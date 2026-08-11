Új köztársasági elnököt választott az Országgyűlés

Kedden délután választotta meg az Országgyűlés Magyarország új köztársasági elnökét. A parlament tiszás többsége az egyetlen jelöltet, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, Baka Andrást választotta meg a tisztségre. A Tisza által jelölt Baka András rövid életrajzának bemutatása után ismertették a titkos szavazás részleteit, amire 40 percük volt a képviselőknek.
A titkos szavazás és az eredmények összesítése után Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnök bejelentette a szavazás eredményét: 146 képviselő szavazott, mindegyikük érvényesen. A képviselők közül 140 képviselő igennel, hatan nemmel szavaztak, tartózkodás nem volt. Így a megválasztott köztársasági elnök Baka András lett, aki augusztus 19-én kezdi meg a munkát.
Baka András a nemzeti és történelmi zászlók bevonulása és a Himnusz után letette hivatali esküjét.
Az új köztársasági elnök beszédét azzal kezdte, hogy nagy megtiszteltetés, elismerés és bizalom számára, hogy megválasztották köztársasági elnöknek. Baka András elmondta, hogy számára a felkérés is meglepő volt, mivel „olyan korban van, amiben már nem keres az ember új kihívásokat”. Az államfő szerint vannak olyanok most az országban, akik elégedettek, és vannak, akik csalódottak, azonban szerinte ez egy demokráciában normális.
Baka András beszédében szinte azonnal vádolni kezdte a korábbi kormányt. Azt igyekezett hangsúlyozni, hogy az elmúlt közel húsz évben szinte minden fontos terület leromlott.
A köztársasági elnök szerint mégis a legnagyobb probléma jelenleg a magyar társadalomban a megosztottság. Így azonban nem lehet közös jövőt építeni – tette hozzá.
Nem építhetjük a közös jövőnket a bosszúra
– hangsúlyozta az államfő. Rámutatott: a politikai változás nem szabad, hogy az jelentse, hogy most másnak kell félnie vagy kirekesztve éreznie magát. Egy demokrácia nem csak akkor sérül, ha valaki túllépi a határokat, hanem akkor is, ha ezt egy társadalom megszokja – tette hozzá.
Baka András szerint egy demokrácia jövője nem csak azon múlik, hogy a következő generáció elmegy-e szavazni, hanem azon is, hogy képesek-e felelősséget vállalni.
Azt is megemlítette, hogy szerinte különös szerepe van annak is, hogyan értelmezi magát a köztársasági elnök. Elmondása szerint számára az államfői szerep pártpolitikai semlegességet jelent, de nem értéksemlegességet. A köztársasági elnöknek sokszínű közösséget kell képviselni, feladata nem a mesterséges egyetértés megteremtése, inkább annak a képviselete, hogy az eltérő nézeteket vallók egy nemzetbe tartozónak érezzék magukat – jelentette ki. A köztársasági elnöknek a jog, az Európai Unió és Magyarország értékeit kell közvetítenie – tette hozzá.
Baka András ismét a korábbi kormányt vádolva azt állította, hogy rabul ejtették az országunkat, és nem feleltek meg a jogállamiságnak. Azt mondta, hogy arra kell figyelniük, hogy ez még egyszer ne forduljon elő.
A kormány előtt álló alkotmányozási kérdésekről elmondta, hogy az alapját az adja, hogy van-e társadalmi egyetértés mögötte. Ezért megalkotásához széleskörű társadalmi vita kell. Az alkotmány nem csak az állam működési szabályzata, hanem a hatalom korlátait teremti meg – tette hozzá.
– Tisztában vagyok vele, hogy a köztársasági elnök nem tud minden problémát megoldani, de figyelmet tud irányítani azokra, akiknek nem hallatszik annyira a hangja – jelentette ki Baka András. Majd arról beszélt, hogy Magyarország helye Európában van, ez kultúránk és érdekeink következménye. Azonban nem szabad az országhatáron túli magyarokról megfeledkezni. Az ő jogaiknak a biztosítása a magyarság érdeke – tette hozzá.
Az új köztársasági elnök visszaemlékezve elmondta, hogy történelmünk során sokszor kellett újrakezdeni, de súlyos történelmi vereségek és törések után mindig voltak nemzedékek, amelyek újraépítették az országot. Baka András állítása szerint most is erre van szükség. Az államfő rámutatott, hogy tanulni kell abból, ami eddig jó volt, és abból is, ami rossz. Azonban nem a régi Magyarországot kell visszaállítani, hanem egy újat kell teremteni – tette hozzá.
Az állam nem önmagáért van, az állam az emberért van
– zárta beszédét Magyarország új köztársasági elnöke.
Főpróbát is tartottak
Mint megírtuk, a Tisza 140 országgyűlési képviselője ajánlotta hétfőn Baka Andrást köztársasági elnöknek. A miniszterelnök, Magyar Péter közölte: a Fidesz nem állított jelöltet, a Mi Hazánk pedig a szükséges 40 helyett hat fővel ajánlotta a maga jelöltjét.
A házbizottság érvényesnek minősítette a Tisza indítványát. Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés házelnöki feladatait ellátó tiszás alelnöke arról tájékoztatott, hogy
a köztársasági elnök személyéről döntő, a tervek szerint kedden 14 órakor kezdődő titkos szavazás eredményét várhatóan 15 órakor már ki is tudják hirdetni.
Hétfőn megtartották a köztársasági elnök megválasztásának főpróbáját az Országgyűlésben.
Elmaradt a társadalmi egyeztetés
Új köztársasági elnökre azért van szükség, mivel a Tisza-kormány a 17. Alkotmány-módosításban egyetlen mondattal megfosztotta hivatalától a demokratikusan megválasztott Sulyok Tamást. Jogköreit átmenetileg Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.
Ezután több név is felmerült a Tisza környékén. Eredetileg azt ígérték, hogy társadalmi egyeztetést tartanak az államfő személyéről, erre azonban nem került sor, Magyar Péter egyszer csak bejelentette, hogy a Tisza-frakció Polgár Juditot jelölné köztársasági elnöknek. A jelölést azonban a sakk nagymester visszautasította.
Ekkor sokan felháborodtak, hogy a Tisza megszegte azt az ígéretét, hogy a köztársasági elnök személyéről társadalmi egyeztetés lesz.
Magyar Péter azzal próbált védekezett, hogy csak azt ígérték, hogy „az emberek küldhetnek javaslatokat”.
A miniszterelnök korábban arról is beszélt korábban, hogy olyan jelöltet szeretnének, aki civil, és az sem feltétel, hogy jogi végzettsége legyen. Végül mégis Baka Andrásra esett a választásuk, aki amellett, hogy jogász, még országgyűlési képviselő is volt.
Baka Andrásnak most nincs kifogása az ellen, ami ellen korábban tiltakozott
Azért is kifejezetten érdekes, hogy Baka András elfogadta a Tisza jelölését, mivel annak idején kifogásolta, hogyan lehet valakit elküldeni kizárólag egy Alaptörvény-módosítás alapján. Neki így szűnt meg a pozíciója a Legfelsőbb Bíróság elnökeként 2011-ben, amikor megalakult a Kúria. Most mégis elfoglalná a hasonlóképpen menesztett Sulyok Tamás helyét.
A Tisza jelöltjének személye azért is megosztó, mert Baka András tagja volt 2008-ban annak a nemzetközi bírói testületnek, amely megsemmisítette az 1956-os forradalmárokat kivégző, sortüzet vezénylő katonatisztet, Korbely Jánost elmarasztaló magyar ítéletet. De támadta azt is, amikor a Fidesz a 2006-os rendőrterror áldozatainak jogi rehabilitációja érdekében is semmisségi törvényt hozott.
Ennek fényében sokakat felháborított, hogy Baka András ilyen előélet mellett lehet köztársasági elnök az 1956-os forradalom 70. évfordulóján, illetve a 2006-os események 20. évfordulóján.
A Fidesz és a KDNP nem vesz részt a köztársasági elnök megválasztásában
A Fidesz–KDNP már Sulyok Tamás eltávolítása után közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásának folyamatában, ugyanis illegitim módon távolították el a demokratikusan megválasztott Sulyok Tamást hivatalából, így az új köztársasági elnököt is illegitim módon választják meg.
Ezért a két frakció nem állított jelöltet és nem is vesz részt a szavazáson.
A Mi Hazánk bár megpróbált jelöltet állítani, végül nem lett meg hozzá az elég írásbeli képviselői ajánlás. Végül ők is úgy döntöttek, hogy kihagyják a szavazást.
Így az Országgyűlés titkos szavazásán kizárólag a kormánypárt képviselői vesznek részt.