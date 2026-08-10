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oktatásügyi miniszter

Visszafelé sült el Lannert Judit leleplező videója, szétszedték a kommentelők

3 órája
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„Intimitást nélkülöző hotel-feeling” – jellemezte az oktatási és gyermekügyi miniszter az irodáját, amelyet korábban Novák Katalin és Koncz Zsófia is használt. Lannert Judit a közösségi oldalán közzétett videóban mutatta be az átvett helyiséget, bírálta a berendezést és az előző kormány női tagjait is sértő kijelentésekkel illette. A kommentelők szerint ideje lenne végre az oktatás valódi problémáival foglalkozni.
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oktatásügyi miniszterNovák KatalinirodaTisza-kormányKoncz Zsófia

Lannert Judit videóban mutatta be az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban elfoglalt új irodáját, és a berendezéstől kezdve egészen az irodát korábban használó politikusokig éles kritikát fogalmazott meg. Novák Katalinra, Koncz Zsófiára és Hornung Ágnesre is sértő kijelentést tett, és a videó alatt sorra jelentek meg a felháborodott kommentek.

Lannert Judit szerint az igényes megjelenés a munka rovására megy (Fotó: Lannert Judit Facebook-oldala)
Lannert Judit szerint az igényes megjelenés a munka rovására megy (Forrás: Facebook)

Lannert Judit szerint az igényes megjelenés a munka rovására megy

A miniszter a falakon lévő képeket ijesztőnek, az iroda hangulatát „hotel-feelingnek”, az íróasztalt inkább recepciós pultnak nevezte. A tárolóhelyet kevésnek találta, a csillárokat drágának tartotta, és még a fürdőszoba kialakítását is kifogásolta, ahol szerinte túl sok, nem munkához kapcsolódó funkció kapott helyet. Emellett az „intimitást” is hiányolta.

Külön kifogásolta a sminktükröt, a hajszárítót és a zuhanyzót. Lannert Judit mindezekből azt a következtetést vonta le, hogy

jól láthatóan a Fidesz-érában a nők a reprezentativitás célját szolgálták, és nem gondolták róluk, hogy dolgozniuk kellene komolyan.

A miniszter lényegében azt sugallta, hogy a korábbi női vezetők megjelenése és reprezentatív munkakörnyezete a komoly munkavégzés rovására ment. A videó alatt hamar megjelentek a kritikus hozzászólások; többen azt kifogásolták, hogy a miniszter miért egy korábbi iroda berendezésével foglalkozik, amikor az oktatás előtt álló valódi problémák megoldása lenne a feladata.

Na jó, ez már durván erőltetett. Lannert Judit tényleg az intimitást keresi egy minisztériumi irodában??? Ne vicceljünk már!

– írta az egyik kommentelő.

Egy másik hozzászóló ennél jóval hosszabban sorolta, milyen ügyekkel kellene inkább foglalkoznia a miniszternek. Szerinte most lenne lehetőség a pedagógusok tiszteletének visszaállítására, a fegyelmezési eszközök szakmai kidolgozására, az agresszív szülői háttérrel szembeni intézményi fellépésre és a digitális világ miatt megjelenő új nevelési kihívások kezelésére. A kommentelő ironikusan azt is hozzátette:

sok pendrive befér abba a kis fiókba is.

Mások azt vetették fel, hogy a miniszter három hónap után most ment be az irodájába, és a videóval próbálja elfedni, hogy kevés kézzelfogható eredményt tud felmutatni.

Mi lenne, ha megfognád végre a munka végét, nem pedig a hergelés és a tárlatvezetés menne? Sok a duma, kevés a tett!

– írta egy hozzászóló.

„Ez nem luxus, hanem normalitás” – sorra érkeztek a kritikák

Több kommentelő magát az iroda kritikáját is vitatta. Sokak szerint a bemutatott helyiség egyáltalán nem luxuslakosztály, hanem egy igényes, rendezett munkahely.

Ez nem luxus, hanem normalitás. Szerintem tessenek dolgozni, eredményeket felmutatni, mert már unalmas a visszafelé mutogatás

– írták többen.

Szerintem szép és rendezett munkahely! Az viszont egészen megdöbbentő Lannert Judit miniszter asszony részéről, hogy szerinte csak ápolatlanul lehet dolgozni, csinosan, „reprezentatív” módon viszont nem!

– fogalmazott egy hozzászóló.

Takács Péter sem hagyta szó nélkül

Lannert Judit kijelentéseire Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője is reagált. A politikus szerint a miniszter videója ócska, képmutató hergelés, és kiállt a korábbi kormányok női tagjai, illetve volt kollégái mellett.

Takács Péter szerint elfogadhatatlan, hogy

Lannert Judit lényegében azt állította: aki szép, ad magára és reprezentatív környezetben dolgozik, nem végzi megfelelően a munkáját.

A fideszes politikus ezért felszólította Magyar Pétert, hogy határolódjon el minisztere nőket mélyen sértő, pejoratív kijelentéseitől.

 

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