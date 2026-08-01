Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kánikula

A bölcsődék és óvodák bezárását kéri Lannert Judit minisztériuma a hőség miatt

40 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A tartós hőség miatt rendkívüli intézkedéseket javasol az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a kisgyermekeket ellátó intézmények számára. Lannert Judit a bölcsődék és óvodák vezetőihez fordult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kánikulaóvodaoktatásTisza-kormányóvodabezárás

Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárva tartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben sajnos a hűtés nem megoldott – tájékoztatott közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit szerint a hőség miatt indokolttá válhat a bölcsődék és óvodák bezárása (Fotó: Unsplash)
Lannert Judit szerint a hőség miatt indokolttá válhat a bölcsődék és óvodák bezárása (Fotó: Unsplash)

Lannert Judit a szülők munkahelyeinek együttműködésében is bízik

Kereki Judit egyúttal arra kérte az intézményvezetőket, hogy az esetleges intézkedésekről minden esetben egyeztessenek a dolgozó szülőkkel.

Lannert Judit szerint a kialakult kritikus időjárási helyzetben példás társadalmi összefogás tapasztalható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy

a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő, kritikus napokban.

A tárcavezető köszönetet mondott az intézmények dolgozóinak, akik a rendkívüli időjárási körülmények között is helytállnak és biztosítják a gyermekek ellátását.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!