Bejelentették, mikor zárulhat a szavazás a köztársasági elnökről

A Tisza 140 országgyűlési képviselője ajánlotta írásban Baka Andrást köztársasági elnöknek – jelentette be a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a Fidesz nem állított jelöltet, a Mi Hazánk pedig a szükséges 40 helyett hat fővel ajánlotta a maga jelöltjét.

Már készülnek a köztársasági elnök megválasztására (Forrás: Facebook)

Hallerné Nagy Anikó, a házelnöki feladatokkal megbízott alelnök a közösségi oldalán tudatta: megtartották a köztársasági elnök megválasztásának főpróbáját az Országgyűlés hétfői ülése előtt. A parlament várhatóan kedden 14 órakor szavaz az új államfőről.

Baka András lehet az új köztársasági elnök

A miniszterelnök bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy „a Fidesz nem tudott jelöltet találni”, miközben a párt már Sulyok Tamás eltávolításakor bejelentette, hogy nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mivel álláspontjuk szerint

illegitim módon távolították el a korábbi államfőt, így az új megválasztása is illegitim.

A jelöltet nem csak emiatt érte bírálat. Baka András korábban éppen azt a módszert kritizálta, amely most utat nyitott neki a köztársasági elnöki székhez, és tagja volt annak a nemzetközi bírói testületnek 2008-ban, amely megsemmisítette az 1956-os forradalmárokat kivégző, sortüzet vezénylő katonatisztet, Korbely Jánost elmarasztaló magyar ítéletet. De támadta azt is, amikor a Fidesz a 2006-os rendőrterror áldozatainak jogi rehabilitációja érdekében is semmisségi törvényt hozott.

Mindez annak fényében különösen érdekes, hogy a Tisza azt bizonygatja, hogy Magyarországnak olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy pártot vagy politikai oldalt, hanem minden magyar embert képvisel, ezzel is megtestesíti a nemzet egységét, és szerintük Baka András ilyen személy.

Kedden háromkor már lezárulhat a szavazás Baka Andrásról

A házbizottság érvényesnek minősítette azt a 140 képviselő által támogatott indítványt, amelyben a Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást jelöli államfőnek – közölte a testület hétfői ülése után Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés házelnöki feladatait ellátó tiszás alelnöke. A Mi Hazánktól is érkezett egy jelölés, azt azonban csak hatan írták alá. Ez a szabályok szerint érvénytelennek minősül, de az érvénytelenséget nem a bizottság mondja ki, hanem a parlament szavaz róla.

A köztársasági elnök személyéről döntő, a tervek szerint kedden 14 órakor kezdődő titkos szavazás eredményét várhatóan 15 órakor már ki is tudják hirdetni

– mondta Hallerné Nagy Anikó. Beszámolt arról is, hogy a korábbi tervekkel ellentétben mégsem tárgyalják a szakképzésről szóló törvényt.