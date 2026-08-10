Visszafelé sült el Lannert Judit leleplező videója, szétszedték a kommentelők

Lannert Judit videóban mutatta be az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban elfoglalt új irodáját, és a berendezéstől kezdve egészen az irodát korábban használó politikusokig éles kritikát fogalmazott meg. Novák Katalinra, Koncz Zsófiára és Hornung Ágnesre is sértő kijelentést tett, és a videó alatt sorra jelentek meg a felháborodott kommentek.
Lannert Judit szerint az igényes megjelenés a munka rovására megy
A miniszter a falakon lévő képeket ijesztőnek, az iroda hangulatát „hotel-feelingnek”, az íróasztalt inkább recepciós pultnak nevezte. A tárolóhelyet kevésnek találta, a csillárokat drágának tartotta, és még a fürdőszoba kialakítását is kifogásolta, ahol szerinte túl sok, nem munkához kapcsolódó funkció kapott helyet. Emellett az „intimitást” is hiányolta.
Külön kifogásolta a sminktükröt, a hajszárítót és a zuhanyzót. Lannert Judit mindezekből azt a következtetést vonta le, hogy
jól láthatóan a Fidesz-érában a nők a reprezentativitás célját szolgálták, és nem gondolták róluk, hogy dolgozniuk kellene komolyan.
A miniszter lényegében azt sugallta, hogy a korábbi női vezetők megjelenése és reprezentatív munkakörnyezete a komoly munkavégzés rovására ment. A videó alatt hamar megjelentek a kritikus hozzászólások; többen azt kifogásolták, hogy a miniszter miért egy korábbi iroda berendezésével foglalkozik, amikor az oktatás előtt álló valódi problémák megoldása lenne a feladata.
Na jó, ez már durván erőltetett. Lannert Judit tényleg az intimitást keresi egy minisztériumi irodában??? Ne vicceljünk már!
– írta az egyik kommentelő.
Egy másik hozzászóló ennél jóval hosszabban sorolta, milyen ügyekkel kellene inkább foglalkoznia a miniszternek. Szerinte most lenne lehetőség a pedagógusok tiszteletének visszaállítására, a fegyelmezési eszközök szakmai kidolgozására, az agresszív szülői háttérrel szembeni intézményi fellépésre és a digitális világ miatt megjelenő új nevelési kihívások kezelésére. A kommentelő ironikusan azt is hozzátette:
sok pendrive befér abba a kis fiókba is.
Mások azt vetették fel, hogy a miniszter három hónap után most ment be az irodájába, és a videóval próbálja elfedni, hogy kevés kézzelfogható eredményt tud felmutatni.
Mi lenne, ha megfognád végre a munka végét, nem pedig a hergelés és a tárlatvezetés menne? Sok a duma, kevés a tett!
– írta egy hozzászóló.
„Ez nem luxus, hanem normalitás” – sorra érkeztek a kritikák
Több kommentelő magát az iroda kritikáját is vitatta. Sokak szerint a bemutatott helyiség egyáltalán nem luxuslakosztály, hanem egy igényes, rendezett munkahely.
Ez nem luxus, hanem normalitás. Szerintem tessenek dolgozni, eredményeket felmutatni, mert már unalmas a visszafelé mutogatás
– írták többen.
Szerintem szép és rendezett munkahely! Az viszont egészen megdöbbentő Lannert Judit miniszter asszony részéről, hogy szerinte csak ápolatlanul lehet dolgozni, csinosan, „reprezentatív” módon viszont nem!
– fogalmazott egy hozzászóló.
Takács Péter sem hagyta szó nélkül
Lannert Judit kijelentéseire Takács Péter, a Fidesz országgyűlési képviselője is reagált. A politikus szerint a miniszter videója ócska, képmutató hergelés, és kiállt a korábbi kormányok női tagjai, illetve volt kollégái mellett.
Takács Péter szerint elfogadhatatlan, hogy
Lannert Judit lényegében azt állította: aki szép, ad magára és reprezentatív környezetben dolgozik, nem végzi megfelelően a munkáját.
A fideszes politikus ezért felszólította Magyar Pétert, hogy határolódjon el minisztere nőket mélyen sértő, pejoratív kijelentéseitől.