Tüntetést szervez a Kossuth térre a KözTér

Demonstrációt hirdetett szeptember 5-re, a Kossuth térre a KözTér. Az esemény a leírás szerint a „Ne féljetek! 2.0 – Működő Szeretetország” nevet kapta, amely egyben „egy hatalmas, nyílt és interaktív közösségi workshop” is lesz egyben. „Ez a nap már nem egy szimpla szimpátiatüntetés lesz, hanem egy valós, cselekvő közösségi akció” – írták a szervezők.

Újabb tüntetést szervez a KözTér, ezúttal „Ne féljetek! 2.0 – Működő Szeretetország” néven (Fotó: Havran Zoltán)

Hozzátették:

Nem csupán beszélni akarunk a szeretetről és az összetartozásról – ideje a tettek mezejére lépni, és közösen megmutatni egy működő, tiszta közösség erejét.

Azt is írták, a kezdeményezés nem a pártokról szól, hanem a „fiatalokról és idősekről, akik végre őszintén, sablonok nélkül akarnak beszélgetni Magyarország jövőjéről”.

Kik szólalnak fel a KözTér tüntetésén?

Az esemény szervezői között van mások mellett

Horváth Tamás, a Magyar Jelen főszerkesztője,

Huth Gergely, a Pesti Srácok egykori felelős szerkesztője,

Skrabski Fruzsina,

Kohán Mátyás újságíró és

Kurucz Dániel, a KözTér alapítója is.

Érdekesség, hogy felszólalókat nem jelentettek be – azt szeretnék, hogy a leendő résztvevők küldjenek nekik videót arról, mit mondanának, és majd a legjobb gondolatoknak „lehetőséget adnak” az eseményen. Emlékezetes, az első „Ne féljetek!” tüntetést június 7-én tartották meg, akkor Sulyok Tamás, és az állami intézményvezetők mellett álltak ki.