Közmédia: leszavazta az ellenzéki jelölteket a tiszás többség

Az Országgyűlés művelődési bizottsága szerdán nem támogatta a Független Közmédia Testület ellenzéki képviselőcsoportok által javasolt tagjainak jelölését. A közmédia új testületébe jelölt Moys Zoltán, a Mi Hazánk, Martí Zoltán, a KDNP és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje egyaránt négy igen és hét nem szavazatot kapott.
Újabb botrány a közmédia körül, leszavazták az ellenzéki jelölteket
A jelöltek bemutatkozó meghallgatásukon egyaránt a hitelesség, a szakmaiság és a kulturális értékteremtés fontosságát hangsúlyozták. Mindhárman arról beszéltek, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikai szempontokon felül kell állnia.
Szentkirályi Alexandra, a művelődési bizottság elnöke a történteket a közösségi oldalán foglalta össze:
a művelődési bizottság szerdai ülésén tovább gyűrűzött a közmédia-botrány, és úgy tűnik, a közmédia vezető testületeinek tagjait Magyar Péter személyesen fogja kiválogatni.
A fideszes politikus szerint a Független Közmédia Testület létrehozása körül zajló folyamat a parlament írott és íratlan szabályainak semmibevétele. Úgy véli, egy paritásos testület lényege éppen az lenne, hogy a kormánypártok, az ellenzék és a szakmai szervezetek maguk delegálhassák az általuk alkalmasnak tartott személyeket.
Ha a kormánypárt addig válogat az ellenzék jelöltjei között, amíg kizárólag a számára megfelelő személyek maradnak, akkor ez már nem paritás, hanem politikai kiválogatás
– fogalmazott.
Szentkirályi Alexandra egy hasonlattal is érzékeltette a helyzetet: olyan ez, mintha egy bajnokságban az egyik csapat maga dönthetné el, melyik ellenféllel hajlandó pályára lépni. A politikus szerint a kormánypárti képviselők korábban a szakmai jelöltek meghallgatását is megakadályozták, most pedig az ellenzéki jelölteket szavazták le.
Ez nem demokratikus kiválasztási folyamat. Ez politikai színház
– mutatott rá a képviselő.
Tegnap a szakmai jelöltek meghallgatása is elmaradt
A Független Közmédia Testület felállítása már kedden is komoly vitát váltott ki. Akkor a Tisza Párt kezdeményezésére elmaradt a médiaszakmai szervezetek által jelölt szakemberek meghallgatása.
A tiszás Rápli Róbert az ülés napirendjének elfogadása előtt arra hivatkozott, hogy több jelentős szakmai szervezet levélben kifogásolta a jelölési folyamatot és eljárásrendjét. Ezért a meghallgatások elhalasztását indítványozta, amit a bizottság többsége támogatott.
Szentkirályi Alexandra akkor azt mondta, hogy az eljárás méltatlan, és jól példázza, hogy a pályázati folyamat sok sebből vérzik.
A bizottsági elnök szerint
a Tisza széles körű és szakmai egyeztetést ígért, miközben a párt a saját maga által szabott határidőre nem tudott jelöltet állítani. Ezzel szemben a szakmai szervezetek és az ellenzéki képviselőcsoportok teljesítették a számukra meghatározott határidőt.
A szerdai szavazással így továbbra sem került közelebb a felálláshoz a kilenctagú Független Közmédia Testület.