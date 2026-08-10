Visszafelé sült el Lannert Judit leleplező videója, szétszedték a kommentelők

Lannert Judit videóban mutatta be az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban elfoglalt új irodáját, és a berendezéstől kezdve egészen az irodát korábban használó politikusokig éles kritikát fogalmazott meg. Novák Katalinra, Koncz Zsófiára és Hornung Ágnesre is sértő kijelentést tett, és a videó alatt sorra jelentek meg a felháborodott kommentek.

Lannert Judit szerint az igényes megjelenés a munka rovására megy (Forrás: Facebook)

Lannert Judit szerint az igényes megjelenés a munka rovására megy

A miniszter a falakon lévő képeket ijesztőnek, az iroda hangulatát „hotel-feelingnek”, az íróasztalt inkább recepciós pultnak nevezte. A tárolóhelyet kevésnek találta, a csillárokat drágának tartotta, és még a fürdőszoba kialakítását is kifogásolta, ahol szerinte túl sok, nem munkához kapcsolódó funkció kapott helyet. Emellett az „intimitást” is hiányolta.

Külön kifogásolta a sminktükröt, a hajszárítót és a zuhanyzót. Lannert Judit mindezekből azt a következtetést vonta le, hogy

jól láthatóan a Fidesz-érában a nők a reprezentativitás célját szolgálták, és nem gondolták róluk, hogy dolgozniuk kellene komolyan.

A miniszter lényegében azt sugallta, hogy a korábbi női vezetők megjelenése és reprezentatív munkakörnyezete a komoly munkavégzés rovására ment. A videó alatt hamar megjelentek a kritikus hozzászólások; többen azt kifogásolták, hogy a miniszter miért egy korábbi iroda berendezésével foglalkozik, amikor az oktatás előtt álló valódi problémák megoldása lenne a feladata.

Na jó, ez már durván erőltetett. Lannert Judit tényleg az intimitást keresi egy minisztériumi irodában??? Ne vicceljünk már!

– írta az egyik kommentelő.

Egy másik hozzászóló ennél jóval hosszabban sorolta, milyen ügyekkel kellene inkább foglalkoznia a miniszternek. Szerinte most lenne lehetőség a pedagógusok tiszteletének visszaállítására, a fegyelmezési eszközök szakmai kidolgozására, az agresszív szülői háttérrel szembeni intézményi fellépésre és a digitális világ miatt megjelenő új nevelési kihívások kezelésére. A kommentelő ironikusan azt is hozzátette:

sok pendrive befér abba a kis fiókba is.

Mások azt vetették fel, hogy a miniszter három hónap után most ment be az irodájába, és a videóval próbálja elfedni, hogy kevés kézzelfogható eredményt tud felmutatni.

Mi lenne, ha megfognád végre a munka végét, nem pedig a hergelés és a tárlatvezetés menne? Sok a duma, kevés a tett!

– írta egy hozzászóló.