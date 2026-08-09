Nem ez volt a terv, Magyar Péternek még meggyűlhet a baja Baka Andrással

– Az eredeti terv egészen más volt. Az első gondolat Polgár Judit volt köztársasági elnöknek, az ő személye sokkal jobban megfelelt volna annak, amit a Tisza korábban állított, hogy egy teljesen civil jelöltet akarnak, aki tényleg a politikán kívülről érkezik, éppen ezért nincsen előélete – mondta az Origónak Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője hozzátette: ez abszolút nem igaz Baka Andrásra.
Úgy látom, hogy az elrontott Polgár Judit-jelölés után a valóban civil jelöltek, mint például Romsics Ignác, nem akarták magukat kitenni annak, amit Magyar Péter csinál, hogy kommentben küld el embereket a pozíciójukból, vagy hogy az Alaptörvénybe beírt egy mondat alapján küldi el őket
– mutatott rá az elemző.
Baka András korábban azt kritizálta, ami most utat nyitott számára
Baka András annak idején kifogásolta, hogyan lehet valakit elküldeni kizárólag egy Alaptörvény-módosítás alapján, hiszen így szűnt meg a pozíciója a Legfelsőbb Bíróság elnökeként 2011-ben – emlékeztetett Dornfeld László. Az elemző szerint ennek fényében különösen pikáns, hogy Sulyok Tamás ugyanilyen elmozdítása után vállalja ezt a pozíciót. „Azt hiszem, hogy ez egy kicsit ironikus az ő részéről” – tette hozzá.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy Baka András előéletét tekintve nem független a politikától. Egy évig országgyűlési képviselő is volt 1990 és 1991 között az MDF színeiben, de nem párttagként. Emellett a Tisza-frakció jelöltjének legalábbis megkérdőjelezhető kijelentései és tettei voltak.
Különösen pikáns az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, hogy ilyen előélet mellett lesz ő köztársasági elnök
– emelte ki az elemző, felidézve, hogy Baka András tagja volt 2008-ban annak a nemzetközi bírói testületnek, amely megsemmisítette az 1956-os forradalmárokat kivégző, sortüzet vezénylő katonatisztet, Korbely Jánost elmarasztaló magyar ítéletet. De támadta azt is, amikor a Fidesz a 2006-os rendőrterror áldozatainak jogi rehabilitációja érdekében is semmisségi törvényt hozott.
Egy meglehetősen összeférhetetlen emberről van tehát szó, így a Tisza Pártnak ebből még lehet gondja
– vélekedett.
A Fidesz nem vesz részt a köztársasági elnök megválasztásának folyamatában
Jó döntést hozhatott azzal a Fidesz, hogy nem vesznek részt a köztársasági elnök megválasztásának folyamatában, hiszen ha részt vennének benne, akkor legitimálnák, amit a Tisza csinál. Így azonban egyértelművé teszi a Fidesz, hogy a jelölt kizárólag a Tisza jelöltje, és nem tekinthető legitimnek, ha a párt azon érvelését vesszük alapul, hogy Sulyok Tamás eltávolítása nem volt legitim jogi aktus – mutatott rá az elemző.
Mint arról már beszámoltunk, szombati ülésén döntött a Tisza-frakció arról, hogy kit jelölnek köztársasági elnöknek. A frakció végül Baka András mellett döntött, aki már el is fogadta a jelölést, ezzel lényegében az is biztossá vált, hogy ő lesz Magyarország új államfője. Azonban erről majd csak kedden szavaz az Országgyűlés.
„A frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek” – fogalmazott a frakció Baka András bejelentésekor.
A Tisza-frakció délelőtti bejegyzésében úgy határozta meg a kiválasztás legfőbb szempontját, hogy
Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy pártot vagy egy politikai oldalt, hanem minden magyar embert képvisel.
Bár korábban Magyar Péter arról beszélt, hogy olyan államfőt akarnak, aki a civil világból jön, és még jogi végzettség sem kell, ennek ellenére Baka András jogász, egyetemi tanár lett a befutó, aki 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, majd 2009-ben az Országgyűlés a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választotta.
Több alkalommal bírálta 2011-ben a bírósági rendszert érintő jogszabályi változásokat. Az új Alaptörvény létrehozta a Kúriát, amely a Legfelsőbb Bíróság jogutódja lett, és az átmeneti rendelkezések alapján Baka András elnöki megbízatása 2012. január 1-jén, eredeti határideje előtt mintegy három és fél évvel megszűnt.