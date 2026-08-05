Elemző: A Magyar Péter-féle kommentkirúgási ügy még sokáig téma lehet

Jelentős átalakulással indul újra augusztus második felében a köztelevízió, egy miniszterelnöki komment azonban – nem először – több személyi kérdést is felülírt. A közmédia még hétfőn jelentette be, hogy az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után Borsa Miklós tér vissza.

Magyar Péter egy kommentben fúrta meg a köztelevíziós kinevezéseket (Forrás: képernyőkép)

A hírről beszámolt a Telex is, és az azzal kapcsolatos Facebook-posztja alatt kisvártatva Magyar Péter is megjelent. A miniszterelnök annyit kommentelt: „nem hinném…” Mint emlékezetes, korábban Magyar Péter kikérte magának, hogy beleszólna a közmédia működésébe.

Ezután egy nap se kellett hozzá, és szerződést bontottak Hajdú Gáborral és Borsa Miklóssal, így mégsem ők töltik be az M1 Híradó élén és képernyőjén bejelentett pozíciókat.

Ki nem nevezések a köztelevízióban: kommunikációs kudarc lett belőle

– Az a komment egyértelmű piros jelzés volt: ez az egész helyzet kommunikációs kudarcként is értékelhető – mondta az Origónak Kovács János politikai elemző. Hozzátette: ez a kinevezés-visszavonás elsősorban azoknak a választóknak szólt, akik kritikusak voltak a Fidesszel és az előző rendszerrel szemben és a Tisza Párt támogatói.

Ugyanakkor szerinte abból a szempontból mindenképpen rossz fényt vet a kormány közmédia átalakításával kapcsolatos terveire, hogy leplezetlenül látszik: a függetlenséget hangoztatnak, mégis politikai szereplők, politikai érdekek és értékek mentén kívánják irányítani a közmédiát.

Kovács János emlékeztetett arra is, Magyar Péterék már a Tisza-kormány felállítása előtt is követtek el hasonló hibákat. Példaként megemlítette Melléthey-Barna Márton és Rubovszky Rita esetét – előbbi az igazságügyi, utóbbi pedig nem hivatalosan az oktatási tárca várományosa volt, azonban a közösségi médiában történt felzúdulás miatt Magyar Péter végül visszakozott kinevezésüktől.

Az elemző szerint ugyanez látható a közmédia esetében is: előkerül két név, majd a politikai vezetés úgy ítéli meg, hogy túl nagy támadási felületet jelentenének, ezért visszalépnek. Felhívta a figyelmet Bodacz Balázsra is, akit még július elején neveztek ki az MTV-nél hírigazgató pozícióra. Ő korábban a HírTV-nél dolgozott, csak később csatlakozott az ATV-hez, tehát része volt az előző rendszert támogató médiának.

Ennek fényében felmerül a kérdés: mikortól tekinthető valaki elfogadhatónak egy objektív tájékoztatást ígérő közmédiában?

– mutatott rá.