A bölcsődék és óvodák bezárását kéri Lannert Judit minisztériuma a hőség miatt

Kereki Judit koragyermekkori jóllétért felelős államtitkár a kritikus időjárásra való tekintettel valamennyi bölcsőde és óvoda számára levelet küldött, amelyben a hőségriadó idejére rendkívüli zárva tartás lehetőségét ajánlotta fel mind a gyermekek, mind a dolgozók biztonsága érdekében, mivel a legtöbb intézményben sajnos a hűtés nem megoldott – tájékoztatott közösségi oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

Lannert Judit szerint a hőség miatt indokolttá válhat a bölcsődék és óvodák bezárása (Fotó: Unsplash)

Lannert Judit a szülők munkahelyeinek együttműködésében is bízik

Kereki Judit egyúttal arra kérte az intézményvezetőket, hogy az esetleges intézkedésekről minden esetben egyeztessenek a dolgozó szülőkkel.

Lannert Judit szerint a kialakult kritikus időjárási helyzetben példás társadalmi összefogás tapasztalható. A miniszter reményét fejezte ki, hogy

a legtöbb munkáltató lehetővé teszi a kisgyermekes szülők számára az otthoni munkavégzést a következő, kritikus napokban.

A tárcavezető köszönetet mondott az intézmények dolgozóinak, akik a rendkívüli időjárási körülmények között is helytállnak és biztosítják a gyermekek ellátását.