltatás. Mint fogalmazott, őszintén szurkol ennek, ugyanakkor úgy véli, talán ez az utolsó lehetőség a megújulásra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!