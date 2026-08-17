Hiába tiltakozott a tantestület Csömörön, Lannert Judit újra kinevezte az igazgatót

Újabb egy évig Bátovszky János vezetheti a Csömöri Mátyás Király Általános Iskolát, miután Lannert Judit megváltoztatta a néhány héttel korábban meghozott döntését – írta az Index a Csömöri Hírek és az Eduline beszámolói alapján. A kinevezés komoly felháborodást váltott ki, mivel a tantestület június elején megtartott titkos szavazásán 24 pedagógus támogatta, 27 ellenezte Bátovszky pályázatát, öten pedig tartózkodtak.
Korábban már Bátovszky távozásáról döntöttek
Július elején még úgy tűnt, hogy Bátovszky János húsz év után távozik az intézmény éléről. A kinevezés körüli fordulatok a következőképpen követték egymást:
- A tantestület elutasította a pályázatot: 24 pedagógus támogatta Bátovszky Jánost, 27-en ellene szavaztak, öten pedig tartózkodtak.
- A miniszter először nem nevezte ki újra: a Dunakeszi Tankerületi Központ júliusban erről tájékoztatta a csömöri önkormányzatot.
- Varró Diana átvette az intézmény vezetését: az igazgatóhelyettes ideiglenesen már meg is kezdte az intézményvezetői feladatok ellátását.
- Új pályázat kiírását tervezték: az új igazgató várhatóan 2027 januárjában kezdte volna meg a munkáját.
- Lannert Judit megváltoztatta a döntését: augusztusban mégis egy évre ismét Bátovszky Jánost nevezte ki az iskola élére.
A Csömöri Hírek szerint a miniszter nem indokolta meg, hogy miért változtatta meg korábbi döntését.
Kikérték a tantestület véleményét, Lannert Judit figyelmen kívül hagyta
A pedagógusok véleményének kikérése az új oktatási tárca egyik kezdeményezése volt.
Lannert Judit május végén jelentette be, hogy azokban az állami iskolákban, ahol lejár az igazgató megbízatása, a tantestületek szavazhatnak a vezetői pályázókról.
A voksolás ugyanakkor nem adott vétójogot a pedagógusoknak, az állami fenntartású intézmények vezetőinek kinevezéséről továbbra is a miniszter dönt. Csömörön így annak ellenére kapott újabb megbízást az egyedüli pályázóként induló Bátovszky János, hogy a tantestület többsége ellene szavazott.
A döntést követően több szülő és pedagógus is megkereste a helyi önkormányzatot. Lesták Mária oktatási és ifjúsági ügyekért felelős alpolgármester különösen csalódást keltőnek nevezte, hogy bár a tanárok titkos szavazáson kifejezhették a véleményüket, a kinevezés végül nem ezt tükrözte.
Az önkormányzat a kinevezés visszavonását követeli
A Csömöri Hírek beszámolója szerint több pedagógus attól tart, hogy a szavazás miatt munkahelyi konfliktusok vagy retorziók érhetik. Egyes tanárok ismét állást keresnek, miközben azok a korábbi pedagógusok is elbizonytalanodtak a visszatérésben, akik az igazgatóváltás hírére fontolgatták, hogy újra az intézményben dolgoznának.
Fábri István polgármester és Lesták Mária augusztus 15-én jelentette be, hogy levélben fordul Lannert Judithoz. Azt kérik a minisztertől, hogy vonja vissza Bátovszky János egyéves megbízását, mert szerintük az egymásnak ellentmondó döntések bizonytalanságot és bizalmatlanságot keltenek, valamint tovább ronthatják a tantestületen belüli légkört.
Amennyiben a miniszter fenntartja a kinevezést, az önkormányzat a korábban jelzett ügyek kivizsgálását is kéri.
A levélben a diákok állítólagos veszélyeztetését, elfogadhatatlan bánásmódot és az iskolán belüli pártpolitikai akciókat is kifogásolták. Ezek egyelőre az önkormányzat és egyes szülők által megfogalmazott állítások, nem pedig bizonyított tények. A csömöri vezetők szerint az eset az állami oktatási rendszer központosításának problémáira is rávilágít. Az önkormányzat régóta azt szorgalmazza, hogy a települések ismét nagyobb szerepet kapjanak az iskolák fenntartásában és működtetésében.