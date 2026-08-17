Hiába tiltakozott a tantestület Csömörön, Lannert Judit újra kinevezte az igazgatót

Újabb egy évig Bátovszky János vezetheti a Csömöri Mátyás Király Általános Iskolát, miután Lannert Judit megváltoztatta a néhány héttel korábban meghozott döntését – írta az Index a Csömöri Hírek és az Eduline beszámolói alapján. A kinevezés komoly felháborodást váltott ki, mivel a tantestület június elején megtartott titkos szavazásán 24 pedagógus támogatta, 27 ellenezte Bátovszky pályázatát, öten pedig tartózkodtak.

Lannert Judit a tiltakozások ellenére egy évre kinevezte Bátovszky Jánost a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola élére (Forrás: CsömörTV)

Korábban már Bátovszky távozásáról döntöttek

Július elején még úgy tűnt, hogy Bátovszky János húsz év után távozik az intézmény éléről. A kinevezés körüli fordulatok a következőképpen követték egymást:

A tantestület elutasította a pályázatot: 24 pedagógus támogatta Bátovszky Jánost, 27-en ellene szavaztak, öten pedig tartózkodtak. A miniszter először nem nevezte ki újra: a Dunakeszi Tankerületi Központ júliusban erről tájékoztatta a csömöri önkormányzatot. Varró Diana átvette az intézmény vezetését: az igazgatóhelyettes ideiglenesen már meg is kezdte az intézményvezetői feladatok ellátását. Új pályázat kiírását tervezték: az új igazgató várhatóan 2027 januárjában kezdte volna meg a munkáját. Lannert Judit megváltoztatta a döntését: augusztusban mégis egy évre ismét Bátovszky Jánost nevezte ki az iskola élére.

A Csömöri Hírek szerint a miniszter nem indokolta meg, hogy miért változtatta meg korábbi döntését.