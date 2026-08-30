Krausz Ferenc lemondott a Corvin-láncról

Krausz Ferenc lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek megerősítette, hogy augusztus 29-én valóban lemondott.

Lemondott a Corvin-láncról Krausz Ferenc Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Igen, augusztus 29-én lemondtam a Corvin-láncról és az ezzel járó testületi tagságomról

– erősítette meg a portál értesülését Krausz Ferenc. Indoklása szerint döntését elvi okokból hozta, főleg azért, mert az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott: a testület működése és az a szerep, amelyet egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. „Ennek számomra fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye” – mutatott rá. Hozzátette: a lemondás részletes indokait a levélben fogalmazta meg, azt azonban nem kívánja ismertetni.

A portál azonban megszerezte a levelet, amelyben a fizikus két fő okot sorol fel, miért távolodott el a testülettől: egyfelől azt tapasztalta, hogy „a Corvin-lánc Testület lényegében egyetlen olyan jelentős közéleti, tudományos vagy erkölcsi kérdésben sem kívánt megszólalni, amelyben tagjainak tudása, tekintélye vagy erkölcsi felelőssége ezt indokolttá tehette volna”. Példaként említette, hogy a testület nem állt mellé, amikor kezdeményezte, hogy szólaljanak fel egy ukrajnai gyermekkórház ellen elkövetett emberiség elleni bűntett ügyében.

Emellett problémája volt még az is, hogy akkor sem álltak ki mellette, amikor az általa életre hívott Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt szakmailag megalapozatlan állítások alapján sorozatos támadások érték.

Levele szerint nem várta volna el a Corvin-lánc Testülettől, hogy őt megvédje, ahogy azt sem, hogy az Élvonal mellett foglaljon állást. Azt viszont remélte, hogy egy ilyen helyzetben a testület fontosnak tartja jelezni: a tisztességes kommunikációt és a tényeken alapuló vitát meg kell védenünk, ám ez nem történt meg.

A portál kereste a testületet is, ám ők egyelőre nem reagáltak az esetre.