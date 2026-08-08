Baka Andrást jelöli a Tisza köztársasági elnöknek

A Tisza-frakció szombat délelőtt kezdődött ülésén döntött arról, kit jelöl a köztársasági elnöki tisztségre. Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke délben arról számolt be, hogy megkezdődött a szavazás, majd nem sokkal később bejelentették, hogy Baka András, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke a Tisza jelöltje.
A Tisza-frakció az imént titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését: Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének – közölte a frakció.
Beszámoltak róla, hogy a Tisza vezetése tíz szóba jöhető jelölttel tárgyalt, közülük három jelöltet ajánlott a frakció figyelmébe, végül titkos szavazással döntöttek a képviselők.
A frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek
– fogalmaztak.
A Tisza-frakció délelőtti bejegyzésében úgy határozta meg a kiválasztás legfőbb szempontját, hogy „Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy pártot vagy egy politikai oldalt, hanem minden magyar embert képvisel”.
Baka András lesz az új köztársasági elnök
Baka András jogász, egyetemi tanár, 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, majd 2009-ben az Országgyűlés a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választotta. Pályafutásának meghatározó része a magyar és a nemzetközi igazságszolgáltatáshoz kötődött, így a lehetséges államfőjelöltek közül jelentős közjogi és nemzetközi tapasztalattal rendelkezett.
A Legfelsőbb Bíróság elnökeként 2011-ben több alkalommal bírálta a bírósági rendszert érintő jogszabályi változásokat, köztük az igazságszolgáltatás átalakítását. Az új Alaptörvény létrehozta a Kúriát, amely a Legfelsőbb Bíróság jogutódja lett, és az átmeneti rendelkezések alapján Baka András elnöki megbízatása 2012. január 1-jén, eredeti határideje előtt mintegy három és fél évvel megszűnt.
Magyar Péter az elmúlt hetekben Romsics Ignác történészprofesszorral, Fülöp Botond ügyvéddel és Baka Andrással is találkozott. A miniszterelnök korábban azt mondta, mindhárom személyből kiváló köztársasági elnök lehetne, és azt is jelezte, hogy aki figyelte a híreket, annak nem lesz meglepő, kik közül kerülhet ki a Tisza jelöltje.
Miért kell új köztársasági elnököt választani?
Az új köztársasági elnök megválasztására azért van szükség, mert
Sulyok Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt
az Alaptörvény tizenhetedik módosításával. Az államfő élesen bírálta az alkotmánymódosítást, szerinte a változtatás példátlan módon érintette a rendszerváltás utáni magyar alkotmányos rendszert, és azt is hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját érintő, személyre szabott megoldásról volt szó.
Sulyok Tamás megbízatásának megszűnésével az államfő jogköreit az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig átmenetileg az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes gyakorolja.
Az új köztársasági elnököt a korábbi államfő megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül kell megválasztania az Országgyűlésnek.
A Fidesz nem vesz részt az államfőválasztáson
„Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását a Tisza Párt önkényesen és iillegitim módon szüntette meg. Az új köztársasági elnök választása illegitim. A szappanoperává dagadó jelölési és választási színjátékhoz nem asszisztálunk, a Fidesz-frakció a jelölési és választási eljárásban nem vesz részt” – közölte a jelölt bejelentése után Bóka János frakcióvezető.
Leszögezte: Magyarország utolsó legitim köztársasági elnökét Sulyok Tamásnak hívják. „Baka András jogtudósként egy jogsértő eljárásban vesz részt, szerepvállalásával hozzájárul a demokratikus intézményrendszer lebontásához és Magyar Péter önkényének kiépítéséhez. Baka András a saját hazáját perelte be nemzetközi fórumon lényegesen kisebb sérelemért, mint amivel most a köztársasági elnöki tisztség megüresedését a Tisza előidézte” – mutatott rá a frakcióvezető.
Baka András a funkcióját csak addig fogja betölteni, amíg Magyar Péter egy kommenttel le nem váltja. A Tisza-többség bábja lesz, és ezzel neki is tisztában kell lennie
– fogalmazott Bóka János. Emlékeztetett: az önkénnyel szemben a Fidesz politikai ellenállást hirdetett. „Támogatjuk a szabadság köreit, az alkotmányosságot pedig helyre fogjuk állítani” – fűzte hozzá.
Az, hogy Magyarország egyik közjogi méltóságát, a harmadik hatalmi ág vezetőjét az Alaptörvény átmeneti rendelkezései közé az utolsó pillanatban berakott módosító javaslattal lehessen elmozdítani a hivatalából, egyszerűen elképesztő!
– idézte Tuzson Bence 2011-ből Baka András szavait.
A Fidesz már előre jelezte, hogy nem vesz részt az új köztársasági elnök jelölési és választási folyamatában. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója közölte: a párt álláspontja szerint
az új államfő megválasztása közjogilag érvénytelen, ezért felesleges megtartani a voksolást.
A Fidesz szerint Sulyok Tamás volt az utolsó legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnök, és az új államfői tisztség betöltése a Tisza politikai döntésének következménye.
Kedden választja meg az Országgyűlés az új államfőt
A tervek szerint a parlament kedden tartja meg a szavazást. A választást követően az új köztársasági elnök esküt tesz az Országgyűlés előtt, majd beszédet mond a plenáris ülésen.