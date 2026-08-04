Magyar Péter egy kommentben fúrta meg az M1 Híradó bejelentett főszerkesztőjének és műsorvezetőjének megbízását

Mégsem Hajdú Gábor és Borsa Miklós lesz az M1 Híradó főszerkesztője, illetve műsorvezetője – tudta meg az ATV. Ahogy arról az Origo is beszámolt, jelentős átalakulással indul újra augusztus második felében a köztelevízió. A közmédia hétfőn bejelentette, az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor, a képernyőre pedig több mint tíz év után Borsa Miklós tér vissza.

Magyar Péter egy kommentben fúrta meg a köztelevíziós kinevezéseket (Fotó: Unsplash)

A közlemény szerint Hajdú Gábor pályafutását 1997-ben kezdte a Magyar Televíziónál, majd a Duna csatornánál dolgozott riporterként, tudósítóként és felelős szerkesztőként, később a Hír TV, illetve az Echo TV munkatársa volt. Borsa Miklós pedig a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte pályafutását, később a Duna Híradójának meghatározó arca, valamint a Közbeszéd című hírháttér-műsor házigazdája volt, majd az M1 Híradót is vezette.

A hírről beszámolt a Telex is, és az azzal kapcsolatos Facebook-posztja alatt megjelent Magyar Péter is (Forrás: Facebook)

A hírről beszámolt a Telex is, és az azzal kapcsolatos Facebook-posztja alatt megjelent Magyar Péter is. A miniszterelnök annyit kommentelt: „nem hinném…” A hozzászólás azért is kapott nagy figyelmet, mert a kormány a közelmúltban többször is hangsúlyozta, hogy nem szól bele a közmédia működésébe. Az ATV úgy értesült,

ennek a botránynak a nyomán egy nappal a bejelentés után szerződést bontottak Hajdú Gáborral és Borsa Miklóssal, így mégsem ők töltik be az M1 Híradó élén és képernyőjén bejelentett pozíciókat.

Lecsapott az önkény, szégyen és gyalázat! Ennyire független az új közmédia – reagált Németh Balázs (Fidesz).

Magyar Péter egy kommenttel rúgatta ki közmédia Híradó új főszerkesztőjét és műsorvezetőjét. És ez már a Tiszás közmédia vezetés alatt történik. Ez a függetlenség és sajtószabadság? Nem, ez az önkény! – vélekedett Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője.

Nem a köztelevízióé az első eset, hogy Magyar Péter miatt torpedóznak meg egy kinevezést

Az eset fényében érdemes felidézni, amikor kihirdették az Országgyűlés Hivatalának (OH) főigazgatói posztjára kiírt pályázat nyertesét. Divinyi Zsombort maga Forsthoffer Ágnes házelnök mutatta be, azonban Hadházy Ákos egykori országgyűlési képviselő július 24-én azt írta, hogy a nyertes egy „NER-es kislovag »üzletember«”.