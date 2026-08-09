Nem ez volt a terv, Magyar Péternek még meggyűlhet a baja Baka Andrással

– Az eredeti terv egészen más volt. Az első gondolat Polgár Judit volt köztársasági elnöknek, az ő személye sokkal jobban megfelelt volna annak, amit a Tisza korábban állított, hogy egy teljesen civil jelöltet akarnak, aki tényleg a politikán kívülről érkezik, éppen ezért nincsen előélete – mondta az Origónak Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője hozzátette: ez abszolút nem igaz Baka Andrásra.

Baka András nem az az ember, akit először keresett a Tisza köztársasági elnöknek (Forrás: Facebook)

Úgy látom, hogy az elrontott Polgár Judit-jelölés után a valóban civil jelöltek, mint például Romsics Ignác, nem akarták magukat kitenni annak, amit Magyar Péter csinál, hogy kommentben küld el embereket a pozíciójukból, vagy hogy az Alaptörvénybe beírt egy mondat alapján küldi el őket

– mutatott rá az elemző.

Baka András korábban azt kritizálta, ami most utat nyitott számára

Baka András annak idején kifogásolta, hogyan lehet valakit elküldeni kizárólag egy Alaptörvény-módosítás alapján, hiszen így szűnt meg a pozíciója a Legfelsőbb Bíróság elnökeként 2011-ben – emlékeztetett Dornfeld László. Az elemző szerint ennek fényében különösen pikáns, hogy Sulyok Tamás ugyanilyen elmozdítása után vállalja ezt a pozíciót. „Azt hiszem, hogy ez egy kicsit ironikus az ő részéről” – tette hozzá.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy Baka András előéletét tekintve nem független a politikától. Egy évig országgyűlési képviselő is volt 1990 és 1991 között az MDF színeiben, de nem párttagként. Emellett a Tisza-frakció jelöltjének legalábbis megkérdőjelezhető kijelentései és tettei voltak.

Különösen pikáns az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, hogy ilyen előélet mellett lesz ő köztársasági elnök

– emelte ki az elemző, felidézve, hogy Baka András tagja volt 2008-ban annak a nemzetközi bírói testületnek, amely megsemmisítette az 1956-os forradalmárokat kivégző, sortüzet vezénylő katonatisztet, Korbely Jánost elmarasztaló magyar ítéletet. De támadta azt is, amikor a Fidesz a 2006-os rendőrterror áldozatainak jogi rehabilitációja érdekében is semmisségi törvényt hozott.

Egy meglehetősen összeférhetetlen emberről van tehát szó, így a Tisza Pártnak ebből még lehet gondja

– vélekedett.