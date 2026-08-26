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közmédia

Közmédia: leszavazta az ellenzéki jelölteket a tiszás többség

17 perce
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A Független Közmédia Testület kilenc helyéből továbbra sincs egyetlen betöltött mandátum sem, miközben az Országgyűlés művelődési bizottsága az ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt jelölteket sem támogatta. Szentkirályi Alexandra szerint a közmédia vezető testületének létrehozása körül egyre inkább az látszik, hogy a Tisza politikai kiválogatást akar demokratikus eljárás helyett.
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közmédiaországgyűlésSzentkirályi AlexandraMagyar Péter

Az Országgyűlés művelődési bizottsága szerdán nem támogatta a Független Közmédia Testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. A közmédia új testületébe jelölt Moys Zoltán, a Mi Hazánk, Martí Zoltán, a KDNP és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje egyaránt négy igen és hét nem szavazatot kapott.

Közmédia: leszavazta az ellenzéki jelölteket a tiszás többség
Megtorpant a közmédia új testületének felállítása, az ellenzéki jelölteket elutasították (Forrás: Facebook)

Újabb botrány a közmédia körül, leszavazták az ellenzéki jelölteket

A jelöltek bemutatkozó meghallgatásukon egyaránt a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták. Mindhárman arról beszéltek, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikai szempontokon felül kell állnia.

Szentkirályi Alexandra, a művelődési bizottság elnöke a történteket a közösségi oldalán foglalta össze:

a művelődési bizottság szerdai ülésén tovább gyűrűzött a közmédia-botrány, és úgy tűnik, a közmédia vezető testületeinek tagjait Magyar Péter személyesen fogja kiválogatni.

A fideszes politikus szerint a Független Közmédia Testület létrehozása körül zajló folyamat a parlament írott és íratlan szabályainak semmibevétele. Úgy véli, egy paritásos testület lényege éppen az lenne, hogy a kormánypártok, az ellenzék és a szakmai szervezetek maguk delegálhassák az általuk alkalmasnak tartott személyeket.

Ha a kormánypárt addig válogat az ellenzék jelöltjei között, amíg kizárólag a számára megfelelő személyek maradnak, akkor ez már nem paritás, hanem politikai kiválogatás

– fogalmazott.

Szentkirályi Alexandra egy hasonlattal is érzékeltette a helyzetet: olyan ez, mintha egy bajnokságban az egyik csapat maga dönthetné el, melyik ellenféllel hajlandó pályára lépni. A politikus szerint a kormánypárti képviselők korábban a szakmai jelöltek meghallgatását is megakadályozták, most pedig az ellenzéki jelölteket szavazták le.

Ez nem demokratikus kiválasztási folyamat. Ez politikai színház

 – mutatott rá a képviselő.

Tegnap a szakmai jelöltek meghallgatása is elmaradt

A Független Közmédia Testület felállítása már kedden is komoly vitát váltott ki. Akkor a Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a médiaszakmai szervezetek által jelölt szakemberek meghallgatása.

A tiszás Rápli Róbert az ülés napirendjének elfogadása előtt arra hivatkozott, hogy több jelentős szakmai szervezet levélben kifogásolta a jelölési folyamatot és eljárásrendjét. Ezért a meghallgatások elhalasztását indítványozta, amit a bizottság többsége támogatott.

Szentkirályi Alexandra akkor azt mondta, hogy az eljárás méltatlan, és jól példázza, hogy a pályázati folyamat sok sebből vérzik.

A bizottsági elnök szerint

a Tisza széles körű és szakmai egyeztetést ígért, miközben a párt a saját maga által szabott határidőre nem tudott jelöltet állítani. Ezzel szemben a szakmai szervezetek és az ellenzéki képviselőcsoportok teljesítették a számukra meghatározott határidőt.

A szerdai szavazással így továbbra sem került közelebb a felálláshoz a kilenctagú Független Közmédia Testület.

 

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