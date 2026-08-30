Krausz Ferenc lemondott a Corvin-láncról

Krausz Ferenc lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. A Nobel-díjas fizikus a Telexnek megerősítette, hogy augusztus 29-én valóban lemondott.
Igen, augusztus 29-én lemondtam a Corvin-láncról és az ezzel járó testületi tagságomról
– erősítette meg a portál értesülését Krausz Ferenc. Indoklása szerint döntését elvi okokból hozta, főleg azért, mert az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott: a testület működése és az a szerep, amelyet egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. „Ennek számomra fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye” – mutatott rá. Hozzátette: a lemondás részletes indokait a levélben fogalmazta meg, azt azonban nem kívánja ismertetni.
A portál azonban megszerezte a levelet, amelyben a fizikus két fő okot sorol fel, miért távolodott el a testülettől: egyfelől azt tapasztalta, hogy „a Corvin-lánc Testület lényegében egyetlen olyan jelentős közéleti, tudományos vagy erkölcsi kérdésben sem kívánt megszólalni, amelyben tagjainak tudása, tekintélye vagy erkölcsi felelőssége ezt indokolttá tehette volna”. Példaként említette, hogy a testület nem állt mellé, amikor kezdeményezte, hogy szólaljanak fel egy ukrajnai gyermekkórház ellen elkövetett emberiség elleni bűntett ügyében.
Emellett problémája volt még az is, hogy akkor sem álltak ki mellette, amikor az általa életre hívott Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt szakmailag megalapozatlan állítások alapján sorozatos támadások érték.
Levele szerint nem várta volna el a Corvin-lánc Testülettől, hogy őt megvédje, ahogy azt sem, hogy az Élvonal mellett foglaljon állást. Azt viszont remélte, hogy egy ilyen helyzetben a testület fontosnak tartja jelezni: a tisztességes kommunikációt és a tényeken alapuló vitát meg kell védenünk, ám ez nem történt meg.
A portál kereste a testületet is, ám ők egyelőre nem reagáltak az esetre.
A Corvin-lánc kitüntetést 1930-ban Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter ötlete alapján Horthy Miklós kormányzó alapította. A kitüntetést az első Orbán-kormány idején 2001-ben újraalapították, de a 2002-es kormányváltás után már nem kapott senki Corvin-láncot 10 éven keresztül. Majd 2012-től ismét adtak át ilyen kitüntetést.
A díj különlegessége, hogy a kitüntettek külön testületet alkotnak, akik az ország helyzetéről is értekeznek. A testület elnöke Vizi E. Szilveszter a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, a tagok között pedig olyan szaktekintélyek vannak, mint a Nobel-díjas Karikó Katalin, Lovász László az MTA korábbi elnöke vagy Trócsányi László volt igazságügyi miniszter.
Ahogy korábban az Origo beszámolt róla, a Tisza-kormány még májusban bejelentette, hogy felbontják az Élvonal Tehetséggondozó Alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszaköveteli a már kifizetett támogatást. Krausz Ferenc akkor azt írta: szeretné megérni, hogy Magyarország olyan ország legyen, ahonnan a Nobel-díjasok nem elmennek, hanem hazajönnek.