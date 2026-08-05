Megszólalt a közmédia villámgyorsan menesztett főszerkesztője

Magyar Péter egyetlen nyilvános hozzászólása is elegendő volt ahhoz, hogy a közmédia visszavonja az M1 Híradó már bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását. Hajdú Gábor most közösségi oldalán ismertette az események pontos időrendjét, megvédte szakmai múltját, és élesen bírálta a közmédia vezetésének eljárását.
Ugyanazzal indokolta a közmédia a kinevezését és az eltávolítását
Amint arról lapunk is beszámolt, a közmédia hétfőn jelentette be, hogy az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után Borsa Miklós tér vissza. Azonban Magyar Péter hozzászólását követően mindkét szakemberrel szerződést bontottak. Kovács János politikai elemző az Origónak azt mondta: a történtek kommunikációs kudarcként értékelhetők, és bár a Tisza-kormány érzékenyen reagál a közösségi médiában megjelenő kritikákra, a kommentkirúgási ügy még sokáig téma lehet.
Hajdú Gábor szerint a történtek rendkívül méltatlan és megalázó helyzetbe hozták őt és családját. Mint írta, a közmédia vezetése ugyanazzal az indokkal távolította el 24 órán belül, amellyel korábban felkérte a munkára.
Mindkét esetben arra hivatkoztak, hogy helyre kell állítani a közmédia hitelességét”
– fogalmazott. A szakember visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint propagandaműsorok készítésében vett volna részt. Kiemelte:
Három évtizedes pályafutása során mindig az újságírói normák betartására és a kiegyensúlyozott tájékoztatásra törekedett.
Felidézte, hogy 2015-ben, az M1 hírcsatornává alakítása után távozott a közmédiából, majd a G-napot követően a korábbi kormánypárti irányvonalával szakító Hír TV-nél dolgozott. Később azért igazolt az Echo TV-hez, mert állítása szerint a Hír TV akkori vezetése elkötelezte magát a Jobbik mellett, amit összeegyeztethetetlennek tartott a kiegyensúlyozottság elvével.
Így telt Hajdú Gábor 24 órája a közmédiában
Hajdú Gábor bejegyzésében percre pontosan rekonstruálta kinevezésének és eltávolításának történetét:
- augusztus 3-án 9 órakor aláírta munkaszerződését a Kunigunda úti székházban;
- délelőtt megbeszéléseken vett részt, megismerkedett a newsroom munkatársaival, bejárta a stúdiót, majd beköltözött az irodájába;
- 19 óra 42 perckor az MTI közzétette kinevezésének hírét;
- ezt követően Magyar Péter a Telex híre alatt azt írta: „nem hinném…”;
- 21 óra 24 perckor közölték vele, hogy olyan teherré vált, amelyet a közmédia nem tud felvállalni;
- augusztus 4-én 14 órakor aláírta munkaszerződésének megszüntetését.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy szakmai előéletével nemcsak Bodacz Balázs, hanem a közmédia teljes menedzsmentje tisztában volt, a munkaszerződését pedig ennek ismeretében írta alá a vezérigazgató.
„Úgy ráztak le, mint kutya a vizet”
Hajdú Gábor szerint korábbi munkahelyváltásai – akár ő, akár munkáltatója kezdeményezte azokat – szinte minden esetben higgadt légkörben, a kölcsönös tisztelet jegyében zajlottak. Most azonban úgy bocsátották el, hogy a közmédia felkérése miatt már feladta előző munkahelyét. Mint írta:
A hitelességen alapuló három évtizedes munkásságomat sutba dobva úgy ráztak le, mint kutya a vizet. Finoman fogalmazva is kisszerű.”
Bejegyzésében azt kérdezte, eltűrhető-e bárki tények nélküli meghurcolása, illetve el kell-e lehetetleníteni mindenkit, aki az elmúlt 16 évben a kormánynak vagy valamelyik Fideszhez köthető vállalatnak dolgozott. Arra is kíváncsi volt, lehet-e valóban független a közmédia, ha Facebook-bejegyzésekre alapozott vélemények hatására születnek személyi döntések.
Mindhárom felvetésére ugyanazzal a fordulattal válaszolt, amelyet Magyar Péter írt a kinevezéséről szóló hír alá:
Nem hinném…”
Hajdú Gábor végül hangsúlyozta, hogy számos alkalmas szakember dolgozik a közmédián belül és kívül is, akikkel létrehozható egy modern közszolgálati hírszolgáltatás. Mint fogalmazott, őszintén szurkol ennek, ugyanakkor úgy véli, talán ez az utolsó lehetőség a megújulásra.