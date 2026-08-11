Új köztársasági elnököt választott az Országgyűlés

Kedden délután választotta meg az Országgyűlés Magyarország új köztársasági elnökét. A parlament tiszás többsége az egyetlen jelöltet, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, Baka Andrást választotta meg a tisztségre. A Tisza által jelölt Baka András rövid életrajzának bemutatása után ismertették a titkos szavazás részleteit, amire 40 percük volt a képviselőknek.

Baka Andrást választotta köztársasági elnöknek az Országgyűlés (Forrás: Facebook)

A titkos szavazás és az eredmények összesítése után Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnök bejelentette a szavazás eredményét: 146 képviselő szavazott, mindegyikük érvényesen. A képviselők közül 140 képviselő igennel, hatan nemmel szavaztak, tartózkodás nem volt. Így a megválasztott köztársasági elnök Baka András lett, aki augusztus 19-én kezdi meg a munkát.

Baka András a nemzeti és történelmi zászlók bevonulása és a Himnusz után letette hivatali esküjét.

Az új köztársasági elnök beszédét azzal kezdte, hogy nagy megtiszteltetés, elismerés és bizalom számára, hogy megválasztották köztársasági elnöknek. Baka András elmondta, hogy számára a felkérés is meglepő volt, mivel „olyan korban van, amiben már nem keres az ember új kihívásokat”. Az államfő szerint vannak olyanok most az országban, akik elégedettek, és vannak, akik csalódottak, azonban szerinte ez egy demokráciában normális.

Baka András beszédében szinte azonnal vádolni kezdte a korábbi kormányt. Azt igyekezett hangsúlyozni, hogy az elmúlt közel húsz évben szinte minden fontos terület leromlott.

A köztársasági elnök szerint mégis a legnagyobb probléma jelenleg a magyar társadalomban a megosztottság. Így azonban nem lehet közös jövőt építeni – tette hozzá.

Nem építhetjük a közös jövőnket a bosszúra

– hangsúlyozta az államfő. Rámutatott: a politikai változás nem szabad, hogy az jelentse, hogy most másnak kell félnie vagy kirekesztve éreznie magát. Egy demokrácia nem csak akkor sérül, ha valaki túllépi a határokat, hanem akkor is, ha ezt egy társadalom megszokja – tette hozzá.

Baka András szerint egy demokrácia jövője nem csak azon múlik, hogy a következő generáció elmegy-e szavazni, hanem azon is, hogy képesek-e felelősséget vállalni.