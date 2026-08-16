Lannert Judit műhelybeszélgetést tartott az oktatási minisztériumban

A felsőoktatás megújításáról tartottak műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. Az erről szóló videót Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter tette közzé közösségi oldalán vasárnap.

Lannert Judit arról számolt be, hogy a felsőoktatás megújításáról tartott műhelybeszélgetéseket egyetemi oktatókkal, támogató munkatársakkal és hallgatókkal a napokban az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban (Fotó: Máté Krisztián)

A megbeszéléseken az intézményi autonómia, a finanszírozási és működési modellek, a képzések szerkezete és minősége, az oktatásmódszertan és a tudományos tevékenységek témáit járták körbe a résztvevők. A szaktárcát Katz Sándor felsőoktatási államtitkár és Kaderják Anita, a miniszter társadalmi párbeszédért és részvételért felelős munkatársa képviselte.

Lannert Judit a videóhoz azt írta, a felsőoktatás megújítása csak az érintettek bevonásával lehet igazán sikeres. Fontos, hogy az ő ötleteiket, gondolataikat is megismerjék, beépíthessék a döntéselőkészítésbe – tette hozzá. Katz Sándor a videóban elmondta, nyolcszázan jelentkeztek arra, hogy vegyenek részt a műhelybeszélgetéseken, közülük sorsolással választották ki azokat, akik jelen voltak.

Most még nem a problémákat szerették volna megoldani, hanem inkább kérdéseket vetettek fel a kollégák

– mutatott rá az államtitkár, aki beszámol arról is, hogy a nagyon sok felvetésből kérdőívet terveznek össze, amit a teljes közösségnek elküldenek, ezzel is haladva előre a meghirdetett társadalmi egyeztetés útján.

Kaderják Anita azt mondta, amellett, hogy nagyon súlyos tartalmi kérdések merültek fel és nagyon komplex dilemmák kerültek elő a megbeszélésen, a jó hangulatú alkalom volt, konstruktívan tudtak gondolkozni és beszélgetni együtt a résztvevőkkel. A teljesen különböző méretű, különböző témával foglalkozó egyetemekről érdeklődők a workshop-on kis csoportokban beszélgettek öt téma mentén - ismertette.