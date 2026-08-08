Baka Andrást jelöli a Tisza köztársasági elnöknek

A Tisza-frakció szombat délelőtt kezdődött ülésén döntött arról, kit jelöl a köztársasági elnöki tisztségre. Magyar Péter miniszterelnök, a párt elnöke délben arról számolt be, hogy megkezdődött a szavazás, majd nem sokkal később bejelentették, hogy Baka András, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke a Tisza jelöltje.

A Tisza-frakció Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek (Forrás: Facebook)

A Tisza-frakció az imént titkos szavazással meghozta az eddigi egyik legfontosabb döntését: Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökét jelöljük Magyarország köztársasági elnökének – közölte a frakció.

Beszámoltak róla, hogy a Tisza vezetése tíz szóba jöhető jelölttel tárgyalt, közülük három jelöltet ajánlott a frakció figyelmébe, végül titkos szavazással döntöttek a képviselők.

A frakció egyetértett abban, hogy Baka András személye a legerősebb garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje valódi méltóságát és képességét arra, hogy egyesítse a nemzetet, és ellensúlya legyen a mindenkori többségnek

– fogalmaztak.

A Tisza-frakció délelőtti bejegyzésében úgy határozta meg a kiválasztás legfőbb szempontját, hogy „Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy pártot vagy egy politikai oldalt, hanem minden magyar embert képvisel”.

Baka András lesz az új köztársasági elnök

Baka András jogász, egyetemi tanár, 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, majd 2009-ben az Országgyűlés a Legfelsőbb Bíróság elnökévé választotta. Pályafutásának meghatározó része a magyar és a nemzetközi igazságszolgáltatáshoz kötődött, így a lehetséges államfőjelöltek közül jelentős közjogi és nemzetközi tapasztalattal rendelkezett.

A Legfelsőbb Bíróság elnökeként 2011-ben több alkalommal bírálta a bírósági rendszert érintő jogszabályi változásokat, köztük az igazságszolgáltatás átalakítását. Az új Alaptörvény létrehozta a Kúriát, amely a Legfelsőbb Bíróság jogutódja lett, és az átmeneti rendelkezések alapján Baka András elnöki megbízatása 2012. január 1-jén, eredeti határideje előtt mintegy három és fél évvel megszűnt.

Magyar Péter az elmúlt hetekben Romsics Ignác történészprofesszorral, Fülöp Botond ügyvéddel és Baka Andrással is találkozott. A miniszterelnök korábban azt mondta, mindhárom személyből kiváló köztársasági elnök lehetne, és azt is jelezte, hogy aki figyelte a híreket, annak nem lesz meglepő, kik közül kerülhet ki a Tisza jelöltje.